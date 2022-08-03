“أسوأ كسر أنف ستراه في حياتك”.. فيديو لضربة ركبة مروعة تنقل أنف مصارع من مكانه!

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وطن- في مشهد صادم أثار تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الامريكية، تعرض لاعب فنون القتال المختلطة بلاك بيري لإصابة مروعة أثناء نزال على الحلبة مع خصمه مارسيل ماكين.

وأطلق الكثيرون على ما تعرض له المصارع بلاك بيري لقب “أسوأ أنف مكسور ستراها على الإطلاق”، حيث تحرك أنفه من مكانه نتيجة ضربة قوية بالركبة.

وبحسب الفيديوهات المتداولة للواقعة، والتي رصدتها “وطن”، فقد تسبب مارسيل ماكين في إصابة “بيري” عندما ضربه بالركبة في وجهه بالمباراة الأولى من منافسات وزن الوسط التي أقيمت بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

BLAKE PERRY TOOK A MAJOR KNEE BLOW FROM MARCEL MCCAIN SUNDAY IN CALI 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/iPyOui5MiK — 4Money (@4MoneyCGB) August 1, 2022

أصر على مواصلة القتال

وبحسب ما هو متداول، فإن الغريب أن بيري (27 عاما) أذهل الجماهير عندما أصر على مواصلة القتال رغم أن أنفه المهشم قد تحرك من مكانه تماما.

الحكم والطبيب يرفضان عودته لمواصلة القتال

واظهرت مشاهد بأن “بيري” لم يكن قادرا على فعل أي شيء سوى مسح الدم، ثم وضع يديه معا متوسلا إلى الطبيب والحكم للسماح له بإكمال الجولة الثانية ولكنهما رفضا لخطورة ذلك على سلامته.

Blake Perry, especialista en artes marciales mixtas, terminó con el rostro partido en su pleito con Marcell McCain. Una tarde para el olvido fue la que vivió el peleador de artes marciales mixtas, Blake Perry, novato en las funciones de la A1 Combat Series, pic.twitter.com/XfVUGyMaIw — Prensa Xtrema RD (@PrensaXtremard) August 2, 2022

وقال بيري بعد إنهاء النزال إنه يتعافى سريعا للحاق بالنزال الذي سيخوضه في عطلة نهاية الأسبوع القادم.

وشارك بيري لقطات مروعة لطبيب أثناء قيامه بإعادة أنفه إلى مكانها دون تخدير. ونشر لاحقا تحديثا لحالته، مؤكدا أنه لا يحتاج إلى عملية جراحية ولكن مجرد إعادة وجهه إلى طبيعته.