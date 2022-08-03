الرئيسيةرياضةسلوك رونالدو يُغضب تين هاج .. وهذا ما صرح به (فيديو)
رياضة

سلوك رونالدو يُغضب تين هاج .. وهذا ما صرح به (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
أزمة رونالدو وتين هاج بسبب سوء سلوك اللاعب watanserb.com
أزمة رونالدو وتين هاج بسبب سوء سلوك اللاعب
- Advertisement -

وطن- في أول ظهور للدون كريستيانو رونالدو، تعرض للكثير من الانتقادات الواسعة من قبل جماهير وعشاق مانشستر يونايتد وصولاً إلى المسؤولين بسبب سوء سلوكه.

وبدأت بداية الأزمة، حينما سلطت عدسات الكاميرا على الخلاف الذي دار بين رونالدو والمدرب الهولندي إريك تين هاج، خلال مشاركته الأولى بعد انقطاع لفترة طويلة عن الشياطين الحمر. في المباراة الودية الختامية أمام رايو فاليكانو الإسباني.

مغادرة كريستيانو رونالدو

كما وتبع مغادرة البرتغالي رونالدو أرضية ملعب المباراة، بقرار استبداله من قبل المدرب الهولندي تين هاج، في الدقيقة ال45 على نهاية الشوط الأول من مجريات المباراة الودية أمام فاليكانو. دون الجلوس على دكة البدلاء.

اقرأ أيضاً: 

وانتقدت جماهير مانشستر يونايتد والمسؤولين على تصرف رونالدو، في ظهوره الأول مع الشياطين الحمر في المباراة الودية استعداداً للموسم الجديد، إلى جانب عدم قيامه بأداة التحية للجماهير. التي جاءت لرؤيته بعد غياب لأشهر طويلة عن الملاعب.

كما وانتهت المباراة الودية أمام رايو فاليكانو، بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما. في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب ( أولد ترافورد).

تصرف رونالدو غير مقبول

من جانبه، تحدث المدرب الهولندي تين هاج على سلوك رونالدو في ظهوره الأول. مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، قائلاً: ” أنا لا أقبل هذا بالتأكيد، اللاعبون الذين رحلوا أثناء اللقاء. أعتقد أن هذا الأمر غير مقبول للجميع”.

اقرأ أيضاً: 

كما وأردف تين هاج في تصريح نقله الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات كرة القدم، ” نحن فريق وعلى الجميع أن يبقى حتى النهاية”.

أزمة رحيل كريستيانو رونالدو

وذكرت العديد من التقارير الإنجليزية، بأن المدرب الهولندي إريك تين هاج، يفكر في إبقاء البرتغالي رونالدو على دكة مقاعد البدلاء، في المباراة الافتتاحية لمنافسات الدوري الإنجليزي الأسبوع المقبل أمام منافسه برايتون لأسباب فنية.

اقرأ أيضاً: 

كما ويمر صاروخ ماديرا بأزمة في البحث على نادٍ للانضمام إلى صفوفه في سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي، حيث رفض التعاقد معه من قبل العديد من الأندية الأوروبية الكبرى في القارة العجوز، من أبرزها تشيلسي، باريس سان جيرمان. بايرن ميونخ، وأخرها أتلتيكو مدريد.

وينتهي عقد رونالدو مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في صيف 2023، وسط رغبة اللاعب في الرحيل عن النادي بعد فشله مع الفريق في التأهل إلى منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

قد يهمك أيضاً: 

المصدروطن + فابريزيو رومانو
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

جماهير اليونايتد غاضبة من تصرف رونالدو .. ماذا فعل؟!

رياضة

أقوى 10 صفقات في الدوري الإنجليزي هذا الصيف (صور)

رياضة

(شاهد) تصرف صلاح وكيتا أثناء احتفال زملائهم بالخمور

رياضة

خبر حزين لعشاق وجماهير برشلونة

رياضة

رونالدو يُهاجم الصحافة بكلمات قاسية .. ماذا قال لهم؟!

رياضة

مشجع مصري يفضح محمد صلاح أمام الملأ .. شاهد ماذا فعل؟!

رياضة

الفكرة لم تنجح .. تفاصيل اجتماع مانشستر يونايتد مع رونالدو

رياضة

ترشيح محمد صلاح لجائزة جديدة في إنجلترا لعام 2022

رياضة

جماهير أتلتيكو مدريد لا تريد كريستيانو رونالدو .. وتقرير يكشف السبب

حياتنا

مذيعة تفضح رونالدو حينما دعاها إلى منزله: “كنت أعرف ماذا سيفعل بي!” (شاهد)

رياضة

كريستيانو رونالدو إلى أتلتيكو مدريد؟ .. 10 مفاتيح لفهم مستقبله

حياتنا

شاهد ماذا يفعل رونالدو بعد حقن أعضاءه التناسلية بالبوتوكس! (صور)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا