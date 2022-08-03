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عزل مسؤول مصري بسبب حمالة صدر حمراء في حمام رجالي.. ما القصة؟

باسل النجار
كتب باسل النجار
اقالة مسؤول في محافظة قنا بمصر watanserb.com
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وطن- أقيل مسؤول محلي مصري، بعد العثور على حمالة صدر داخل حمام الرجال بالديوان العام.

أفاد بذلك موقع “القاهرة 24” المحلي، الذي نقل عن مصدر مسؤول بديوان عام محافظة قنا، قوله إنه تم عزل مدير الأمن الإداري بالديوان، على خلفية العثور على حمالة الصدر.

وبحسب المصدر، بدأت الواقعة بعثور أحمد السيد مدير شؤون العاملين، على حمالة صدر حمراء، داخل حمام الرجال، بالطابق الأول في ديوان عام المحافظة.

وعلى الفور، أبلغ السيد، اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والذي بدوره كلف السكرتير العام بفحص كاميرات المراقبة لكشف تفاصيل الواقعة؛ إلا أنه تبين تعطلها.

وأضاف المصدر، أنه تقرر فتح تحقيق عاجل في الواقعة، كما تم عزل مدير الأمن الإداري بالديوان العام، وتعيين شاذلي مهران بدلا منه.

وجرى أيضا تحرير محضر إداري بالواقعة، وتحريز حمالة الصدر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ودائما ما تثير إقالة مسؤولين مصريين من مناصبهم جدلا كبيرا، كونها ترتبط بأزمات قد تصل إلى حد وصفها بفضائح.

وقبل أسبوعين، قرر كامل الوزير وزير النقل، قرر إقالة عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وذلك بسبب أزمة لوحات محطة مترو كلية البنات بالخط الثالث للمترو.

وقال عصام والي، إنه تم إبلاغه بالقرار والأسباب الحقيقية التي أدت إلى إقالته من منصبه، موضحا أن لوحات محطة كلية البنات تعد أحد تلك الأسباب الرئيسية.

وقبل قرار الإقالة، كانت الهيئة القومية للأنفاق وشركة “آر.ايه.تى.بى” ديف للنقل كايرو، الشركة المسؤولة عن تشغيل الخط الأخضر الثالث، قد أعلنت أنها تتابع عن كثب عما يدور على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية، فيما يخص استخدام تصميمات فنية من أعمال فنان روسي في المشروع الثقافي داخل محطة كلية البنات في الخط الأخضر الثالث.

واتهمت الرسامة التشكيلية غادة والي، بسرقة التصميمات التي نفذتها ، على جدران محطة مترو كلية البنات.

وحملت هذه الرسومات تقليدًا للوحات الفنان الروسي المعاصر چورچي كوراسوڤ، دون تصريح منه، بما اعتبره البعض تعديًا على حقوق الملكية الفكرية.

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المصدرالقاهرة 24 ،توتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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