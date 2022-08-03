فيديو نيرة أشرف بالمشرحة.. ضبط الممرضة وكشف هويتها وعقوبة مغلظة بانتظارها

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وطن – أعلنت وسائل إعلام مصرية أن السلطات الأمنية ألقت القبض على الممرضة، المتهمة بتسريب فيديو لجثة طالبة المنصورة نيرة أشرف، من داخل المشرحة بعدما أحدث هذا المقطع الصادم ضجة واسعة بمواقع التواصل.

القبض على الممرضة مصورة فيديو نيرة أشرف بالمشرحة

وفي التفاصيل فقد تمكن وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة، من ضبط ممرضة بمستشفى المنصورة العام القديم، وذلك بعد ثبوت تورطها بتصوير فيديو لجثة نيرة أشرف.

وكشف التحقيق أن الممرضة قامت بهذا الفعل لحظة وصول جثة نيرة للاستقبال وفحصها من بعض الأطباء، بحسب ما ذكر موقع “القاهرة24“.

وكانت طالبة المنصورة نيرة أشرف، قد قتلت على يد زميلها محمد عادل الذي حكم عليه بالإعدام، على أبواب جامعتها حيث سدد لها عد طعنات نافذة بأماكن متفرقة من جسدها قاصدا إزهاق روحها.

من جانبها قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، في تصريح لـ “القاهرة 24″، إن ميثاق أخلاق المهنة يلزم أعضاء النقابة بالحفاظ على خصوصية المرضى في كافة الأحوال.

وأوضحت الدكتورة “كوثر” أن هناك محاميا كلف من النقابة الفرعية مع الممرضة التي تم ضبطها، وذلك لمتابعة سير التحقيقات.

عقوبة مغلظة تنتظر الممرضة

وكشف الموقع أيضا عن هوية هذه الممرضة مسربة فيديو نيرة اشرف من داخل المشرحة، حيث رمز لها بأول اسم وأحرف من باقي اسمها “منى. موضحا أنه جاري التحقيق معها.

وبما أن تلك الواقعة تعد انتهاكا صريحا لحرمة الميت، فقد حددت المواد 309 مكرر و309 مكرر أ من قانون العقوبات في مصر، عقوبة اختراق الحياة الشخصية للمواطنين، والتعدي على حرمة الحياة الخاصة بالحبس والمصادرة.

وبحسب نص القانون، تنص المادة رقم 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن.”

“وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجنى عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.. ولا يقتصر التجريم على الشخص القائم بالتقاط الصورة فقط وفقا للنص السابق، ولكن التجريم يمتد ليشمل كلا من سهل أو أذاع أو شارك في نشر الصورة”.

وكان محامي أسرة نيرة علق على الفيديو المتداول، وكشف أنه تم تصويره من المشرحة عقب وقوع الحادث بـ 24 ساعة.

وصدم الرأي العام المصري، بنشر مقطع فيديو للطالبة المصرية المغدورة نيرة أشرف وهي ملقاة على سرير الموت في المشرحة.

وظهرت الجثة -حيث تعتذر “وطن” عن نشر الفيديو لاعتبارات إنسانية- في حالة سيئة نتيجة الطعنات العديدة التي أصابتها، فضلا عن رقبتها المذبوحة.

من جهتها، توعدت شروق أشرف، شقيقة نيرة، بملاحقة مشرحة المستشفى الدولي في مدينة المنصورة بالملاحقة القانونية على تسريب فيديو شقيقتها.

وكتبت عبر حسابها على “فيسبوك”: “بلاغ إلى النائب العام ورئيس الجمهورية ضد مشرحة المستشفى الدولي في المنصورة بسبب تسريب الفيديو”.

وهاجمت شقيقة الطالبة المغدورة العاملين في المشرحة والأطباء الذين عملوا يوم الجريمة، بتوجيه بعض السباب والتوعد بالملاحقة القانونية.

كما وجهت شروق أشرف، رسالة للنشطاء الذين يتداولون الفيديو ويساعدون على انتشاره بالقول: “بالنسبة للناس اللي بتشير وبتبعت الفيديو، انتو سبتو أيه معملتهوش“.