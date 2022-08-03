الرئيسيةحياتنااحذر ثمّ احذر أن تطلب هذه الأشياء على متن الطائرة!
حياتنا

احذر ثمّ احذر أن تطلب هذه الأشياء على متن الطائرة!

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
أشياء لا تطلبها على متن الطائرة watanserb.com
مضيفة طيران
- Advertisement -

وطن – كشفت مضيفة طيران عن أنه لا يجب على الركاب تناول الطعام والمشروبات “مطلقًا” على متن الطائرة.

وبدلاً من ذلك، أوصت “سيلينا بيدنغ” ، التي تعمل مضيفة طيران منذ سنوات، دائمًا باختيار سلطة أو سلطة فواكه عند الذهاب في عطلة هذا الصيف عبر الطائرة.

وقالت “بيدنغ”، إنه يجب على الركاب تجنب مياه الصنبور وطعام الطائرة بأي ثمن.

وأوضحت: “بالنسبة لأي مسافر، سواء كنت مسافرًا باستمرار أو مسافرًا موسميًا أو ستسافر لأول مرة قريبًا، أود أن أقول لك: لا تشرب أبدًا ماء الصنبور من حمام الطائرة”.وفق ما قالت لموقع “express

وأوضحت مضيفة الطيران أن “العديد من الدراسات أظهرت أنه ليس صحيًا للشرب”.

وفيما يتعلق بالطعام، نصحت المسافرين “بتجنب طعام الطائرة بقدر ما تستطيع”.

وأوضحت أن طعام الطائرة، وخاصة الأطباق الساخنة الأكثر شعبية بما في ذلك توست لحم الخنزير والجبن وغيرها من السندويشات المعدة مسبقًا، يحتوي على كمية هائلة من الملح.

لماذا تضيف شركات الطيران الكثير من الملح إلى الوجبات الساخنة والسندويشات؟

شرحت المضيفة: “السبب وراء ذلك هو حقيقة أنه بسبب ضغط المقصورة، نفقد حوالي 30 في المائة من براعم التذوق لدينا”.

“لذا فإن الشركات التي تعد الطعام لشركات الطيران تضيف المزيد من الملح إليها من أجل الحصول على نكهة لطيفة على ارتفاع 40 ألف قدم”.

“لذا كلما أمكنك تجنبه كان ذلك أفضل!” قالت مضيفة الطيران سيلينا بيدنغ

وأوصت “سيلينا” ببعض الخيارات الأخرى التي غالبًا ما تكون متاحة على متن الطائرة.

وجبات مجانية على متن الطائرة
وجبات مجانية على متن الطائرة

وقالت: يمكنك أن تختار سلطة أو فواكه مثلا.

وأضافت: “تأكد من شرب الكثير من الماء قبل وأثناء وبعد الرحلة لترطيب نفسك”.

وكانت مضيفة طيران أمريكية قالت إن “وجبات شركات الطيران غير صحية للغاية” حيث “عادة، يتم تحضير الطعام قبل أكثر من 12 ساعة ويمكن ملؤه بالعديد من المواد الحافظة”.

وكشفت: “أحضر طعامي بنفسي: شطائر خفيفة أو سلطة معكرونة”.

كما نصحت الركاب بتجنب القهوة على متن الطائرات.

وأوضحت “لا تشرب، إنها نفس المياه الصالحة للشرب التي تمر عبر نظام الحمام”.

المصدراكسبرس - ترجمة وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
اقرأ أيضاً
حياتنا

مضيفة طيران تكشف: لو كانت مكان المسافرين لن أفعل هذه الأمور في الطائرة!

حياتنا

مضيفة طيران تكشف سرًا “مقلقًا” بشأن الجلوس على متن الطائرة

حياتنا

خبيرة سفر تجيب: لماذا لا يجب عليك ارتداء أحذية رياضية في المطار!

حياتنا

مضيفة طيران تكشف قاعدة أساسية يجب على الركاب أن يتقيدوا بها

حياتنا

نوبة هلع لمضيفة طيران تفاجأت بـ”رأس أفعى” في وجبة طعامها (فيديو)

حياتنا

لا يخطر على بال .. أول شيء يفعله طاقم الطائرة قبل صعود الركاب

حياتنا

اكتشف معنا أشياء يحتفظ بها طاقم الطائرة دائما في حقائبهم (صور)

حياتنا

مضيفة طيران تكشف لماذا لا تشرب الشاي أو القهوة على متن الطائرة

حياتنا

سؤال وحيد يسأله المسافرون ويكذب مضيفو الطيران في الإجابة عنه دائما!

حياتنا

هذا أول شيء يلاحظه مضيفو طيران على الراكب عندما يصعد طائرة

حياتنا

مضيفة طيران تفضح ما لا يعرفه الركاب عن وجبات شركات الطيران!

حياتنا

انسداد الأذن في الطائرة .. مضيفة طيران تكشف لنا طريقة للتغلب على المشكلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا