مفقود نجران.. آخر تفاصيل عمليات البحث عن الطفل السعودي رائد آل جعرة

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وطن– تصدر الطفل السعودي رائد آل جعرة الذي أطلق عليه المغردون لقب “مفقود نجران” مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، كما تصدر اسمه منصة البحث “جوجل” بعد ان أعلن عن فقدانه جراء السيول التي شهدها وادي نجران.

وحتى كتابة هذا الخبر، فإن هناك تضاربا في الانباء حول العثور علية متوفيا، وهو ما أشارت له تدوينات المغردين على “تويتر”.

وقالت حسابات على “تويتر” أنه تم العثور على جثمان الطفل بالقرب من جسر المركب شرق نجران، دون أن يتم الإعلان رسميا عن وفاته حتى اللحظة.

ولم ترصد “وطن” حتى كتابة هذه السطور أي بيان رسمي يؤكد ما تتداوله مواقع التواصل الاجتماعي حول أخبار العثور على جثمانه، والتي غزت “تويتر” عبر وسم “مفقود نجران”.

نائب امير نجران يوجه بتكثيف الجهود للعثور على الطفل

الأمير جلوي بن عبدالعزيز، مساعد أمير منطقة نجران، قد وجه المديرية العامة للدفاع المدني في المنطقة والجهات المعنية بتكثيف الجهود في محاولة للعثور على الطفل المفقود بسبب السيول منذ أمس الثلاثاء.

وبحسب ما نشرته وكالة الانباء الرسمية “واس”، فقد شدد الأمير جلوي على الجهات المختصة بالتنسيق والتكاتف للعثور على الطفل، والرفع بنتائج البحث التي تقوم بها فرق الإنقاذ المائي والغواصين بالدفاع المدني ومشاركة فرق البحث التطوعية والتي لاتزال مستمرة حتى الآن.

تضارب الانباء حول كيفية فقدان الطفل

وتضاربت المعلومات بشأن الكيفية التي فقد فيها الطفل، إذ قال متابعون إن السيل جرف الطفل من أمام منزل عائلته، الذي يقع عند الوادي، فيما قال آخرون أن الطفل فقد في حي الصفا، وإنه كان برفقة عائلته داخل السيارة لكنه سقط في الوادي.

وفاة 4 أشخاص في نجران بفعل السيول

يذكر أن السيول التي شهدتها منطقة نجران، تسببت أمس الثلاثاء، في وفاة 4 أشخاص بينهم 3 أشقاء، أحدهم شاب عشريني وقد غرق بأحد شعاب وادي صخي شمال نجران، وتم العثور عليه على بعد 4 إلى 5 كلم من مكان سقوطه.

بينما توفي الأشقاء الثلاثة غرقا وسط بحيرة عمقها يتجاوز 4 أمتار بجانب مزرعتهم في منطقة الرحبة التابعة لمحافظة ثار.

وتعرضت منطقة نجران ومحافظاتها إلى رياح سطحية شديدة وموجات غبار وأتربة وانعدام للرؤية، وتعرضت عدد من المركبات لأضرار بالغة نتيجة تواصل سقوط الأشجار.