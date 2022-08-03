الخطوط الجوية التركية تعلن عن عرض خاص ومغري جداً لركابها .. اعرف تفاصيله

- Advertisement -

وطن – ذكرت وسائل إعلامٍ تركية، أنّ الخطوط الجوية التركية، أعلنت عن عرض خاص ومغري جداً لركابها داخل البلاد.

وبحسب ما ذكر موقع “تركيا عاجل“، فقد أعلنت الخطوط الجوية التركية عن حملتها الجديدة للتذاكر، حيث خفضت تذاكر الطيران المحلية إلى 299.99 ليرة.

وأضاف الموقع في خبره، أنّه يمكن القيام برحلات بين 1 ديسمبر 2022 و 15 يناير 2023، للاستفادة من العرض وذلك إذا تم شراء التذاكر في 2-3 أغسطس 2022.

وستكون الرسوم المقدمة في نطاق الحملة 299.99 ليرة تركية في فئة أجرة EcoFly، و 419.99 ليرة تركية في فئة أجرة ExtraFly، و 449.99 ليرة تركية في فئة أجرة PrimeFly.

ولفت الموقع، إلى أنه لن يسمح بالتغييرات والإلغاء على التذاكر المشتراة من فئة سعر Ecofly ضمن نطاق الحملة.

وضمن نطاق الحملة، سيتم تقديم 65280 مقعدًا.وفق الموقع