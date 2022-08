“أسوأ كسر أنف ستراه في حياتك”.. فيديو لضربة ركبة مروعة تنقل أنف مصارع من مكانه!

وطن- في مشهد صادم أثار تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الامريكية، تعرض لاعب فنون القتال المختلطة بلاك بيري لإصابة مروعة أثناء نزال على الحلبة مع خصمه مارسيل ماكين.

وأطلق الكثيرون على ما تعرض له المصارع بلاك بيري لقب “أسوأ أنف مكسور ستراها على الإطلاق”، حيث تحرك أنفه من مكانه نتيجة ضربة قوية بالركبة.

وبحسب الفيديوهات المتداولة للواقعة، والتي رصدتها “وطن”، فقد تسبب مارسيل ماكين في إصابة “بيري” عندما ضربه بالركبة في وجهه بالمباراة الأولى من منافسات وزن الوسط التي أقيمت بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

BLAKE PERRY TOOK A MAJOR KNEE BLOW FROM MARCEL MCCAIN SUNDAY IN CALI 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/iPyOui5MiK

— 4Money (@4MoneyCGB) August 1, 2022