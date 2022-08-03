تصعيد خطير.. أكثر من 20 طائرة صينية حربية تدخل مجال تايوان الجوي

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وطن – كشفت وسائل إعلام غربية عن دخول 21 طائرة عسكرية صينية، إلى المجال الجوي لتايوان في تصعيد خطير من الصين، بالتزامن مع زيارة نانسي بيلوسي للجزيرة ولقاء مسؤوليها في تحد واضح لبكين وتجاهل لتحذيراتها.

الصين تصعد ضد تايوان

وقال مسؤولون في “تايبيه”، إن أكثر من 20 طائرة عسكرية صينية حلقت في منطقة الدفاع الجوي التايوانية، الثلاثاء، حيث بدأت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، زيارتها المثيرة للجدل للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي التي تعتبرها بكين أراضيها.

وبحسب ما ذكر موقع قناة “ndtv” قالت وزارة الدفاع بالجزيرة في بيان على تويتر: “21 طائرة حربية صينية دخلت جنوب غرب تايوان في 2 أغسطس 2022″، في إشارة إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي.

ويشار إلى أن منطقة “ADIZ” ليست هي نفسها المجال الجوي الإقليمي لتايوان. ولكنها تتضمن مساحة أكبر بكثير تتداخل مع جزء من منطقة تحديد الدفاع الجوي الخاصة بالصين وحتى تشمل بعضًا من البر الرئيسي.

وهبطت بيلوسي في تايوان، مساء الثلاثاء، في تحد لسلسلة من التحذيرات والتهديدات الصارمة المتزايدة من الصين والتي أدت إلى تصاعد التوترات بين القوتين العظميين في العالم.

وبيلوسي هي أرفع مسؤولة أمريكية منتخبة تزور تايوان منذ 25 عامًا ، وقد أوضحت بكين أنها تعتبر وجودها بمثابة استفزاز كبير ، مما يجعل المنطقة في حالة توتر.

وأظهر البث الحي النائبة الأمريكية البالغة من العمر 82 عاما ، والتي حلّقت على متن طائرة عسكرية أمريكية، واستقبلت في مطار سونغشان في تايبيه من قبل وزير الخارجية جوزيف وو.

وقالت بيلوسي في بيان فور وصولها: “زيارة وفدنا لتايوان تفي بالتزام أمريكا الثابت بدعم الديمقراطية النابضة بالحياة في تايوان”. مضيفة أن زيارتها “لا تتعارض بأي حال من الأحوال” مع السياسة الأمريكية تجاه تايوان وبكين.

من جانبها قالت تايوان إن الرحلة أظهرت دعما “قويا” من واشنطن.

وقال الجيش الصيني إنه في “حالة تأهب قصوى” و “سيشن سلسلة من العمليات العسكرية المستهدفة ردا على الزيارة”.

بكين ترد على زيارة بيلوسي لتايوان

وأعلنت بكين على الفور عن خطط لسلسلة من التدريبات العسكرية في المياه حول الجزيرة تبدأ، الأربعاء ، بما في ذلك “إطلاق نار طويل المدى بالذخيرة الحية” في مضيق تايوان.

وأضافت وزارة الخارجية الصينية: “أولئك الذين يلعبون بالنار سيهلكون بها”.

وتعتبر الصين تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي والديمقراطية كأراضيها، وتعهدت بالاستيلاء على الجزيرة يومًا ما بالقوة إذا لزم الأمر.

وتحاول بكين إبقاء تايوان معزولة على المسرح العالمي وتعارض الدول التي لها تبادلات رسمية مع تايبيه.

وفي اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي ، حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ واشنطن من “اللعب بالنار” في تايوان.

بينما يُفهم أن إدارة بايدن تعارض عزل تايوان، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن بيلوسي يحق لها الذهاب إلى حيث تشاء.

وقال لشبكة “سي إن إن” بعد فترة وجيزة من وصول بيلوسي: “لا يوجد سبب يدعو إلى اندلاع الصراع. ليس هناك تغيير في سياستنا”.

وكان آخر رئيس لمجلس النواب الأمريكي يزور تايوان، هو نيوت جينجريتش في عام 1997.

من جانبها قالت موسكو التي تتحالف مع بكين، إنها “تتضامن تماما مع الصين” ، ووصفت احتمال زيارة بيلوسي بأنها “استفزاز محض”.

وعلى الجانب الآخر رفضت الصين إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، واتُهمت بتوفير غطاء دبلوماسي للكرملين من خلال انتقاد العقوبات الغربية ومبيعات الأسلحة إلى كييف.