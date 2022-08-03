“إيمي تاتو” ومقاطع مثيرة.. جدل جديد بمصر وجهة سيادية توقف برنامجها على “الشمس”

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وطن – أكدت وسائل إعلام مصرية أنه تم وقف برنامج خبيرة التجميل المصرية “إيمـي تاتو” على قناة الشمس، بقرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وقف برنامج “ايـمي تاتو” على قناة “الشمس”

و”ايمي تاتو” هي خبيرة تجميل اشتهرت في مصر بمقاطعها المثيرة وجرأتها، وحظيت بمتابعة كبيرة على مواقع التواصل دفعتها للإقدام على تقديم برنامج على قناة “الشمس”.

النهاردة الترند في العالم بين #إيمي_تاتو و #نانسي_بيلوسي..

إيمي تاتو نزلت في قناة الشمس و نانسي بيلوسي نزلت في تايوان.

الناس في الصين زعلانين

الناس في مصر زعلانين

في الصين معروف سبب الزعل

لكن في مصر حاولت أعرف سبب الزعل وعملت سيرش على إيمي الناس عندها حق ايه الي يدخل بيوتهم ده👇 pic.twitter.com/kSueR8nE7y — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) August 3, 2022

إلا أن الهجوم الكبير عليها من قبل النشطاء، ووصفهم لظهورها كإعلامية بـ”الإسفاف والإساءة لصورة الدولة وإعلامييها”، دفع الجهات السيادية للتحرك وإصدار أوامر

وبحسب ما ذكر موقع صحيفة “فيتو” فقد قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف برنامج إيمـي تاتو على قناة الشمس.

وأرجع المجلس سبب قراراه إلى تلقيه شكاوى كثيرة حول خرق البرنامج للأكواد الإعلامية، ومخالفة شروط الترخيص الصادر للقناة.

إيمي تاتو بقت مذيعة وعندها برنامج و ريم ماجد فتحت كافيه pic.twitter.com/YBxnvJuSKH — اسلام صالحين (@EslamSalheen) August 3, 2022

كما أمر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بتحويل المسؤول القانوني بالقناة للتحقيق في المخالفات المنسوبة للقناة.

وكشفت مصادر مصرية مطلعة لـ(وطن) أن قرار الأعلى للإعلام بوقف برنامج “ايمي تاتو”، صدر بتوجيه مباشر وتدخل من جهة سيادية.

وذكرت أن المصادر أن ذلك جاء “حفاظاً على مصداقية ومهنية ورسالة الإعلام في المقام الأول وقيم المجتمع، وذلك في إطار حرص الدولة على تنظيم عملية الإعلام.”

هجوم كبير بمواقع التواصل على “ايمـي تاتو”

وكان إعلان إيمـي تاتـو لتقديمها برنامج على قناة “الشمس” قد تسبب في هجوم شرس عليها.

حتى أن القناة اضطرت لحذفت برومو برنامج إيمـي تاتـو، بعد الهجوم الكبير على مواقع التواصل

وإيـمي تاتو أخصائية تجميل بدأت في الظهور عبر مواقع التواصل منذ فترات قصيرة، وتمتلك صالون تجميل شهير بعدة فروع في مصر.

وسبق أن استضافت الفنانة مها أحمد، في برنامجها إيمي تاتو والذي تحدثت فيه عن التجميل.

وسبق أيضا أن تعرضت خبيرة التجميل المصرية المشار إليها لهجوم عنيف، بسبب مقطع فيديو لها بعد قولها “الإيد الساندة أحسن من الإيد الساجدة».

إلا أنها دافعت عن نفسها، مؤكدة أنها لم تقصد تحريف الآيات القرآنية أو الأحاديث، خاصة أن الواقعة كانت خلال مساعدتها لسيدة مريضة لا يمكنها فك عقدات خصلات شعرها.

من جانبها علقت خبيرة لغة الجسد المصرية رغدة السعيد، بقولها: “طالما مفيش عقاب هنلاقي أنماط زي إيمي_تاتو بتشتري هوا في البرامج.”

فيما سخر ناشط آخر من الأمر برمته بقوله: “ليه الناس زعلانة ان ايمي تاتو بقيت مذيعة طيب ماهو احمد موسى مذيع اهو وعادي.”