“فيديو” هبوط طائرة نانسي بيلوسي في تايوان والصين تصعد وتعلن هذا الأمر

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وطن – تداولت وسائل إعلام عالمية مقطع فيديو وثق لحظة هبوط طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، في مطار تايوان رغم التحذيرات الصينية.

بيلوسي تصل تايوان

ويشار إلى أن الصين تعتبر تايوان جزءا من أراضيها، وتعلن أنها تريد أن تستردها بالقوّة إن اقتضى الأمر. وسبق أن حذّرت واشنطن أكثر من مرّة من مغبّة قيام “بيلوسي” بزيارة الجزيرة والتي قالت إنها ستعتبرها استفزازًا.

وبحسب موقع “marketwatch” فقد أظهر المقاطع المتداولة بيلوسي (82 عاما) المسافرة على متن طائرة عسكرية أمريكية، وهي تصل إلى مطار سونغشان في تايبيه، وكان في استقبالها وزير الخارجية التايواني جوزيف وو.

وأصدرت بيلوسي وأعضاء وفد الكونغرس بيانا جاء فيه “زيارتنا إلى تايوان تكرس التزام واشنطن الثابت بدعم الديمقراطية فيها”.

رئيسة مجلس النواب الأمريكي أوضحت في بيانها، أن المناقشات مع القيادة التايوانية “تركز على إعادة تأكيد دعمنا لشريكنا، وعلى تعزيز مصالحنا المشتركة”.

وأضافت أنه “من المقلق أن تايوان الديمقراطية القوية والنابضة بالحياة مهددة”.

الصين تتوعد برد عسكري

وفي رد مباشر وصريح من بكين، قالت الخارجية الصينية إنه إذا أصرت واشنطن على اتباع النهج الخاطئ فإنها يجب أن تكون مسؤولة عن أي عواقب خطيرة.

وأدانت وزارة الخارجية الصينية زيارة بيلوسي، قائلة إنها تضر بشكل خطير بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان.

وقالت الوزارة -في بيان صدر عقب وصول بيلوسي إلى تايبيه الثلاثاء- إن زيارة المسؤولة الأمريكية تؤثر بشدة على الأسس السياسية للعلاقات الصينية الأميركية.

موضحة في الوقت ذاته أنها قدمت احتجاجا شديدا إلى الولايات المتحدة.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الصينية أنها ستبدأ عمليات عسكرية محددة، ردا على زيارة بيلوسي إلى تايوان.

وتعد هذه هي الزيارة الثانية لمسؤول أميركي رفيع المستوى للجزيرة، بعد التي قام بها في 1997 الرئيس الأسبق لمجلس النواب الأميركي نيوت غينغريتش.

بيلوسي في ماليزيا

ووصلت بيلوسي، الثلاثاء، إلى ماليزيا، في ثاني محطة من جولتها الآسيوية التي ترفع منسوب التوتر بين واشنطن وبكين على خلفية زيارة إلى تايوان غير مؤكدة لكن تزداد أرجحية.

وحطّت نانسي بيلوسي صباح، الثلاثاء، في القاعدة الجوية الماليزية قبل أن تجتمع برئيس الوزراء ورئيس الغرفة الدنيا في البرلمان.

وشوهدت “بيلوسي” وهي تخرج من فندق في العاصمة الماليزية وتركب سيارة رباعية الدفع. قبل أن تنطلق في موكب يخضع لحماية مشدّدة.

وظهر اليوم، أظهرت مواقع مختصة لتعقب رحلات الطيران، أن طائرة خاصة تابعة للقوات الجوية الأمريكية أقلعت من كوالالمبور وتتجه جنوبا.

ولم يتم التأكيد على أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على متنها.

ويظهر موقع تتبع حركة الطيران أن الطائرة المذكورة استدارت باتجاه تايوان في نفس الاتجاه الذي سيقودها أيضا إلى كوريا الجنوبية.