الأربعاء, أغسطس 3, 2022
الرئيسيةالهدهد"إيمي تاتو" ومقاطع مثيرة.. جدل جديد بمصر وجهة سيادية توقف برنامجها على...
الهدهد

“إيمي تاتو” ومقاطع مثيرة.. جدل جديد بمصر وجهة سيادية توقف برنامجها على “الشمس”

باسل النجار
كتب باسل النجار
وقف برنامج ايمي تاتو watanserb.com
خبيرة التجميل المصرية "إيمي تاتو"
- Advertisement -

وطن – أكدت وسائل إعلام مصرية أنه تم وقف برنامج خبيرة التجميل المصرية “إيمـي تاتو” على قناة الشمس، بقرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وقف برنامج “ايـمي تاتو” على قناة “الشمس”

و”ايمي تاتو” هي خبيرة تجميل اشتهرت في مصر بمقاطعها المثيرة وجرأتها، وحظيت بمتابعة كبيرة على مواقع التواصل دفعتها للإقدام على تقديم برنامج على قناة “الشمس”.

إلا أن الهجوم الكبير عليها من قبل النشطاء، ووصفهم لظهورها كإعلامية بـ”الإسفاف والإساءة لصورة الدولة وإعلامييها”، دفع الجهات السيادية للتحرك وإصدار أوامر

وبحسب ما ذكر موقع صحيفة “فيتو” فقد قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف برنامج إيمـي تاتو على قناة الشمس.

وقف برنامج إيمي تاتو على قناة الشمس

وأرجع المجلس سبب قراراه إلى تلقيه شكاوى كثيرة حول خرق البرنامج للأكواد الإعلامية، ومخالفة شروط الترخيص الصادر للقناة.

كما أمر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بتحويل المسؤول القانوني بالقناة للتحقيق في المخالفات المنسوبة للقناة.

وكشفت مصادر مصرية مطلعة لـ(وطن) أن قرار الأعلى للإعلام بوقف برنامج “ايمي تاتو”، صدر بتوجيه مباشر وتدخل من جهة سيادية.

وذكرت أن المصادر أن ذلك جاء “حفاظاً على مصداقية ومهنية ورسالة الإعلام في المقام الأول وقيم المجتمع، وذلك في إطار حرص الدولة على تنظيم عملية الإعلام.”

هجوم كبير بمواقع التواصل على “ايمـي تاتو”

وكان إعلان إيمـي تاتـو لتقديمها برنامج على قناة “الشمس” قد تسبب في هجوم شرس عليها.

حتى أن القناة اضطرت لحذفت برومو برنامج إيمـي تاتـو، بعد الهجوم الكبير على مواقع التواصل

وإيـمي تاتو أخصائية تجميل بدأت في الظهور عبر مواقع التواصل منذ فترات قصيرة، وتمتلك صالون تجميل شهير بعدة فروع في مصر.

وسبق أن استضافت الفنانة مها أحمد، في برنامجها إيمي تاتو والذي تحدثت فيه عن التجميل.

وسبق أيضا أن تعرضت خبيرة التجميل المصرية المشار إليها لهجوم عنيف، بسبب مقطع فيديو لها بعد قولها “الإيد الساندة أحسن من الإيد الساجدة».

إلا أنها دافعت عن نفسها، مؤكدة أنها لم تقصد تحريف الآيات القرآنية أو الأحاديث، خاصة أن الواقعة كانت خلال مساعدتها لسيدة مريضة لا يمكنها فك عقدات خصلات شعرها.

من جانبها علقت خبيرة لغة الجسد المصرية رغدة السعيد، بقولها: “طالما مفيش عقاب هنلاقي أنماط زي إيمي_تاتو بتشتري هوا في البرامج.”

فيما سخر ناشط آخر من الأمر برمته بقوله: “ليه الناس زعلانة ان ايمي تاتو بقيت مذيعة طيب ماهو احمد موسى مذيع اهو وعادي.”

المصدرفيتو + يوتيوب + تويتر
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
حياتنا

فيديو نيرة أشرف بالمشرحة.. ضبط الممرضة وكشف هويتها وعقوبة مغلظة بانتظارها

الهدهد

شعبية جارفة في الجيش.. وثائق بريطانية تكشف تقييما استخباراتيا لنفوذ الجماعة بعد 23 يوليو

اقتصاد

الجنيه المصري يواصل الانهيار في تعاملات الأربعاء داخل البنوك الخاصة والحكومية

الهدهد

زيادة أسعار تذاكر القطارات والمترو.. مصطفى بكري يتغنى بالسيسي

الهدهد

عزل مسؤول مصري بسبب حمالة صدر حمراء في حمام رجالي.. ما القصة؟

اقتصاد

مفاجأة.. سعر الدولار في مصر سيقفز لرقم كبير بحسب خبير مصرفي بارز

حياتنا

القبض على نجل إعلامي مصري شهير بتهمة حيازة المخدرات برفقة فتاة

الهدهد

بعد سماحها لإسرائيليين.. مصر تمنع مطربة فلسطينية من دخول أراضيها لإحياء حفل في الأوبرا

اقتصاد

انهيار الجنيه.. سعر الدولار سيصل لهذا الرقم وخبير يقدم الحل للسيسي قبل فوات الأوان

الهدهد

مفاجأة بشأن نتائج التحقيق في وفاة وائل الإبراشي وزوجته تُصاب بصدمة

الهدهد

صحيفة فرنسية: مصر وتونس على خطى سريلانكا

حياتنا

مفاجآت مدوية في هتك عرض طفلة مصرية داخل مركز تعليمي

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تسريبات صوتية خطيرة لصدام حسين.. ابنته رغد تكشف حقيقة الأمر

ارتفاع طفيف بسعر الدولار في السوق السوداء بالسودان وأحدث سعر لكل العملات

لن تتخيل صافي ثروة مونيكا لوينسكي بعد فضيحتها الجنسية مع كلينتون!

من سوريا.. أغرب حفل زواج ممكن أن تراه بحياتك وجدل واسع (فيديو)

“على طريقة كفار قريش”.. تعذيب وحشي للاجئين سوريين وغضب واسع (فيديو)

اعتقال إماراتيين في شارع ديزنغوف بتل أبيب.. هل نفذا عملية إطلاق نار؟

الخطوط الجوية التركية تعلن عن عرض خاص ومغري جداً لركابها .. اعرف تفاصيله

ماذا تعني موافقة “أوبك+” على زيادة إنتاج النفط بمعدل 100 ألف برميل يوميا؟

فيديو نيرة أشرف بالمشرحة.. ضبط الممرضة وكشف هويتها وعقوبة مغلظة بانتظارها

تصعيد خطير.. أكثر من 20 طائرة صينية حربية تدخل مجال تايوان الجوي

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC