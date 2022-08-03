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رياضة

جماهير الأهلي تُهاجم المعلق هشام معمر بسبب الزمالك

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
جماهير الأهلي والهجوم على المعلق هشام معمر watanserb.com
جماهير الأهلي والهجوم على المعلق هشام معمر
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وطن – لم يسلم المعلق الرياضي الفلسطيني هشام معمر، من انتقادات وهجوم جماهير الأهلي المصري بعد منشور إشادته بمدرب الغريم التقليدي الزمالك فيريرا في منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وغضب جمهور الأهلي من تصرف المعلق الرياضي معمر، بعد مشوره الذي أشاد فيه بالجهود التي يقوم بها مدرب نادي الزمالك البرتغالي جوسفالدو فيريرا القريب من التتويج بلقب الدوري المصري مع الفارس الأبيض.

هشام معمر وهجوم جماهير الأهلي

وكانت بداية أزمة المعلق الفلسطيني هشام معمر القادم من قطاع غزة، للعمل مع شبكة ( أون تايم سبورت) الرياضية المصرية، بعد مشور عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك)، ” أجل لقد توقف القيد لفترتين متتاليتين، ولا بد من بصيص أمل وسط الظلام”.

وأردف معمر، ” لا بد من حلٍ (الزمالك)، يأتي فيريرا في وسط الأزمة ويرفع شعار الجود من الموجود، المثل العربي الذي طبقه الزمالك بحذافيره. ليتمكن بالروح أن يكون على بعد أقل مسافة من التتويج بالبطولة”.

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كما وأضاف، ” نعم إنه درس في عالم كرة القدم، بأنها تمنحك ما تستحق. حينما تقاتل وتبذل وتعطي من أجلها بما تستحق، والزمالك بطل الموسم مهما كانت النتائج لأنه استحق ويستحق”.

لكن جماهير الأهلي لم تعجب منشور المعلق الرياضي، الذي وصفته بأنه لم يصون الجميل، بعد حصوله على الدعم والمساندة من قبل جماهير المارد الأحمر. حينما نجح في مسابقة (أون تايم سبورت) الرياضية المصرية للمعلقين.

رد المعلق هشام معمر

وبعد الانتقادات الواسعة من قبل جماهير الأهلي المصري، الذي أشاد به بالغريم الزمالك البطل الجديد للدوري المصري للمرة الثانية على التوالي، قائلاً: ” في البداية أشهد الله أني قد سامحت كل من أخطأ في حقي أو أساء لي بعلمي أو بدون علمي. أو حتى بقصد أو بدون قصد”.

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وتابع، ” لقد جئت سفيراً عن بلدي فلسطين لأحمل صوتها كمعلق رياضي وبمنأى عن أي نقاشات لا ناقة ولا جمل لي فيها، لا من قريب ولا من بعيد. كما وصوت يعكس صورة نموذجية عن بلدي وأهلي وناسي وبمسافة واحدة مع كل الفرق”.

كما واستكمل، ” هذا العهد الذي أخذته على نفسي أمام شعبي أن أكون صاحب رسالة مهنية تضع الحيادية على رأس اعتباراتها دون انتقاص من أحد أو الميل لكف أحد على حساب الأخر. محترماً كافة الجماهير بكل ألونها “.

ويضيف معمر، ” أشهد الله أني هنا أتكلم ليس دفاعاً عن نفسي، ولكن بقدر محبتي وتقديري لكم جميعاً، كما وأحمل في قلبي وداً أصونه طوال العمر. وأتمنى أن نكون عند حسن الظن، وسأظل وفياً في حبي لكم .. محبكم هشام معمر”.

الدوري المصري

ويمر فريق الأهلي في أسوء موسم من مواسمه الذي أوشك على النهاية بلا ألقاب على الصعيد المحلي والقاري، إلى جانب لعنة الإصابات التي تلاحق اللاعبين وضغط وانتقادات الجماهير الموجه للمارد الأحمر.

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كما ويستعد فريق الأهلي لمواجهة منافسه فاركو، الأربعاء، في منافسات الجولة ال28 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. بعد التعادل المخيب للآمال في المباراة الماضية أمام المقاولون العرب.

ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث من ترتيب الدوري المصري. برصيد 55 نقطة، بفارق كبير عن الغريم وحامل اللقب الزمالك المتربع على عرش الصدارة برصيد 66 نقطة للموسم الحالي.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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