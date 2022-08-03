كويتية تبرعت بقيمة عشاء بحفل عمرو دياب لإعانة 10 أسر مصرية فقيرة لعام كامل

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وطن – تبرعت سيدة كويتية بقيمة تذاكر كانت تنوي حجزها وتتضمن عشاء لـ10 أشخاص في حفل عمرو دياب المقبل، لإعانة 10 أسر مصرية فقيرة لمدة عام كامل.

كويتية تفضل إعانة أسر مصرية فقيرة على حضور حفل عمرو دياب

وجاء ذلك بحسب ما كشف عنه الخبير الاقتصادي المصري البارز الدكتور هاني توفيق، حيث كشف تفاصيل هذه القصة لافتا إلى أن السيدة الكويتية التي رمز لها بحروف “م.ش” هي صديقة له.

وفي منشور بثه عبر حسابه الرسمي بتويتر ورصدته (وطن)، تقدم “توفيق” بالشكر لما وصفها بـ”الاخت والصديقة م . ش من الكويت.”

وذلك ـ كما أوضح ـ بسبب تحويلها لإحدى الجمعيات الخيرية التى يشارك في عضويتها “قيمة عشاء لـ١٠ أشخاص فى حفل عمرو دياب القادم.”

حيث كانت تنوي السيدة الكويتية “م.ش” يحسب ما ذكره هاني توفيق في منشوره، أن تحضر هذا الحفل مع ضيوفها.

إلا أنها قررت التبرع بقيمة هذه التذاكر لإعانة 10 أسر ريفية مصرية لمدة عام كامل.

واختتم الخبير الاقتصادي المصري منشوره مثنيا على فعل السيدة الكويتية ومشديا بها: “ايه الشياكة والرقي ده!”

وأوضح “توفيق” في تعليقات لاحقة على منشوره الذي لاقى تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء، أن “السيدة الفاضلة دفعت شيك بالمبلغ فعلاً.”

وتابع أنها قالت له: “ليلة مش حاتعشى فيها، تستر حياة ٥٠ شخص لمدة ٣٦٥ يوم.. والسؤال هو: هل مازال هناك فينا من يفكر بهذا المنطق!”.

وفي رده على أحد المتابعين كشف هاني توفيق:”هى لقت تكلفة الترابيزة بتاعت حفلة دياب ١٠٠ الف جنيه، فأعتذرت للناس اللى كانت عازماهم. وتبرعت بالمبلغ ، باسمها واسمائهم لكفالة ١٠ اسر بالصعيد بمعدل ١٠٠٠ جنيه لكل اسرة شهرياً لمدة سنة.”

حفل عمرو دياب

ويشار إلى أن شركة تذكرتي أعلنت قبل أيام عن رفع أسعار تذاكر حفل عمرو دياب المقبل، والمقرر إقامته في “العلمين الجديدة”.

وجاء ذلك بعد 5 أيام فقط من طرحها وانتهاء فترة الحجز المبكر.

وأسعار التذاكر الجديدة لحفل عمرو دياب، أصبح يتواجد منها 3 فئات متاحة الآن وهي، الفئة Regular بسعر 600 جنيه، الفئة الـ Fan Pit بـ 1000 جنيه.

بالإضافة إلى الفئة الـ VIP Bean Bags بسعر 2000 جنيه، كذلك الفئة الـ High Table بسعر 24 ألف جنيه، فيما نفدت تذاكر فئة الـ Loung والتي كانت تقدر بـ 60 ألف جنيه.

وكان عمرو دياب قد أحيا قبل أيام حفل افتتاح منتجع في مراسي بالساحل الشمالي، بحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن والمجتمع والشخصيات العامة.

وطرح دياب أحدث أغنياته “باريس” عبر تطبيق أنغامي قبل أيام، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ولحن محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم.