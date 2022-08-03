سلوك رونالدو يُغضب تين هاج .. وهذا ما صرح به (فيديو)

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وطن- في أول ظهور للدون كريستيانو رونالدو، تعرض للكثير من الانتقادات الواسعة من قبل جماهير وعشاق مانشستر يونايتد وصولاً إلى المسؤولين بسبب سوء سلوكه.

وبدأت بداية الأزمة، حينما سلطت عدسات الكاميرا على الخلاف الذي دار بين رونالدو والمدرب الهولندي إريك تين هاج، خلال مشاركته الأولى بعد انقطاع لفترة طويلة عن الشياطين الحمر. في المباراة الودية الختامية أمام رايو فاليكانو الإسباني.

مغادرة كريستيانو رونالدو

كما وتبع مغادرة البرتغالي رونالدو أرضية ملعب المباراة، بقرار استبداله من قبل المدرب الهولندي تين هاج، في الدقيقة ال45 على نهاية الشوط الأول من مجريات المباراة الودية أمام فاليكانو. دون الجلوس على دكة البدلاء.

Erik ten Hag on Cristiano Ronaldo and other Man Utd players leaving Old Trafford early vs Rayo: “I don’t certainly accept this. I think this is unacceptable. For everyone”, tells @viaplaysportnl. 🚨🔴 #MUFC “We are a team and you have to stay until the end”, ten Hag says. pic.twitter.com/Ysm2G4e7Rp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2022

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وانتقدت جماهير مانشستر يونايتد والمسؤولين على تصرف رونالدو، في ظهوره الأول مع الشياطين الحمر في المباراة الودية استعداداً للموسم الجديد، إلى جانب عدم قيامه بأداة التحية للجماهير. التي جاءت لرؤيته بعد غياب لأشهر طويلة عن الملاعب.

الوضع يزداد سوءا.. خلاف حاد بين كريستيانو رونالدو ومدربه تين هاج! pic.twitter.com/B8NPG8t4bH — Yallakora (@Yallakoranow) August 3, 2022

كما وانتهت المباراة الودية أمام رايو فاليكانو، بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما. في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب ( أولد ترافورد).

تصرف رونالدو غير مقبول

من جانبه، تحدث المدرب الهولندي تين هاج على سلوك رونالدو في ظهوره الأول. مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، قائلاً: ” أنا لا أقبل هذا بالتأكيد، اللاعبون الذين رحلوا أثناء اللقاء. أعتقد أن هذا الأمر غير مقبول للجميع”.

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كما وأردف تين هاج في تصريح نقله الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات كرة القدم، ” نحن فريق وعلى الجميع أن يبقى حتى النهاية”.

أزمة رحيل كريستيانو رونالدو

وذكرت العديد من التقارير الإنجليزية، بأن المدرب الهولندي إريك تين هاج، يفكر في إبقاء البرتغالي رونالدو على دكة مقاعد البدلاء، في المباراة الافتتاحية لمنافسات الدوري الإنجليزي الأسبوع المقبل أمام منافسه برايتون لأسباب فنية.

Happy to be back 💪🏽🙏🏽 pic.twitter.com/Fp6dpBTXcb — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 31, 2022

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كما ويمر صاروخ ماديرا بأزمة في البحث على نادٍ للانضمام إلى صفوفه في سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي، حيث رفض التعاقد معه من قبل العديد من الأندية الأوروبية الكبرى في القارة العجوز، من أبرزها تشيلسي، باريس سان جيرمان. بايرن ميونخ، وأخرها أتلتيكو مدريد.

كريستيانو رونالدو سيكون على الدكة في اول جولة في البريميرليغ في مباراة مانشستر يونايتد امام برايتون حسب الاخبار pic.twitter.com/353QNI2IFn — E P L W O R L D (@EPLworld) August 3, 2022

وينتهي عقد رونالدو مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في صيف 2023، وسط رغبة اللاعب في الرحيل عن النادي بعد فشله مع الفريق في التأهل إلى منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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