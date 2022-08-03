احذر ثمّ احذر أن تطلب هذه الأشياء على متن الطائرة!

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وطن – كشفت مضيفة طيران عن أنه لا يجب على الركاب تناول الطعام والمشروبات “مطلقًا” على متن الطائرة.

وبدلاً من ذلك، أوصت “سيلينا بيدنغ” ، التي تعمل مضيفة طيران منذ سنوات، دائمًا باختيار سلطة أو سلطة فواكه عند الذهاب في عطلة هذا الصيف عبر الطائرة.

وقالت “بيدنغ”، إنه يجب على الركاب تجنب مياه الصنبور وطعام الطائرة بأي ثمن.

وأوضحت: “بالنسبة لأي مسافر، سواء كنت مسافرًا باستمرار أو مسافرًا موسميًا أو ستسافر لأول مرة قريبًا، أود أن أقول لك: لا تشرب أبدًا ماء الصنبور من حمام الطائرة”.وفق ما قالت لموقع “express”

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وأوضحت مضيفة الطيران أن “العديد من الدراسات أظهرت أنه ليس صحيًا للشرب”.

وفيما يتعلق بالطعام، نصحت المسافرين “بتجنب طعام الطائرة بقدر ما تستطيع”.

وأوضحت أن طعام الطائرة، وخاصة الأطباق الساخنة الأكثر شعبية بما في ذلك توست لحم الخنزير والجبن وغيرها من السندويشات المعدة مسبقًا، يحتوي على كمية هائلة من الملح.

لماذا تضيف شركات الطيران الكثير من الملح إلى الوجبات الساخنة والسندويشات؟

شرحت المضيفة: “السبب وراء ذلك هو حقيقة أنه بسبب ضغط المقصورة، نفقد حوالي 30 في المائة من براعم التذوق لدينا”.

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“لذا فإن الشركات التي تعد الطعام لشركات الطيران تضيف المزيد من الملح إليها من أجل الحصول على نكهة لطيفة على ارتفاع 40 ألف قدم”.

“لذا كلما أمكنك تجنبه كان ذلك أفضل!” قالت مضيفة الطيران سيلينا بيدنغ

وأوصت “سيلينا” ببعض الخيارات الأخرى التي غالبًا ما تكون متاحة على متن الطائرة.

وقالت: يمكنك أن تختار سلطة أو فواكه مثلا.

وأضافت: “تأكد من شرب الكثير من الماء قبل وأثناء وبعد الرحلة لترطيب نفسك”.

وكانت مضيفة طيران أمريكية قالت إن “وجبات شركات الطيران غير صحية للغاية” حيث “عادة، يتم تحضير الطعام قبل أكثر من 12 ساعة ويمكن ملؤه بالعديد من المواد الحافظة”.

وكشفت: “أحضر طعامي بنفسي: شطائر خفيفة أو سلطة معكرونة”.

كما نصحت الركاب بتجنب القهوة على متن الطائرات.

وأوضحت “لا تشرب، إنها نفس المياه الصالحة للشرب التي تمر عبر نظام الحمام”.