حقق ملايين المشاهدات.. هدف مذهل على طريقة الكابتن ماجد (فيديو)

وطن – تداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لهدف مذهل ورائع على طريقة المسلسل الكرتوني الشهير (الكابتن ماجد)، في دوري بوليفيا الإقليمي لكرة القدم داخل دولة الأرجنتين.

وحقق الهدف المذهل للاعب الأرجنتيني فرانكو فالديز، الذي يلعب في صفوف فريق رويال أوبريرو، التفاعل والانتشار الواسع من قبل النشطاء عبر مواقع التواصل.

ويظهر في مقطع الفيديو قيام اللاعب الأرجنتيني فالديز، بالدخول إلى منطقة الجزاء بسرعة ومهارة عالية من الجهة اليمنى، قبل أن يقوم برفع الكرة في الهواء وتسديدها بقوة داخل شباك مرمى الخصم إنتري ريوس. والتي تتشابه بشكل كبير مع طريقة الكابتن ماجد.

Thanks to @deportetotal_bo for sharing this goal by Franco Valdez. Silky!😮👏

A #Puskas contender? 🤔pic.twitter.com/cANy5cLKK3

— FIFA.com (@FIFAcom) July 30, 2022