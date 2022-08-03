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لماذا يتعين عليك رفع أغطية نوافذ الطائرة عند الإقلاع؟ كثير من الناس ينسون القيام بذلك

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
نصائح للنوم بهدوء على متن الطائرة watanserb.com
نصائح للنوم بهدوء على متن الطائرة
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وطن-عندما تتصفح تعليمات السلامة الخاصة بالطائرة، ستلاحظ تكرار بعض النصائح على غرار: ارفع المقعد أو ضع جهازك اللوحي بعيدًا وأغلق هاتفك الذكي أو اربط حزام الأمان.

كما يُطلب منك أيضًا رفع أغطية النوافذ في أثناء الإقلاع والهبوط. وبالتالي، فإن طاقم الطائرة مسؤول عن التحقق من أن كل شيء يسير على ما يرام وأن هذه الستائر ملافوعة إلى الاعلى، حتى لو تضايق الركاب من الشمس. وهذا التصرف الأخير له سبب محدد للغاية.

وفقا لما نشرته مجلة “سانتي بلوس ماغ” الفرنسية، فإن الطائرة  وسيلة نقل تثير دائمًا العديد من الأسئلة، ولكن أيضًا بعض المخاوف لدى بعض المسافرين. وحتى لو ظلت هذه إحدى أكثر الطرق أمانًا للسفر بأمان تام، فإن بعض الركاب يفضلون اتباع أصغر التعليمات حرفياً. وهذا شيء جيد، فالوقاية خير من العلاج.

هل تنام في الطائرة بجانب النافذة؟ مضيف يكشف مفاجأة

لكن بالمناسبة، لماذا عليك رفع ستائر النوافذ في أثناء الإقلاع والهبوط؟ حتى لو كان الراكب ينام بهدوء في مقعده، فإن المضيفة ستتكفل برفع الستارة في ذلك الوقت. في الحقيقة، هذا المطلب هو قبل كل شيء تدبير أمني مهم.

لماذا يتعين عليك رفع أغطية نوافذ الطائرة في أثناء الإقلاع والهبوط؟

لا تطلب هذا الشيء ان كنت على متن الطائرة، مضيفة تحذر

ينبغي رفع الستائر عند إقلاع الطائرة
ينبغي رفع الستائر عند إقلاع الطائرة

لتسهيل عملية إنقاذ محتملة

حسب ما ترجمته “وطن“، سيسمح رفع غطاء النافذة لموظفي الرحلة بتحديد مخرج الطوارئ الأنسب بشكل أسرع في حالة الإخلاء وفي حالات الطوارئ. عادة ما يكون لديك 90 ثانية فقط لإخلاء طائرة، لذا فإن وجود هذا المشاهدة الواضحة يجعل الإخلاء أكثر كفاءة. لذلك، فإنه رد فعل جيد يجب على الجميع أن يتغلبوا عليه في أي حالة طارئة.

مضيفة طيران تكشف: لو كانت مكان المسافرين لن أفعل هذه الأمور في الطائرة!

لاكتشاف بعض المشاكل التقنية

تعتبر مناورات الإقلاع والهبوط هي الأهم في أثناء الرحلة. يسمح وجود الستائر حتى للركاب الأكثر يقظة بالحصول على نظرة عامة وربما اكتشاف مشكلة تقنية محتملة، لا سيما على مستوى أجنحة الطائرة. إذا كان الأمر كذلك، فيمكنهم إخبار أحد أفراد الطاقم بسرعة.

رفع الأغطية عن نوافذ الطائرة يساعد على التحقق من المشاكل التقنية وسلامة الأجنحة
رفع الأغطية عن نوافذ الطائرة يساعد على التحقق من المشاكل التقنية وسلامة الأجنحة

لتقليل تأثير اضطراب الرحلات الجوية الطويلة

هذا السبب يتعلق بشكل أساسي بركاب الطائرة. خاصة أولئك الذين يأخذون رحلة طيران طويلة تستغرق عدة ساعات. بعد أخذ قيلولة طويلة في الليل في الظلام أو البقاء في الضوء الاصطناعي لفترة طويلة، من المهم أن تعتاد على ضوء النهار مرة أخرى. لذا فإن رفع ستائر النوافذ يمنحك القدرة على رؤية الضوء الطبيعي مرة أخرى في جميع الأوقات. ستكون أيضًا أقل تأثرًا بإرهاق السفر والتكيف تدريجيًا مع هذا الجدول الجديد.

احذر ثمّ احذر أن تطلب هذه الأشياء على متن الطائرة!

المصدرسانتي بلوس ماغ-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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