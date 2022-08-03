الأربعاء, أغسطس 3, 2022
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لن تتخيل صافي ثروة مونيكا لوينسكي بعد فضيحتها الجنسية مع كلينتون!

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
ثروة مونيكا لوينسكي watanserb.com
مونيكا لوينسكي
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وطن – لا يعرف كثيرون، صافي ثروة مونيكا لوينسكي، التي تورطت في فضيحة جنسية مع الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون.

مونيكا لوينسكي، شخصية أمريكية اكتسبت شهرة دولية بعد أن أقامت علاقة غرامية مع الرئيس بيل كلينتون في التسعينيات، عندما كانت متدربة في البيت الأبيض.

مونيكا لوينسكي / كلينتون
مونيكا لوينسكي / كلينتون

ولدت مونيكا في 23 يوليو 1973 في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا داخل أسرة يهودية.

في عام 1995، بدأت العمل في البيت الأبيض كمتدربة غير مدفوعة الأجر لرئيس الأركان آنذاك ليون بانيتا، وبعد بضعة أشهر حصلت على وظيفة مدفوعة الأجر في مكتب البيت الأبيض للشؤون التشريعية.

تسع لقاءات جنسية مع بيل كلينتون

من نوفمبر 1995 إلى مارس 1997، أجرت لوينسكي تسع لقاءات جنسية مع بيل كلينتون، لكن لم تتضمن أي من تلك اللقاءات الجماع.

مونيكا لوينسكي
مونيكا لوينسكي

في عام 1996 تم نقلها إلى البنتاغون بسبب اعتقاد رؤسائها أنها ستقضي الكثير من الوقت حول الرئيس.

بعد أن أسرت علاقتها مع الرئيس لزميلتها في العمل ليندا تريب، بدأت ليندا في تسجيل جميع محادثاتها اللاحقة مع لوينسكي.

حصلت على مليون دولار في عام 1999 مقابل مقابلة مع “باربرا والترز” في برنامج “20/20″، وكان لديها أكثر من 70 مليون مشاهد، مما يجعلها ثاني أكثر مقابلة مشاهدة في تاريخ التلفزيون، بعد مقابلة مايكل جاكسون مع أوبرا وينفري.

وبالعودة إلى ثروة مونيكا لوينسكي، فإنّها تقدر بنحو 1.5 مليون دولار وفقًا لعدة تقارير. وفق صحيفة “ماركا” الإسبانيّة

المصدرماركا - ترجمة وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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