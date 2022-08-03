لن تتخيل صافي ثروة مونيكا لوينسكي بعد فضيحتها الجنسية مع كلينتون!

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وطن – لا يعرف كثيرون، صافي ثروة مونيكا لوينسكي، التي تورطت في فضيحة جنسية مع الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون.

مونيكا لوينسكي، شخصية أمريكية اكتسبت شهرة دولية بعد أن أقامت علاقة غرامية مع الرئيس بيل كلينتون في التسعينيات، عندما كانت متدربة في البيت الأبيض.

ولدت مونيكا في 23 يوليو 1973 في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا داخل أسرة يهودية.

في عام 1995، بدأت العمل في البيت الأبيض كمتدربة غير مدفوعة الأجر لرئيس الأركان آنذاك ليون بانيتا، وبعد بضعة أشهر حصلت على وظيفة مدفوعة الأجر في مكتب البيت الأبيض للشؤون التشريعية.

تسع لقاءات جنسية مع بيل كلينتون

من نوفمبر 1995 إلى مارس 1997، أجرت لوينسكي تسع لقاءات جنسية مع بيل كلينتون، لكن لم تتضمن أي من تلك اللقاءات الجماع.

في عام 1996 تم نقلها إلى البنتاغون بسبب اعتقاد رؤسائها أنها ستقضي الكثير من الوقت حول الرئيس.

بعد أن أسرت علاقتها مع الرئيس لزميلتها في العمل ليندا تريب، بدأت ليندا في تسجيل جميع محادثاتها اللاحقة مع لوينسكي.

حصلت على مليون دولار في عام 1999 مقابل مقابلة مع “باربرا والترز” في برنامج “20/20″، وكان لديها أكثر من 70 مليون مشاهد، مما يجعلها ثاني أكثر مقابلة مشاهدة في تاريخ التلفزيون، بعد مقابلة مايكل جاكسون مع أوبرا وينفري.

وبالعودة إلى ثروة مونيكا لوينسكي، فإنّها تقدر بنحو 1.5 مليون دولار وفقًا لعدة تقارير. وفق صحيفة “ماركا” الإسبانيّة