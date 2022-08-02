مضيفة طيران تكشف: لو كانت مكان المسافرين لن أفعل هذه الأمور في الطائرة!

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وطن – حذرت مضيفة طيران من أكل أي شيء على متن الطائرة قبل اتخاذ احتياطات حاسمة، حيث شاركت أشياء تحذر جميع الركاب منها على خلال الرحلات الجوية.

وتحدثت مضيفة الطيران عن شياء لم تفعلها أبدًا منذ أن أصبحت مضيفة طيران.

وتضيف: “قد يكون بعضها أشياء يفعلها المسافرون بالفعل، في حين أن البعض الآخر قد يكون مفاجأة”.

تتضمن إحدى النصائح المهمة تنظيف طاولة الدرج قبل تناول الطعام.

وقالت إن الركاب يجب ألا “يأكلوا على طاولة الدرج دون تعقيمها”.

وتابعت: “من الواضح أن الطائرات يتم تنظيفها بشكل أكثر شمولاً مما كانت عليه قبل جائحة كورونا، لكنها لا تزال غير نظيفة بشكل فعال وهذا هو آخر شيء تقوم بتنظيفه.”

وهناك سبب وجيه جدا لذلك.

في بحث أجرته شركة تعقيم، قال أحد أعضاء طاقم المقصورة: “عمال النظافة ليس لديهم الوقت لتنظيف الطائرات تمامًا بين الرحلات، حيث يتعرضون لضغوط مستمرة”.بحسب “express”

وذكرت: “لقد رأيت الركاب يغيرون حفاضات أطفالهم على طاولة الدرج”.

وقالت: “أود دائمًا تشجيع الركاب على تعقيم طاولاتهم والأسطح الأخرى قبل الإقلاع”.

وجدت دراسة أجرتها منظمة الصحة والسلامة العامة (NSF) أن طاولات الطائرة تعتبر مستعمرة بكتيرية .

لقد وجهت عددًا من التحذيرات الأخرى أيضًا، أحد النصائح الصارمة تتعلق بالزي الذي يتم ارتداؤه في المرحاض.

وقالت المضيفة لمتابعيها إنها لن “تذهب إلى الحمام من دون حذائها”.

وتابعت: “لقد رأيت بعض الأشياء الفظيعة تحدث هناك وأن السائل الموجود على الأرض ليس ماء”.

تنصح المضيفة أيضًا بعدم “شرب القهوة أو أي سوائل ساخنة تخرج من آلة صنع القهوة”.

قالت المضيفة: “لن أكذب، لقد شربت القهوة بدافع اليأس، لكنني لا أفعل ذلك في معظم الأوقات”.

هناك تحذير آخر ينطوي على التفاعل مع المضيفات.

وقالت المضيفة إنها لو كانت راكبة عادية لن “تطلب من مضيفة الطيران أن تضع حقيبتها في الصندوق العلوي”.

وأوضحت: “هذه وظيفة بدنية للغاية وقد رأيت الكثير من الإصابات من جانب المضيفات اللاتي يضعن حقائب الركاب في الصندوق العلوي”.