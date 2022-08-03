الأولى عربيا.. قطر رابع و أغنى دولة في العالم

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وطن- أكد تقرير صادر عن “جلوبال فايننس” تصنيف قطر كأغنى دولة عربية ورابع أغنى دولة على المستوى العالمي.

ووفقا للتصنيف فقد “كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للمواطن القطري أكثر من 143،222 دولارًا أمريكيًا في عام 2014 ، وكان” فقط “97،846 دولارًا أمريكيًا بعد عام ، وما زال أعلى من هذا المستوى حتى يومنا هذا”.

وتلت قطر في دول الخليج بحسب التصنيف الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسعودية والكويت وعمان، مشيرا إلى أن تصنيف قطر المتقدم جاء في الوقت الذي يواصل فيه اقتصادها التعافي بعد تفشي الوباء ، والذي وصفه البنك الدولي بأنه “الاقتصاد الأسرع نموًا” .

من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد بنسبة 4.9٪ هذا العام ، يليه نمو بنسبة 4.5٪ في عام 2023 و 4.4٪ في عام 2024.

وقال التصنيف “إن احتياطيات البلاد من النفط والغاز والبتروكيماويات كبيرة جدًا ، وعدد سكانها صغير جدًا – 2.8 مليون فقط – لدرجة أن هذه الأعجوبة من الهندسة المعمارية فائقة الحداثة ومراكز التسوق الفاخرة والمأكولات الفاخرة تمكنت من أن تتصدر قائمة أغنى دول العالم خلال 20 عامًا “.

وسيكون النمو الاقتصادي في قطر هو الأسرع أيضًا مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى على مدار عامي 2023 و 2024.

وأشار التصنيف إلى كلمة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمام منتدى قطر الاقتصادي (QEF ) في يونيو، وقوله إن بلاده تقوم بإدخال تعديلات تشريعية لتشجيع المعاملات التجارية ، وتعزيز المنافسة ، وضمان حماية المستهلك.

ويتضمن أحد هذه التطورات السماح للمستثمرين الأجانب بملكية الشركات بنسبة 100٪ ، الأمر الذي أدى بدوره إلى “زيادة كبيرة في حجم الاستثمار المحلي والأجنبي”.

وقال أمير قطر إن الاستثمار الأجنبي المباشر زاد بنسبة 27٪ في عام 2021 مقارنة بعام 2020.

النفط والغاز

من العوامل الرئيسية المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لدولة قطر خططها الحالية لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في إطار مشروع توسعة حقل الشمال.

ويعتبر هذا المشروع الأكبر من نوعه ، ومن المقرر أن يرفع قدرة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر من 77 مليون طن متري إلى 126 مليون طن بحلول عام 2027. ومن المتوقع أن يحقق المشروع إيرادات بقيمة 40 مليار دولار عند اكتمال الجزء الأول بحلول عام 2025.

وأشار إلى أنه كان هناك بالفعل طلب مرتفع على الغاز القطري في ظل الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، حيث تحولت عدة دول أوروبية إلى الدولة الخليجية منذ بداية العام في محاولة لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي.

دول أوروبية تلجأ للغاز القطري

وأوضح أن بعض الدول الأوروبية بما فيها إيطاليا وألمانيا وفرنسا تقدمت لشراء الغاز القطري حيث تتلقى أوروبا 40٪ من إمداداتها من الغاز من موسكو ، ويمر ما يقرب من ثلث الشحنات عبر أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه ، ارتفعت صادرات قطر من النفط الخام والمكثفات بنسبة 11٪ لتصل إلى حوالي 970 ألف برميل يوميًا في يونيو من 876 ألف برميل في مايو.

وفي يونيو ، زادت صادرات الدوحة من النفط الخام أيضًا بنسبة 16٪ ، ما يمثل نحو 711 ألف برميل يوميًا ، بينما سجلت صادرات المكثفات انخفاضًا بنحو 2٪ ، لتصل إلى مستويات 259 ألف برميل يوميًا.

كأس العالم

إلى جانب إنتاج النفط والغاز في قطر ، أصبحت الدولة الخليجية محل اهتمام عالمي كأول دولة في الشرق الأوسط تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وتستعد قطر لاستقبال ما لا يقل عن 1.5 مليون مشجع لكرة القدم من جميع أنحاء العالم بين نوفمبر وديسمبر من هذا العام لحضور هذا الحدث الكبير.

ومن المتوقع أن يكون لكأس العالم تأثير اقتصادي كبير على البلاد ، مما يمكّن قطاع السياحة من الازدهار مع تضاعف حجم الدوحة.

وأوضح أنه تم بالفعل شراء أكثر من مليون تذكرة ، وتم تقديم 40 مليون طلب على الأقل لحضور الحدث الرياضي العالمي.