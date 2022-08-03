ملكة جمال جزائرية تلفت الأنظار إليها بفعل استثنائي وتفاجئ الجميع (فيديو)

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وطن – تعمل “ملكة جمال بربر العالم” الجزائرية “ميليسا خرف الله”، في ورشة تصليح للسيارات، بمدينة بجاية الجزائرية من أجل تغيير الصورة النمطية عن النساء وتمثيل المرأة الأمازيغية.

ميليسا خرف الله ملكة جمال بربر العالم

وسلط تقرير مصور لتلفزيون “DW” الألماني، الضوء على ميلسيا وهي ملكة جمال وميكانيكية بنفس الوقت. وتقوم بعرض الأزياء وسط ورشة لتصليح السيارات وتشعر بالانتماء إلى عالمين مختلفين.

ما بين شحوم السيارات ومكياج #التجميل.. " #ملكة_جمال بربر العالم" تعمل #ميكانيكية وتسعى لتغيير الصورة النمطية عن النساء وتمثيل ثقافة #المرأة_الأمازيغية! pic.twitter.com/t8y7kW53ne — DW عربية (@dw_arabic) August 2, 2022

وقالت “ميليسيا” وهي ملكة جمال “بربر العالم 2021” للقناة في تقرير مصور: “إذا خيروني بين عرض الأزياء وميكانيك السيارات فلا يمكنني الاختيار بينهما.”

وارجعت ذلك إلى: “لتيقني أنهما مختلفان ولكنها تعرف كيف تمزج أو توفق بين العالمين.”

عروض داخل الورشة

ولفتت الشابة الجزائرية المتحدرة من ولاية بجاية، إلى أنها تقوم بعروض على طريقتها الخاصة في الورشة الميكانيكية.

وبحسب التقرير فإن ميلسا حاصلة على ماجستير في “الإلكتروميكانيك”، ولكن شغفها بعالمي السيارات والأزياء جعلها تقبل تحدي العيش ما بين شحوم السيارات، ومكياج الجمال لتغير الصورة النمطية عن المرأة.

وكشفت أنها تتلقى تعليقات وأصداء في مواقع التواصل يمكن وصفها بالسلبية وتقوم بالرد عليها.

وتابعت ميلسا أنها تشرح لمنتقديها أن ما تقوم به نابع من حبها لمهنتها وشغفها. وكذلك لتظهر بأن المرأة يمكنها أن تعمل في ورشة ميكانيكية وتشجيعهن على دخول هذا المجال.

سفيرة المرأة الأمازيغية

وإضافة إلى لقب ملكة جمال بربر العالم 2021 حصلت ميليسا على لقب سفيرة لثقافة وتقاليد المرأة الأمازيغية.

وأظهرت مقاطع لها وهي ترتدي الزي التقليدي للمرأة الأمازيغية مع عدد من الفتيات.

وبموازاة ذلك تسعى ميليسا إلى فتح ورشة نسوية لتصليح السيارات.

وأشارت إلى أن طموحها هذا من أجل مواصلة كسر التابوهات في مجتمع محافظ ورسالتها إلى النساء:” إذا أحببتن حرفة أو مهنة فما عليكن إلا التعمق والخوض فيها ولا تقلن إنها حكر على الرجال أو أن المجتمع سينظر إليكن نظرة دونية”.