كم مرة في اليوم يمكنك شحن هاتفك الذكي؟ هذه أخطاء يرتكبها واحد من كل شخصين

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وطن – يعتمد عمر الهاتف إلى حد كبير على بطاريته، لكن، ظهور بعض الإشارات يوميًا يمكن أن يكون دليلا على تضررها. وهذا هو السبب في أنه من المهم معرفة كيفية شحن هاتفك الذكي بشكل صحيح ليدوم معك طويلاً.

فهل يجب توصيله عدة مرات في اليوم أم تركه دون شحن تمامًا؟ فيما يلي تقدم لك مجلة “سانتي بلوس ماغ” الفرنسية جميع الإجابات في هذا المقال.

بالنسبة للعديد من مستخدمي الهواتف الذكية، يعد توصيل الهاتف مرة واحدة يوميًا وقت النوم عادة شائعة. وهذا ما توصّل إليه مسح أجراه موقع FRANDROID، الذي يبدو منطقيا نوعا ما؛ حيث تبيّن أنه عندما ينخفض ​​الهاتف عادة إلى أقل من 20 ٪، يتم إيصاله بالشاحن الكهربائي.

ومع ذلك، هل تساعد هذه العادة على إطالة عمر البطارية؟

كم مرة يجب أن تشحن هاتفك يوميًا؟

وفقا لما ترجمته “وطن“، لا يعد انتظار نفاذ هاتفك من الشحن، لايصاله بالشاحن أخيرا خيارًا حكيمًا. على المدى الطويل، يمكن أن تؤثر هذه الطريقة على تشغيل البطارية وتزيد من خطر ارتفاع درجة حرارة الهاتف. لذلك من الضروري معرفة أفضل طريقة لإعادة شحنها.

اختر عمليات الشحن التدريجية للهاتف

لا حاجة لانتظار نفاذ شحن الهاتف تمامًا لتوصيله. لأنه بالإضافة إلى زيادة درجة حرارة الجهاز، فإن هذه العملية التي تبدو غير ضارة بالنسبة لك، تقلل من كفاءة البطارية على المدى الطويل.

بدلاً عن شحن الهاتف مرة واحدة يوميًا، اختر عمليات إعادة شحن صغيرة منتظمة حسب الحاجة. كما يوصى بتوصيل هاتفك بمجرد وصول علامة الشحن إلى نسبة 30٪ وإزالته من الشحن بمجرد الوصول إلى 80٪.

أخطاء أخرى يجب تجنبها عند شحن هاتفك

غالبًا ما يواجه مستخدمو الهاتف مشكلات تتعلق بعمر البطارية. كما ترتبط هذه المشكلات بشكل أساسي بعادات معينة يتم تبنيها في وقت التحميل. وهنا بعض الأمثلة:

– شحن الهاتف عندما تظهر نسبة شحن 50٪

في بعض الأحيان تريد شحن الهاتف عندما يظهر عمر بطارية 50٪. يحدث هذا غالبًا خوفًا من عدم القدرة على الاستمرار طوال اليوم. في الواقع ، 40-50٪ هو المستوى الذي تعمل فيه البطارية على النحو الأمثل. إذا قمت بتوصيل الهاتف في هذا الوقت، فقد تتحلل خلايا البطارية بشكل أسرع. يوصى بالوصول إلى نسبة شحن 30٪ قبل شحن الهاتف مرة أخرى.

– استخدام شاحن هاتف غير مناسب

من أجل شحن الهاتف بأمان، لا شيء يضاهي استخدام الشاحن المقدم وقت الشراء. ومع ذلك، ينبغي ألا تتبع هذه القاعدة حرفيا. من الممكن دائمًا استخدام شاحن من جهة تصنيع أخرى بشرط أن تحترم شدة تيار الشاحن المستخدم الجديد دقة الشاحن الأصلي. تحد هذه المعلومات من خطر ارتفاع درجة الحرارة وبالتالي تطيل من عمر البطارية.

– توصيل الهاتف بجهاز كمبيوتر لشحنه

يجب أن تكون قوة الشاحن المستخدمة مماثلة لتلك الخاصة بالشاحن المرفق لتجنب إتلاف بطارية الهاتف. من خلال توصيل الهاتف بمنفذ USB أو الناقل التسلسلي العام لجهاز الكمبيوتر، لا يمكن شحن البطارية كما يفعل الشاحن الكهربائي. في الواقع، تكون الشحنة مع منفذ USB الخاص بالكمبيوتر عند 0.5 أمبير بينما يضمن الشاحن العادي 1 أمبير. على الرغم من أن منافذ USB 3.0 الجديدة تصل إلى 0.9 أمبير، إلا أنه لا يُنصح بشدة بهذه الممارسة.

ختاما، فإن الحفاظ على كفاءة البطارية يعتمد بشكل كبير على الإجراءات التي يتم اتخاذها على أساس يومي. وبالتالي، فإن تكرار الشحن ليس هو الشرط الوحيد الذي يجب احترامه لكي يدوم هاتفك معك طويلاً.