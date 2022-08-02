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كم مرة في اليوم يمكنك شحن هاتفك الذكي؟ هذه أخطاء يرتكبها واحد من كل شخصين

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
طرق مهمة لشحن هاتفك وإطالة عمره watanserb.com
لا يعد انتظار نفاذ هاتفك من الشحن، لايصاله بالشاحن أخيرا خيارًا حكيمًا
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وطن – يعتمد عمر الهاتف إلى حد كبير على بطاريته، لكن، ظهور بعض الإشارات يوميًا يمكن أن يكون دليلا على تضررها. وهذا هو السبب في أنه من المهم معرفة كيفية شحن هاتفك الذكي بشكل صحيح ليدوم معك طويلاً.

فهل يجب توصيله عدة مرات في اليوم أم تركه دون شحن تمامًا؟ فيما يلي تقدم لك مجلة “سانتي بلوس ماغ” الفرنسية جميع الإجابات في هذا المقال.

بالنسبة للعديد من مستخدمي الهواتف الذكية، يعد توصيل الهاتف مرة واحدة يوميًا وقت النوم عادة شائعة. وهذا ما توصّل إليه مسح أجراه موقع FRANDROID، الذي يبدو منطقيا نوعا ما؛ حيث تبيّن أنه عندما ينخفض ​​الهاتف عادة إلى أقل من 20 ٪، يتم إيصاله بالشاحن الكهربائي.

ومع ذلك، هل تساعد هذه العادة على إطالة عمر البطارية؟

بالنسبة للعديد من مستخدمي الهواتف الذكية، يعد توصيل الهاتف مرة واحدة يوميًا وقت النوم عادة شائعة.
بالنسبة للعديد من مستخدمي الهواتف الذكية، يعد توصيل الهاتف مرة واحدة يوميًا وقت النوم عادة شائعة.

كم مرة يجب أن تشحن هاتفك يوميًا؟

وفقا لما ترجمته “وطن“، لا يعد انتظار نفاذ هاتفك من الشحن، لايصاله بالشاحن أخيرا خيارًا حكيمًا. على المدى الطويل، يمكن أن تؤثر هذه الطريقة على تشغيل البطارية وتزيد من خطر ارتفاع درجة حرارة الهاتف. لذلك من الضروري معرفة أفضل طريقة لإعادة شحنها.

 اختر عمليات الشحن التدريجية للهاتف

لا حاجة لانتظار نفاذ شحن الهاتف تمامًا لتوصيله. لأنه بالإضافة إلى زيادة درجة حرارة الجهاز، فإن هذه العملية التي تبدو غير ضارة بالنسبة لك، تقلل من كفاءة البطارية على المدى الطويل.

بدلاً عن شحن الهاتف مرة واحدة يوميًا، اختر عمليات إعادة شحن صغيرة منتظمة حسب الحاجة. كما يوصى بتوصيل هاتفك بمجرد وصول علامة الشحن إلى نسبة 30٪ وإزالته من الشحن بمجرد الوصول إلى 80٪.

أخطاء أخرى يجب تجنبها عند شحن هاتفك

غالبًا ما يواجه مستخدمو الهاتف مشكلات تتعلق بعمر البطارية. كما ترتبط هذه المشكلات بشكل أساسي بعادات معينة يتم تبنيها في وقت التحميل. وهنا بعض الأمثلة:

– شحن الهاتف عندما تظهر نسبة شحن 50٪

في بعض الأحيان تريد شحن الهاتف عندما يظهر عمر بطارية 50٪. يحدث هذا غالبًا خوفًا من عدم القدرة على الاستمرار طوال اليوم. في الواقع ، 40-50٪ هو المستوى الذي تعمل فيه البطارية على النحو الأمثل. إذا قمت بتوصيل الهاتف في هذا الوقت، فقد تتحلل خلايا البطارية بشكل أسرع. يوصى بالوصول إلى نسبة شحن 30٪ قبل شحن الهاتف مرة أخرى.

– استخدام شاحن هاتف غير مناسب

لا يعد انتظار نفاذ هاتفك من الشحن، لايصاله بالشاحن أخيرا خيارًا حكيمًا.
لا يعد انتظار نفاذ هاتفك من الشحن، لايصاله بالشاحن أخيرا خيارًا حكيمًا.

من أجل شحن الهاتف بأمان، لا شيء يضاهي استخدام الشاحن المقدم وقت الشراء. ومع ذلك، ينبغي ألا تتبع هذه القاعدة حرفيا. من الممكن دائمًا استخدام شاحن من جهة تصنيع أخرى بشرط  أن تحترم شدة تيار الشاحن المستخدم الجديد دقة الشاحن الأصلي. تحد هذه المعلومات من خطر ارتفاع درجة الحرارة وبالتالي تطيل من عمر البطارية.

– توصيل الهاتف بجهاز كمبيوتر لشحنه

يجب أن تكون قوة الشاحن المستخدمة مماثلة لتلك الخاصة بالشاحن المرفق لتجنب إتلاف بطارية الهاتف. من خلال توصيل الهاتف بمنفذ USB أو الناقل التسلسلي العام لجهاز الكمبيوتر، لا يمكن شحن البطارية كما يفعل الشاحن الكهربائي. في الواقع، تكون الشحنة مع منفذ USB الخاص بالكمبيوتر عند 0.5 أمبير بينما يضمن الشاحن العادي 1 أمبير. على الرغم من أن منافذ USB 3.0 الجديدة تصل إلى 0.9 أمبير، إلا أنه لا يُنصح بشدة بهذه الممارسة.

لا تشحن هاتفك من خلال الحاسوب
لا تشحن هاتفك من خلال الحاسوب

ختاما، فإن الحفاظ على كفاءة البطارية يعتمد بشكل كبير على الإجراءات التي يتم اتخاذها على أساس يومي. وبالتالي، فإن تكرار الشحن ليس هو الشرط الوحيد الذي يجب احترامه لكي يدوم هاتفك معك طويلاً.

المصدرسانتي بلوس ماغ-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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