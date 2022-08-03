حقق ملايين المشاهدات.. هدف مذهل على طريقة الكابتن ماجد (فيديو)

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وطن – تداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لهدف مذهل ورائع على طريقة المسلسل الكرتوني الشهير (الكابتن ماجد)، في دوري بوليفيا الإقليمي لكرة القدم داخل دولة الأرجنتين.

وحقق الهدف المذهل للاعب الأرجنتيني فرانكو فالديز، الذي يلعب في صفوف فريق رويال أوبريرو، التفاعل والانتشار الواسع من قبل النشطاء عبر مواقع التواصل.

هدف مذهل على طريقة الكابتن ماجد

ويظهر في مقطع الفيديو قيام اللاعب الأرجنتيني فالديز، بالدخول إلى منطقة الجزاء بسرعة ومهارة عالية من الجهة اليمنى، قبل أن يقوم برفع الكرة في الهواء وتسديدها بقوة داخل شباك مرمى الخصم إنتري ريوس. والتي تتشابه بشكل كبير مع طريقة الكابتن ماجد.

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كما وطالب المتفاعلين مع الهدف عبر منصات التواصل الاجتماعي، ترشيح هدف الأرجنتيني فرانكو فالديز للفوز بجائزة (بوشكاش)، كأفضل هدف لعام 2022، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وتجاوز عدد المشاهدات للهدف المذهل عبر منصات التواصل، أكثر من 3 ملايين مشاهدة. وسط تفاعل كبير من قبل النشطاء من روعة وجمال الهدف.

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تفاعل الفيفا مع هدف فالديز

وهو ما تفاعل معه الاتحاد الدولي (الفيفا)، بعد مطالبات النشطاء، ليقوم بنشر الهدف عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، معلقة عليه: ” هل هذا الهدف هو أفضل هدف هذا العام؟!”.

وفي ذات السياق، علق مسجل الأهداف الرائع لفرانكو فالديز، ” كان من الصعب عليّ أن أخلد للنوم قليلاً بسبب ما حدث معي بعد تسجيل الهدف”.

Puskas Award do you hear me? Argentinian Franco Valdez uh Bolivian League in Royal Obrero-Atletico Entre Rios pic.twitter.com/oRCLCL2ub2 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 1, 2022

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كما وأردف الأرجنتيني فالديز، ” ما زلت لا أصدق انتشار مقطع الفيديو للهدف. بشكل سريع وكبير، هدفي الرئيسي هو اللعب مع أندية الدرجة الأولى في الأرجنتين”.

ويشار بأن المباراة بين رويال أوبريرو وإنتري ريوس في منافسات دوري بوليفيا الإقليمي لكرة القدم، انتهت بفوز فريقه بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

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