لماذا يتعين عليك رفع أغطية نوافذ الطائرة عند الإقلاع؟ كثير من الناس ينسون القيام بذلك

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وطن-عندما تتصفح تعليمات السلامة الخاصة بالطائرة، ستلاحظ تكرار بعض النصائح على غرار: ارفع المقعد أو ضع جهازك اللوحي بعيدًا وأغلق هاتفك الذكي أو اربط حزام الأمان.

كما يُطلب منك أيضًا رفع أغطية النوافذ في أثناء الإقلاع والهبوط. وبالتالي، فإن طاقم الطائرة مسؤول عن التحقق من أن كل شيء يسير على ما يرام وأن هذه الستائر ملافوعة إلى الاعلى، حتى لو تضايق الركاب من الشمس. وهذا التصرف الأخير له سبب محدد للغاية.

وفقا لما نشرته مجلة “سانتي بلوس ماغ” الفرنسية، فإن الطائرة وسيلة نقل تثير دائمًا العديد من الأسئلة، ولكن أيضًا بعض المخاوف لدى بعض المسافرين. وحتى لو ظلت هذه إحدى أكثر الطرق أمانًا للسفر بأمان تام، فإن بعض الركاب يفضلون اتباع أصغر التعليمات حرفياً. وهذا شيء جيد، فالوقاية خير من العلاج.

لكن بالمناسبة، لماذا عليك رفع ستائر النوافذ في أثناء الإقلاع والهبوط؟ حتى لو كان الراكب ينام بهدوء في مقعده، فإن المضيفة ستتكفل برفع الستارة في ذلك الوقت. في الحقيقة، هذا المطلب هو قبل كل شيء تدبير أمني مهم.

لماذا يتعين عليك رفع أغطية نوافذ الطائرة في أثناء الإقلاع والهبوط؟

لتسهيل عملية إنقاذ محتملة

حسب ما ترجمته “وطن“، سيسمح رفع غطاء النافذة لموظفي الرحلة بتحديد مخرج الطوارئ الأنسب بشكل أسرع في حالة الإخلاء وفي حالات الطوارئ. عادة ما يكون لديك 90 ثانية فقط لإخلاء طائرة، لذا فإن وجود هذا المشاهدة الواضحة يجعل الإخلاء أكثر كفاءة. لذلك، فإنه رد فعل جيد يجب على الجميع أن يتغلبوا عليه في أي حالة طارئة.

لاكتشاف بعض المشاكل التقنية

تعتبر مناورات الإقلاع والهبوط هي الأهم في أثناء الرحلة. يسمح وجود الستائر حتى للركاب الأكثر يقظة بالحصول على نظرة عامة وربما اكتشاف مشكلة تقنية محتملة، لا سيما على مستوى أجنحة الطائرة. إذا كان الأمر كذلك، فيمكنهم إخبار أحد أفراد الطاقم بسرعة.

لتقليل تأثير اضطراب الرحلات الجوية الطويلة

هذا السبب يتعلق بشكل أساسي بركاب الطائرة. خاصة أولئك الذين يأخذون رحلة طيران طويلة تستغرق عدة ساعات. بعد أخذ قيلولة طويلة في الليل في الظلام أو البقاء في الضوء الاصطناعي لفترة طويلة، من المهم أن تعتاد على ضوء النهار مرة أخرى. لذا فإن رفع ستائر النوافذ يمنحك القدرة على رؤية الضوء الطبيعي مرة أخرى في جميع الأوقات. ستكون أيضًا أقل تأثرًا بإرهاق السفر والتكيف تدريجيًا مع هذا الجدول الجديد.