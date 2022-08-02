محامو آمبرد هيرد: جوني ديب يعاني من ضعف في الانتصاب!

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وطن- زعم محامو آمبر هيرد أن جوني ديب يعاني من ضعف في الانتصاب في وثائق المحكمة التي تم الكشف عنها حديثا.

وكان ديب، البالغ من العمر 59 عامًا، قد انتصر في قضية التشهير التي رفعها ضد زوجته آمبر هيرد بسبب مقال رأي كتبته في عام 2018 توضح فيه بالتفصيل تجربتها مع العنف المنزلي، وفقا لما أوردته صحيفة ميترو.



على الرغم من أن هيرد لم تذكر اسم ديب، إلا أن فريقه القانوني جادل بأن المقال يحتوي على إشارة ضمنية واضحة إلى أن ديب كان مسيئًا جنسيًا وجسديًا على مدار علاقته بهيرد، وهو ما نفاه نجم قراصنة الكاريبي بشدة.

جوني ديب يعاني من ضعف في الإنتصاب

في وثائق المحكمة التي تم الكشف عنها حديثًا وخاصة في ملف يعود إلى تاريخ 28 مارس، قالت هيرد، التي كانت متزوجة من ديب بين عامي 2015 و 2017، أن طليقها يعاني من ضعف الانتصاب. وهو ما ادعت أن هذا ساهم في شعوه بالغضب وبالإعتداء جنيسيا عليها بزجاجة كحول.

وزعمت الوثائق أنه “على الرغم من أن السيد ديب يفضل عدم الكشف عن حالة ضعف الانتصاب لديه، فإن هذه الحالة مرتبطة تمامًا بالعنف الجنسي، بما في ذلك غضب السيد ديب واستخدامه زجاجة للإعتداء على أمبر هيرد”.

وأثناء محاكمة التشهير، تم استجواب هيرد حول الحادث المزعوم (أين اعتدى عليها ديب بزجاجة كحول) من قبل محامي ديب واعترفت بأنها لم تطلب رعاية طبية.

مشاجرة مارس 2015

وفقا لوثائق المحكمة، فإن الحادث المزعوم وقع خلال نفس المشاجرة في أستراليا في مارس 2015. أين تعرض كذلك إصبع ديب لإصابة بالغة، بعد شهر من زواجهما.

كان ديب قد أخبر المحكمة أن هيرد ألقت زجاجة فودكا عليه، مما أدى إلى تحطيم المنضدة التي كان يتكئ عليها، وقطع طرف من إصبعه، وهو ما نفته هيرد قائلة إنه جرح نفسه أثناء نوبة غضب وهو مخمور.



كما كشفت الوثائق أيضا شهادة جينيفر هويل، صديقة سابقة ورئيسة أخت هيرد ويتني هنريكيز والتي اعترفت لها هذه الأخيرة أن هيرد قامت فعلاً بقطع إصبع ديب.

“لقد قطعت إصبعه”

وقالت هويل، أن شقيقة آمبر صرخت في المكتب حينها “لقد قطعت إصبعه لعنة الله.”

كما أخبرت محامية ديب كاميل فاسكيز أثناء شهادتها: “لقد صرخت فجأة قائلة لقد فعلت ذلك الآن. لقد قطعت إصبعه، اللعنة.. فدفعت كرسيي للخلف. وقلت ماذا!!”.

وتابعت هاول: “ثم قالت، قطعت إصبعه. قطعت إصبعه. وبعد ذلك خرجت من الباب فكانت تقول، “يجب أن أتصل بشخص ما. يجب أن أتصل بشخص ما. وخرجت من الباب واتصلت بأحد. لا أعرف من اتصلت. هذا ما قيل”.