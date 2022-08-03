الأربعاء, أغسطس 3, 2022
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“أسوأ كسر أنف ستراه في حياتك”.. فيديو لضربة ركبة مروعة تنقل أنف مصارع من مكانه!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
أسوأ أنف مكسور ستراها على الإطلاق watanserb.com
أسوأ أنف مكسور ستراها على الإطلاق
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وطن- في مشهد صادم أثار تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الامريكية، تعرض لاعب فنون القتال المختلطة بلاك بيري لإصابة مروعة أثناء نزال على الحلبة مع خصمه مارسيل ماكين.

وأطلق الكثيرون على ما تعرض له المصارع بلاك بيري لقب “أسوأ أنف مكسور ستراها على الإطلاق”، حيث تحرك أنفه من مكانه نتيجة ضربة قوية بالركبة.

وبحسب الفيديوهات المتداولة للواقعة، والتي رصدتها “وطن”، فقد تسبب مارسيل ماكين في إصابة “بيري” عندما ضربه بالركبة في وجهه بالمباراة الأولى من منافسات وزن الوسط التي أقيمت بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

أصر على مواصلة القتال

وبحسب ما هو متداول، فإن الغريب أن بيري (27 عاما) أذهل الجماهير عندما أصر على مواصلة القتال رغم أن أنفه المهشم قد تحرك من مكانه تماما.

الحكم والطبيب يرفضان عودته لمواصلة القتال

واظهرت مشاهد بأن “بيري” لم يكن قادرا على فعل أي شيء سوى مسح الدم، ثم وضع يديه معا متوسلا إلى الطبيب والحكم للسماح له بإكمال الجولة الثانية ولكنهما رفضا لخطورة ذلك على سلامته.

وقال بيري بعد إنهاء النزال إنه يتعافى سريعا للحاق بالنزال الذي سيخوضه في عطلة نهاية الأسبوع القادم.

وشارك بيري لقطات مروعة لطبيب أثناء قيامه بإعادة أنفه إلى مكانها دون تخدير. ونشر لاحقا تحديثا لحالته، مؤكدا أنه لا يحتاج إلى عملية جراحية ولكن مجرد إعادة وجهه إلى طبيعته.

نزال من العيار الثقيل بين بروك ليسنر ولاتشي في رويال رامبل 2022

 

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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