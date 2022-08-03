كيم كارداشيان تُغازل كانييه ويست بصور جريئة من البحر.. هل تريد العودة له؟

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وطن– أثارت كيم كارداشيان، شكوكاً حول عودتها لطليقها، كانييه ويست، بعدما ارتدت نجمة الواقع الأمريكية ملابس مثيرة تحمل شعاراً يخصه.

الخارقون

ونشرت كيم كارداشيان مجموعة صور لها عبر حسابها على “انستجرام”، وهي تمارس السباحة مرتدية تيشرت أبيض شفاف.

وكان لافتاً كلمة ” “The Incredibles، أو “الخارقون”، والتي يستخدمها كانييه ويست في وصف أفراد عائلته.

وسبق أن قال ويست في لقاء له عام 2019: ” هذه المقابلة بسبب فيلم” الخارقون “. تبدأ بالمقابلات. الأبطال الخارقين يجرون مقابلات”.

وتابع ويست: “زوجتي لديها مؤخرة كبيرة ، وأرى أن حياتنا أصبحت أكثر فأكثر مثل” الخارقون “حتى نتمكن أخيرًا من الطيران.”

الاستحمام أمام الكاميرات

وفي سياق آخر، طلبت كيم كارداشيان من عشيقها الجديد بيت ديفيدسون الاستحمام معها أمام الكاميرات.وفق ما أوردت مجلة “ماركا” الإسبانية

وبدأت كيم كارداشيان في تقديم إعلانات كبيرة من خلال شبكاتها الاجتماعية، مرفقةً مقطعاً دعائياً عن الموسم الثاني من “The Kardashians 2؟”، كشفت عن مشاركة بيت ديفيدسون في السلسلة.

وقالت كيم كارداشيان في المقطع الدعائي: “الحياة جيدة. لدي صديق جديد. أنا فقط أستمتع بوقتي.”

Here’s an exclusive first look at season 2 of @kardashianshulu to hold you over until September 22 on @hulu, Disney+ internationally and Star+ in Latin America. #TheKardashians pic.twitter.com/HVfVMbfkUO — Kim Kardashian (@KimKardashian) July 11, 2022

وبالمثل، يحتوي المقطع الدعائي على بعض المشاهد التي تكشف عن حالة والدتها الصحية كريس جينر. وكذلك الصور التي شوهد فيها النجم العالمي ترافيس باركر زوج كورتني كارداشيان، والتي يمكن أن تعطي تقييماً حول ما مر به أثناء دخوله المستشفى مؤخراً.

صور رومانسية

لكن المذهل أيضًا هو أن كيم كارداشيان لا تذكر علاقتها الجديدة فحسب، بل تعرض أيضًا مشاهد رومانسية مع بيت ديفيدسون.

في المشهد القصير في المقطع الدعائي، سُمعت كيم وهي يقول ، “عزيزي، هل تريد أن تأخذ حمامًا سريعًا معي؟” ليركض إليها “بيت” مازحا.

لذلك يمكننا أن نرى أن مشاهد الحب لن ينقصها هذا الإصدار الجديد لواحدة من أكثر العائلات شهرة وأهمية في الولايات المتحدة.