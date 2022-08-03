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الخطوط الجوية التركية تعلن عن عرض خاص ومغري جداً لركابها .. اعرف تفاصيله

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
watanserb.com
مضيفة في الخطوط الجوية التركية
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وطن – ذكرت وسائل إعلامٍ تركية، أنّ الخطوط الجوية التركية، أعلنت عن عرض خاص ومغري جداً لركابها داخل البلاد.

وبحسب ما ذكر موقع “تركيا عاجل“، فقد أعلنت الخطوط الجوية التركية عن حملتها الجديدة للتذاكر، حيث خفضت تذاكر الطيران المحلية إلى 299.99 ليرة.

الخطوط الجوية التركية
الخطوط التركية

وأضاف الموقع في خبره، أنّه يمكن القيام برحلات بين 1 ديسمبر 2022 و 15 يناير 2023، للاستفادة من العرض وذلك إذا تم شراء التذاكر في 2-3 أغسطس 2022.

وستكون الرسوم المقدمة في نطاق الحملة 299.99 ليرة تركية في فئة أجرة EcoFly، و 419.99 ليرة تركية في فئة أجرة ExtraFly، و 449.99 ليرة تركية في فئة أجرة PrimeFly.

ولفت الموقع، إلى أنه لن يسمح بالتغييرات والإلغاء على التذاكر المشتراة من فئة سعر Ecofly ضمن نطاق الحملة.

الخطوط الجوية التركية
مضيفة الخطوط التركية

وضمن نطاق الحملة، سيتم تقديم 65280 مقعدًا.وفق الموقع

 

 

المصدرتركيا عاجل - وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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