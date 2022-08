كيم كارداشيان تُغازل كانييه ويست بصور جريئة من البحر.. هل تريد العودة له؟

وطن– أثارت كيم كارداشيان، شكوكاً حول عودتها لطليقها، كانييه ويست، بعدما ارتدت نجمة الواقع الأمريكية ملابس مثيرة تحمل شعاراً يخصه.

ونشرت كيم كارداشيان مجموعة صور لها عبر حسابها على “انستجرام”، وهي تمارس السباحة مرتدية تيشرت أبيض شفاف.

وكان لافتاً كلمة ” “The Incredibles، أو “الخارقون”، والتي يستخدمها كانييه ويست في وصف أفراد عائلته.

وسبق أن قال ويست في لقاء له عام 2019: ” هذه المقابلة بسبب فيلم” الخارقون “. تبدأ بالمقابلات. الأبطال الخارقين يجرون مقابلات”.

وتابع ويست: “زوجتي لديها مؤخرة كبيرة ، وأرى أن حياتنا أصبحت أكثر فأكثر مثل” الخارقون “حتى نتمكن أخيرًا من الطيران.”

وفي سياق آخر، طلبت كيم كارداشيان من عشيقها الجديد بيت ديفيدسون الاستحمام معها أمام الكاميرات.وفق ما أوردت مجلة “ماركا” الإسبانية

وبدأت كيم كارداشيان في تقديم إعلانات كبيرة من خلال شبكاتها الاجتماعية، مرفقةً مقطعاً دعائياً عن الموسم الثاني من “The Kardashians 2؟”، كشفت عن مشاركة بيت ديفيدسون في السلسلة.

وقالت كيم كارداشيان في المقطع الدعائي: “الحياة جيدة. لدي صديق جديد. أنا فقط أستمتع بوقتي.”

Here’s an exclusive first look at season 2 of @kardashianshulu to hold you over until September 22 on @hulu, Disney+ internationally and Star+ in Latin America. #TheKardashians pic.twitter.com/HVfVMbfkUO

— Kim Kardashian (@KimKardashian) July 11, 2022