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فيديو مؤثر جدا.. شاب يبكي في أذان الوداع بأحد مساجد السعودية

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
watanserb.com
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وطن– انتشر مقطع فيديو، يُظهر تأثرا شديدا على مؤذن وهو يؤدي أذان الوداع في أحد المساجد السعودية.

وظهر شاب لم يتسنَ معرفة اسمه، وهو يبكي خلال أدائه الأذان، كونها المرة الأخيرة التي يودع بعدها المسجد الواقع في مدينة جدة، وتحديدا في حي المتنزهات.

في شأن آخر، أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الثلاثاء، إزالة الحواجز الوقائية المحيطة بالحرم المكي، وذلك بالتزامن مع بدء موسم العمرة.

وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، في بيان، الثلاثاء، إن القرار يهدف لتسهيل المناسك خصوصا مع الكثافة التي بدأ يشهدها الحرم المكي الشريف تزامنا مع موسم العمرة.

ونشر حساب رئاسة شؤون الحرمين، الأربعاء، مقطع فيديو يرصد اللحظات الأولى لرفع الحواجز الوقائية المحيطة بالحرم المكي، بعد صدور القرار.

وفي 1 يوليو 2020، تم وضع الحواجز الوقائية حول محيط الكعبة لأول مرة، ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا بالمملكة.

وفي 13 يونيو الماضي، قررت السعودية رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا.

وآنذاك، قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، إنه بناءً على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا، تقرر عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام، والمسجد النبـوي الشـريف، والأماكن الـتـي يصـدر بشـأنها بروتوكولات مـن قبـل هيئة الصحة العامـة “وقايـة”، أو المنشـآت والأنشطة والمناسبات والفعاليـات ووسائل النقـل العـام الـتي ترغب في تطبيق مستويات حمايـة أعلـى مـن خـلال الاستمرار باشتراط لـبس الكمامـة للـدخول إليهـا، مع الاستمرار بالتوعية والحث على استخدامها.

كما تقرر عدم اشتراط التحصين والتحقـق مـن الحالة الصحية في تطبيـق (توكلنـا) للـدخول إلى المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليـات وركوب الطائرات ووسائل النقـل العـام، باستثناء الـتي تقتضـي طبيعتهـا اشتراط التحصين، أو الاستمرار في التحقـق مـن الحالـة الصـحية حسـب مـا تـحـدده البروتوكولات الصـادرة مـن قبـل هيئـة الصـحة العامـة “وقايـة”، أو المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليـات ووسائل النقـل الـتي ترغب في تطبيـق مستويات حمايـة أعلـى مـن خـلال الاستمرار باشتراط التحصين أو التحقـق مـن الحالة الصحية للدخول إليهـا.

وأشارت الداخلية أيضا إلى أنه تقرر أن تـكـون مـدة اشتراط أخـذ الجرعة التنشيطية (الثالثة) من لقاح (كوفيد-19) لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكـة (ثمانيـة) أشـهر بـدلاً مـن (ثلاثة) أشهر مـن تلقـي الجرعة الثانية، ويستثنى مـن ذلـك الفئات العمرية الـتـي تحـددها وزارة الصحة أو المستثناة بحســب مـا تظهـر حالتهـم الصحية في تطبيق (توكلنـا).

في الوقت نفسه، أكدت الوزارة أهمية الاستمرار في استكمال تنفيذ الخطة الوطنية للتحصين ويشمل ذلك أخذ الجرعات التنشيطية المعتمدة من اللقاح، كما أوضح المصدر أن الإجراءات المتخذة أعلاه تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك حسب تطورات الوضع الوبائي.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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