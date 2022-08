سلوك رونالدو يُغضب تين هاج .. وهذا ما صرح به (فيديو)

وطن- في أول ظهور للدون كريستيانو رونالدو، تعرض للكثير من الانتقادات الواسعة من قبل جماهير وعشاق مانشستر يونايتد وصولاً إلى المسؤولين بسبب سوء سلوكه.

وبدأت بداية الأزمة، حينما سلطت عدسات الكاميرا على الخلاف الذي دار بين رونالدو والمدرب الهولندي إريك تين هاج، خلال مشاركته الأولى بعد انقطاع لفترة طويلة عن الشياطين الحمر. في المباراة الودية الختامية أمام رايو فاليكانو الإسباني.

كما وتبع مغادرة البرتغالي رونالدو أرضية ملعب المباراة، بقرار استبداله من قبل المدرب الهولندي تين هاج، في الدقيقة ال45 على نهاية الشوط الأول من مجريات المباراة الودية أمام فاليكانو. دون الجلوس على دكة البدلاء.

Erik ten Hag on Cristiano Ronaldo and other Man Utd players leaving Old Trafford early vs Rayo: “I don’t certainly accept this. I think this is unacceptable. For everyone”, tells @viaplaysportnl. 🚨🔴 #MUFC

“We are a team and you have to stay until the end”, ten Hag says. pic.twitter.com/Ysm2G4e7Rp

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2022