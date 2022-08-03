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رياضة

بوغبا يفضل تمثيل فرنسا على حساب قرار يوفنتوس

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
بول بوغبا لاعب يوفنتوس watanserb.com
بوغبا يريد المشاركة في مونديال كأس العالم 2022 مع فرنسا
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وطن – بوادر أزمة بين النجم الفرنسي بول بوغبا 29 عاماً، الذي قرر عدم خوض العملية الجراحية في ركبته، من أجل حمل قميص منتخب فرنسا في كأس العالم 2022 قطر القادم، على حساب قرار نادي يوفنتوس.

وقالت صحيفة (ليكيب) الفرنسية، بأن قرار بوغبا سيجعله في موقف تصادمي مع إدارة ناديه الجديد يوفنتوس، الذي فضل إجرائه العملية الجراحية، والغياب عن مونديال كأس العالم 2022، من أجل العودة في منتصف الثاني من الموسم.

علاج بوغبا

وذكرت وسائل إعلام إيطالية، بأن الفرنسي بوغبا الذي اختار عدم خوض العملية الجراحية التي ستبعده لأشهر طويلة عن الملاعب، والموافقة على نظام علاجي يتألف من 3 أسابيع في صالة الألعاب الرياضية وحمام سباحة. وبعدها سيتدرب لمدة أسبوعين كاملين.

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كما وأردفت تلك التقارير، ” إذا سارت الأمور على ما يرام للاعب الفرنسي، سيكون قادراً على المشاركة في مونديال كأس العالم 2022 قطر، حيث سيبدأ مشواره في البطولة العالمية مع منتخب بلاده في مواجهة أسترليا”.

غياب بوغبا عن كأس العالم 2022

ولكن يبقى احتمال غياب الفرنسي بول بوغبا لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي ( السيدة العجوز)، عن مونديال قطر 2022، وارد. لذلك فضل اللاعب خوض برنامج علاجي ل3 أسابيع من أجل تحديد مصير وإمكانية مشاركته من عدمها.

كما وتعرض بوغبا خلال مشاركته في التدريبات مع يوفنتوس خلال المباريات الودية للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية، في منطقة الركبة. مع آواخر الشهر الماضي.

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العودة إلى يوفنتوس

وقرر الفرنسي بوغبا العودة مجدداً إلى نادي يوفنتوس مجاناً، بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي انتقل إلى صفوفه قبل 6 أعوام بصفقة قياسية قدرت ب105 مليون يورو آنذاك.

كما ووقع الفرنسي بوغبا، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، على عقد لمدة 3 مواسم قادمة. أي حتى صيف 2025. مقابل 8 مليون يورو سيتقاضاه اللاعب سنوياً. وفق ما ذكرته تقارير صحفية إيطالية.

الدوري الإيطالي 

وخاض فريق يوفنتوس 3 مباريات ودية من أصل 4 مباريات قبيل بدء الموسم الجديد من الدوري الإيطالي الممتاز (الكالتشيو)، حقق من خلالها الفوز في مباراة واحدة والتعادل والخسارة في مثلهما.

ومن الجدير بالذكر، بأن بداية انطلاق مسابقة منافسات الدوري الإيطالي للدرجة الممتازة لكرة القدم، ستكون في ال13 من شهر أغسطس/ آب الجاري.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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