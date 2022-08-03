بوغبا يفضل تمثيل فرنسا على حساب قرار يوفنتوس

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وطن – بوادر أزمة بين النجم الفرنسي بول بوغبا 29 عاماً، الذي قرر عدم خوض العملية الجراحية في ركبته، من أجل حمل قميص منتخب فرنسا في كأس العالم 2022 قطر القادم، على حساب قرار نادي يوفنتوس.

وقالت صحيفة (ليكيب) الفرنسية، بأن قرار بوغبا سيجعله في موقف تصادمي مع إدارة ناديه الجديد يوفنتوس، الذي فضل إجرائه العملية الجراحية، والغياب عن مونديال كأس العالم 2022، من أجل العودة في منتصف الثاني من الموسم.

علاج بوغبا

وذكرت وسائل إعلام إيطالية، بأن الفرنسي بوغبا الذي اختار عدم خوض العملية الجراحية التي ستبعده لأشهر طويلة عن الملاعب، والموافقة على نظام علاجي يتألف من 3 أسابيع في صالة الألعاب الرياضية وحمام سباحة. وبعدها سيتدرب لمدة أسبوعين كاملين.

🎙️| الطبيب ماتيو فيتالي:

اختيار بوغبا للعلاج الطبيعي؟ بعد ثلاثة الى اربع أسابيع من العلاج الطبيعي ، تكون استجابة الركبة واضحة. يمكن الحصول على فوائد فورية ونتائج ممتازة على المدى المتوسط ​​إلى الطويل دون المخاطرة بالمضاعفات التي تنطوي عليها الجراحة pic.twitter.com/MLgG15qjjX — Curva Juventus (@CurvaJ) August 3, 2022

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كما وأردفت تلك التقارير، ” إذا سارت الأمور على ما يرام للاعب الفرنسي، سيكون قادراً على المشاركة في مونديال كأس العالم 2022 قطر، حيث سيبدأ مشواره في البطولة العالمية مع منتخب بلاده في مواجهة أسترليا”.

غياب بوغبا عن كأس العالم 2022

ولكن يبقى احتمال غياب الفرنسي بول بوغبا لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي ( السيدة العجوز)، عن مونديال قطر 2022، وارد. لذلك فضل اللاعب خوض برنامج علاجي ل3 أسابيع من أجل تحديد مصير وإمكانية مشاركته من عدمها.

📰| اللاغزيتا:

بوغبا كان يعاني من هذه المشكلة في ركبته لفترة طويلة ، والآن حان الوقت لحلها بشكل نهائي لاتوجد احتمالات كثيرة لتجنب الخضوع للعملية pic.twitter.com/w1sncbqdmy — Curva Juventus (@CurvaJ) July 26, 2022

كما وتعرض بوغبا خلال مشاركته في التدريبات مع يوفنتوس خلال المباريات الودية للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية، في منطقة الركبة. مع آواخر الشهر الماضي.

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العودة إلى يوفنتوس

وقرر الفرنسي بوغبا العودة مجدداً إلى نادي يوفنتوس مجاناً، بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي انتقل إلى صفوفه قبل 6 أعوام بصفقة قياسية قدرت ب105 مليون يورو آنذاك.

كما ووقع الفرنسي بوغبا، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، على عقد لمدة 3 مواسم قادمة. أي حتى صيف 2025. مقابل 8 مليون يورو سيتقاضاه اللاعب سنوياً. وفق ما ذكرته تقارير صحفية إيطالية.

الدوري الإيطالي

وخاض فريق يوفنتوس 3 مباريات ودية من أصل 4 مباريات قبيل بدء الموسم الجديد من الدوري الإيطالي الممتاز (الكالتشيو)، حقق من خلالها الفوز في مباراة واحدة والتعادل والخسارة في مثلهما.

𝙃𝙖𝙥𝙥𝙮 𝙁𝙧𝙞-𝙮𝙖𝙮𝙮𝙮 to everyone 😁 pic.twitter.com/QAUa92ZO2u — Paul Pogba (@paulpogba) July 15, 2022

ومن الجدير بالذكر، بأن بداية انطلاق مسابقة منافسات الدوري الإيطالي للدرجة الممتازة لكرة القدم، ستكون في ال13 من شهر أغسطس/ آب الجاري.

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