الرئيسيةالهدهدزيادة أسعار تذاكر القطارات والمترو.. مصطفى بكري يتغنى بالسيسي
الهدهد

زيادة أسعار تذاكر القطارات والمترو.. مصطفى بكري يتغنى بالسيسي

باسل النجار
كتب باسل النجار
أسعار تذاكر القطارات والمترو watanserb.com
أسعار تذاكر القطارات والمترو
- Advertisement -

وطن- علق الإعلامي المصري المقرب من النظام مصطفى بكري، على قرار تأجيل زيادة أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق.

وقال بكري في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”: “توجيه الرئيس السيسي بوقف زيادة أسعار تذاكر القطارات والمترو هو قرار يعكس إحساس الرئيس بأبعاد الأزمة التي يعيشها المواطن وما تمثله هذه الزيادة من عبء إضافي علي المواطنين الذين اكتووا بغلاء الأسعار”.

وأضاف: “أتمني ألا نشهد خلال الفتره القادمة مزيدا من الأعباء ، أدرك أن الأوضاع صعبه ، وأن تداعيات الأزمة العالمية وشروط صندوق النكد (النقد) الدولي تنعكس علي مسار الإقتصاد ، ولكن ماذا يفعل المواطن الذي قدم الكثير ولم يعد لديه ما يقدمه”.

وكانت وزارة النقل والمواصلات، قد أجلت موعد تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق والتي كان مقررا تطبيقها أمس الاثنين الموافق 1 أغسطس الجاري.

وقال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه من المحتمل أن يتم تطبيق الزيادة الجديدة خلال شهر أغسطس الجاري أو بنهاية الشهر.

وأرجع كامل الوزير، قرار التأجيل، إلى ربطه بإقرار حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة قبل أيام.

وأشار إلى أنه سيكون موعد زيادة أسعار التذاكر بمجرد إعلان الحكومة موعد تطبيق إجراءات الحماية الاجتماعية الجديدة.

وسبق أن وجه الرئيس السيسي، بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية وتشمل ضم مليون أسرة إلى برنامج تكافل وكرامة، أول برنامج دعم نقدي في مصر.

وشملت القرارات أيضا صرف مساعدات استثنائية إلى تسعة ملايين أسرة لمدة ستة شهور مقبلة، وتوزيع مليوني كرتونة سلع غذائية بنصف التكلفة شهريا.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه الحزمة 11 مليار جنيه (577.7 مليون دولار)، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

كامل الوزير أوضح أن الدولة تجري دراسات دقيقة لتحديد الفئات المستحقة للدعم، لافتا إلى أن الزيادة في سعر تذكرة مترو الأنفاق ستكون بقيمة جنيه واحد، بينما نسبة الزيادة في أسعار تذاكر السكة الحديد لن تتخطى 25%.

ونوه الوزير بأنه تقرر زيادة سعر تذكرة السكة الحديد والمترو، لسداد الديون الخاصة بالوزارة.

وأفاد كامل، بأن الوزارة أرسلت الدراسة الخاصة بزيادة سعر التذاكر إلى مجلس الوزراء والرئيس عبدالفتاح السيسي لاستعراضها قبل تطبيقها: الكل أجمع أنه لابد من تحريك سعر التذكرة.

وكان وزير النقل قد أعلن في وقت سابق، أنه تم اتخاذ قرار أسعار تذكرة المترو والقطارات بنسبة لن تزيد على 25%، وبرر ذلك بالعمل على تخفيض العجز في إيرادات هيئتي السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

وبحسب اقتصاديين، يعود هذا القرار إلى زيادة أسعار الوقود، والعمل على تخفيض مديونيات هيئات النقل، والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للركاب وزيادة أعداد الخطوط.

ورفعت الحكومة المصرية أسعار تذاكر المترو أربع مرات خلال آخر خمس سنوات بدأت في 2017 بزيادة بقيمة جنيه واحد، وارتفعت آخر مرة في أغسطس/آب عام 2020 لتصل إلى 5 جنيهات (0.26 دولار) لعدد 9 محطات، و7 جنيهات (0.37 دولار) لعدد 16 محطة، و10 جنيهات (0.53 دولار) لأكثر من ذلك.

وتنقل خطوط المترو الثلاثة 4.6 مليون راكب يوميا، مقسمة بين 1.7 مليون راكب للخط الأول، و1.4 مليون راكب للخط الثاني، و1.5 مليون راكب للخط الثالث يوميا، في حين تنقل القطارات 1.1 مليون راكب يوميا.

زيادة أسعار تذاكر القطارات والمترو .. كيف تفاعل المصريون؟

 

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

شعبية جارفة في الجيش.. وثائق بريطانية تكشف تقييما استخباراتيا لنفوذ الجماعة بعد 23 يوليو

اقتصاد

الجنيه المصري يواصل الانهيار في تعاملات الأربعاء داخل البنوك الخاصة والحكومية

الهدهد

عزل مسؤول مصري بسبب حمالة صدر حمراء في حمام رجالي.. ما القصة؟

اقتصاد

مفاجأة.. سعر الدولار في مصر سيقفز لرقم كبير بحسب خبير مصرفي بارز

حياتنا

القبض على نجل إعلامي مصري شهير بتهمة حيازة المخدرات برفقة فتاة

الهدهد

بعد سماحها لإسرائيليين.. مصر تمنع مطربة فلسطينية من دخول أراضيها لإحياء حفل في الأوبرا

اقتصاد

انهيار الجنيه.. سعر الدولار سيصل لهذا الرقم وخبير يقدم الحل للسيسي قبل فوات الأوان

الهدهد

مفاجأة بشأن نتائج التحقيق في وفاة وائل الإبراشي وزوجته تُصاب بصدمة

الهدهد

صحيفة فرنسية: مصر وتونس على خطى سريلانكا

حياتنا

مفاجآت مدوية في هتك عرض طفلة مصرية داخل مركز تعليمي

الهدهد

جبروت سعودي.. صاحب شركة يمنع مصريا من العودة لوطنه والقاهرة تتدخل

حياتنا

مغني “مهرجان مفيش صاحب يتصاحب” يتوب ويتبرأ من أعماله.. ويوجه مناشدة مؤثرة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا