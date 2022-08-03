كيف تسببت عملية شفط الدهون في وفاة زوجة مُغنٍّ معروف! (صور)

- Advertisement -

وطن – تعتبر عملية شفط الدهون عملية تجميلية تهدف إلى إزالة الدهون التي يصعب التخلص منها. واختيار الجراح المناسب يمكن أن يكون قرار حياة أو موت بالنسبة لبعض الناس.

تقرير تشريح الجثة

وقد كشف تقرير تشريح الجثة مؤخرًا أن ماري جين توماس، زوجة المغني الريفي هانك ويليامز جونيور، توفيت إثر مضاعفات عملية شفط الدهون.

وفقا لتقرير تشريح الجثة، انهارت رئئتها بعد أن تم ثقبها أثناء الجراحة.



وفي هذا السياق، قال جراح التجميل في بيفرلي هيلز، مايكل ك.أوبينج، أن الأطباء يمكن أن يثقبوا الرئتين أو الأعضاء الأخرى أثناء شفط الدهون عندما يكونون مهملين أو لا يهتمون كثيرًا.

وأضاف “يعتقد الناس أن شفط الدهون عملية سهلة للغاية، لكنني عندما أقوم بهذه العملية أشعر وكأني أقوم بها لأول مرة، لأن الأمر خطيرا.”

عمليات شفط الدهون

شفط الدهون هو إجراء يقوم فيه الطبيب بإزالة الخلايا الدهنية عن طريق شفطها بأداة معدنية كبيرة.

وتصنف عمليات شفط الدهون من بين أفضل خمس عمليات تجميلية شيوعًا في الولايات المتحدة. إلى جانب عملية إعادة تشكيل الأنف وتكبير الثدي، وفقًا للجمعية الأمريكية لجراحي التجميل.

على الرغم من أن شفط الدهون آمنا نسبيا، إلا أن المدخنين المزمنين والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا والذين لديهم مؤشرات كتلة جسم أعلى هم أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات.

ونظرًا لارتفاع خطر حدوث مضاعفات، لم يعد معظم الأطباء يجرون شفط الدهون بكميات كبيرة أو إزالة أكثر من ستة لترات من الدهون.

وفيات شفط الدهون

تم الإبلاغ عن العديد من الوفيات الناجمة عن شفط الدهون على أيدي ممارسين مهملين أو في بلدان ذات قواعد متساهلة.

وتوفيت أم لطفلين بعد أن أجرت عملية شفط دهون فاشلة في إسبانيا، حيث قام الطبيب بثقب العديد من الأعضاء.

كما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن ما لا يقل عن عشرين شخصًا لقوا حتفهم في العقد الماضي. بعد أن أجروا جراحات تجميلية في جمهورية الدومينيكان، حيث تكون التكاليف أرخص بكثير.



من جهتها، توصي الجمعية الأمريكية لجراحي التجميل الأشخاص الذين يريدون القيام بعمليت شفط الدهون باختيار طبيب معتمد من مجلس الإدارة يتمتع بست سنوات على الأقل من التدريب الجراحي بعد كلية الطب وثلاث سنوات من التدريب المقيم في الجراحة التجميلية، وفقا لما أورده موقع إنسايدر.

