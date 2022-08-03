زيادة أسعار تذاكر القطارات والمترو.. مصطفى بكري يتغنى بالسيسي

- Advertisement -

وطن- علق الإعلامي المصري المقرب من النظام مصطفى بكري، على قرار تأجيل زيادة أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق.

وقال بكري في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”: “توجيه الرئيس السيسي بوقف زيادة أسعار تذاكر القطارات والمترو هو قرار يعكس إحساس الرئيس بأبعاد الأزمة التي يعيشها المواطن وما تمثله هذه الزيادة من عبء إضافي علي المواطنين الذين اكتووا بغلاء الأسعار”.

توجيه الرئيس السيسي بوقف زيادة أسعار تذاكر القطارات والمترو هو قرار يعكس إحساس الرئيس بأبعاد الأزمه التي يعيشها المواطن وماتمثله هذه الزيادة من عبء إضافي علي المواطنين الذين اكتووا بغلاء الأسعار . أتمني ألانشهد خلال الفتره القادمه مزيدا من الأعباء ، أدرك أن الأوضاع — مصطفى بكري (@BakryMP) August 3, 2022

وأضاف: “أتمني ألا نشهد خلال الفتره القادمة مزيدا من الأعباء ، أدرك أن الأوضاع صعبه ، وأن تداعيات الأزمة العالمية وشروط صندوق النكد (النقد) الدولي تنعكس علي مسار الإقتصاد ، ولكن ماذا يفعل المواطن الذي قدم الكثير ولم يعد لديه ما يقدمه”.

صعبه ، وأن تداعيات الأزمة العالميه وشروط صندوق النكد الدولي تنعكس علي مسار الإقتصاد ، ولكن ماذا يفعل المواطن الذي قدم الكثير ولم يعد لديه مايقدمه — مصطفى بكري (@BakryMP) August 3, 2022

وكانت وزارة النقل والمواصلات، قد أجلت موعد تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق والتي كان مقررا تطبيقها أمس الاثنين الموافق 1 أغسطس الجاري.

وقال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه من المحتمل أن يتم تطبيق الزيادة الجديدة خلال شهر أغسطس الجاري أو بنهاية الشهر.

بعد إعلانه عن زيادة مرتقبة بأسعار القطارات والمترو..

وزير النقل كامل الوزير: «المواطن ليس له ذنب في تسديد مديونية منظومة النقل، ولكن لازم يستحمل الزيادة ويسدد المديونية معانا عشان منخسرش، والزيادة دي هتكون الأخيرة»

ما تعليقك؟ pic.twitter.com/5PpiNyCv4S — شبكة رصد (@RassdNewsN) August 2, 2022

وأرجع كامل الوزير، قرار التأجيل، إلى ربطه بإقرار حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة قبل أيام.

وأشار إلى أنه سيكون موعد زيادة أسعار التذاكر بمجرد إعلان الحكومة موعد تطبيق إجراءات الحماية الاجتماعية الجديدة.

وسبق أن وجه الرئيس السيسي، بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية وتشمل ضم مليون أسرة إلى برنامج تكافل وكرامة، أول برنامج دعم نقدي في مصر.

وشملت القرارات أيضا صرف مساعدات استثنائية إلى تسعة ملايين أسرة لمدة ستة شهور مقبلة، وتوزيع مليوني كرتونة سلع غذائية بنصف التكلفة شهريا.

لأننا في مأزق، رفعوا أسعار البنزين وتذاكر القطارات والمترو وكل السلع والخدمات في ظل أزمة اقتصادية خانقة وخطيرة، لكن هذا المأزق لا يؤثر في سفاهة الإنفاق ببذخ يصل لحد الاستفزاز في العاصمة الإدارية الجديدة. تناقض صارخ في سياسات الانفاق في مصر يجعلها الأشبه بفرنسا قبل الثورة الفرنسية pic.twitter.com/wRRND1dsUp — المجلس الثوري المصري (@ERC_egy) July 29, 2022

وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه الحزمة 11 مليار جنيه (577.7 مليون دولار)، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

كامل الوزير أوضح أن الدولة تجري دراسات دقيقة لتحديد الفئات المستحقة للدعم، لافتا إلى أن الزيادة في سعر تذكرة مترو الأنفاق ستكون بقيمة جنيه واحد، بينما نسبة الزيادة في أسعار تذاكر السكة الحديد لن تتخطى 25%.

ونوه الوزير بأنه تقرر زيادة سعر تذكرة السكة الحديد والمترو، لسداد الديون الخاصة بالوزارة.

#عالحديده_ياسيسي

المحروسه كل حاجه وعكسها 🙃👮

كامل الوزير مع عمرو اديب : مجبرون علي زياده سعر تذاكر القطارات والمترو،وهو مين اجبرك يا طرح النخل🌴يا خليفه عبالعاطي كفته🦓مين صرف💰فلوس الشعب الغلبان علي شويه كباري وقصور وطيارات🐐يا👮فشله🥾وكل يوم شامخ⚖️حرامي نصاب💰زي غاده والي👇😡 pic.twitter.com/P1vn0jOs3V — free🇵🇸Egyptian (@freeeeegyptians) July 24, 2022

وأفاد كامل، بأن الوزارة أرسلت الدراسة الخاصة بزيادة سعر التذاكر إلى مجلس الوزراء والرئيس عبدالفتاح السيسي لاستعراضها قبل تطبيقها: الكل أجمع أنه لابد من تحريك سعر التذكرة.

وكان وزير النقل قد أعلن في وقت سابق، أنه تم اتخاذ قرار أسعار تذكرة المترو والقطارات بنسبة لن تزيد على 25%، وبرر ذلك بالعمل على تخفيض العجز في إيرادات هيئتي السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

وبحسب اقتصاديين، يعود هذا القرار إلى زيادة أسعار الوقود، والعمل على تخفيض مديونيات هيئات النقل، والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للركاب وزيادة أعداد الخطوط.

ورفعت الحكومة المصرية أسعار تذاكر المترو أربع مرات خلال آخر خمس سنوات بدأت في 2017 بزيادة بقيمة جنيه واحد، وارتفعت آخر مرة في أغسطس/آب عام 2020 لتصل إلى 5 جنيهات (0.26 دولار) لعدد 9 محطات، و7 جنيهات (0.37 دولار) لعدد 16 محطة، و10 جنيهات (0.53 دولار) لأكثر من ذلك.

وتنقل خطوط المترو الثلاثة 4.6 مليون راكب يوميا، مقسمة بين 1.7 مليون راكب للخط الأول، و1.4 مليون راكب للخط الثاني، و1.5 مليون راكب للخط الثالث يوميا، في حين تنقل القطارات 1.1 مليون راكب يوميا.