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اعتقال إماراتيين في شارع ديزنغوف بتل أبيب.. هل نفذا عملية إطلاق نار؟

باسل النجار
كتب باسل النجار
اعتقال اماراتيين في تل ابيب watanserb.com
لحظة اعتقال اماراتيين في شارع ديزنغوف بتل ابيب
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وطن – أظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع، لحظة قيام شرطة الاحتلال باعتقال مواطنين إماراتيين في تل أبيب، على خلفية حادث إطلاق نار.

اعتقال إماراتيين في إسرائيل

ويظهر المقطع المتداول والذي رصدته (وطن)، قيام مواطنين إسرائيليين بالتعرض للمواطنين الإماراتيين وتوقيفهما بالقوة لحين حضور شرطة الاحتلال وإلقاء القبض عليهما.

وبحسب التفاصيل التي تناقلتها مواقع عبرية عن هذا الحادث، فإن المواطنين الإماراتيين اتضح بعد التحقيق أنه تم اعتقالهما بالخطأ، واشتبه فيهما بعد جريمة إطلاق نار في وسط مدينة تل أبيب، على خلفية جنائية وفي محاولة لتصفية مجرم معروف للشرطة الإسرائيلية.

ووقع هذا الحادث في شارع “ديزنغوف” الشهير بتل أبيب، والذي سبق أن شهد عدة عمليات استهداف ضد جنود الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين.

وبعد القبض على الرجلين الإماراتيين والتحقيق معهما، تبين أنه لا توجد أية علاقة لهما بحادث إطلاق النار المشار إليه ليتم إطلاق سراحهما.

وعن سبب تواجد المواطنين الخليجيين من الإمارت في إسرائيل أساسا، كشفت تقارير عبرية أنهما قدما إلى تل أبيب بغرض السياحة.

شارع ديزنغوف وآخر عملية إطلاق نار

ويشار إلى أن تاريخ شارع “ديزنغوف” الشهير في وسط تل أبيب، حافل بعمليات الاستهداف وإطلاق النار ضد جنود الاحتلال والمستوطنين، وكان آخر هذه العمليات في أبريل الماضي.

وكان ذلك تحديدا يوم 7 ابريل 2022، حيث قتل إسرائيليان وأصيب 15 آخرون جراء عملية إطلاق نار.

ووقتها قال موقع “والا” العبريّ، إن الإسعاف الإسرائيلي تلقى بلاغات عن إصابة العديد من الأشخاص بالرصاص، في عدة ساحات، بشارع ديزنغوف في تل أبيب.

وهرعت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية إلى موقع العملية.

وبحسب التفاصيل التي انتشرت وقتها، فقد بدأت العملية داخل أحد المطاعم. ثم خرج مطلق النار واستكمل إطلاق النار في مناطق أخرى في شارع ديزنغوف والشوارع المحاذية.

وبعد ساعات من المطاردة والبحث والتفتيش، لمئات من عناصر الشرطة الإسرائيلية، تم الاعلان عن استشهاد منفذ العملية وهو “رعد فتحي زيدان حازم” من مدينة جنين. وعثر عليه بالقرب من مسجد في يافا.

رعد فتحي زيدان حازم منفذ عملية شارع ديزنغوف
المصدروطن - رصد تويتر + فيسبوك
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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