فيديو من داخل مدرعة إسرائيلية.. جنود الاحتلال يوثقون لحظة هروبهم من حجارة شبان جنين

- Advertisement -

وطن- انتشر مقطع فيديو، يُظهر لحظة فرار مدرعة إسرائيلية من أمام شبان فلسطينيين كانوا يرشقونها بالحجارة في مخيم جنين.

والفيديو تم التقاطه من داخل المدرعة الإسرائيلية على يد أحد جنود الاحتلال، وأظهر بوضوح المدرعة وهي تفر مسرعة من المنطقة، بينما كان الشبان الفلسطينيون يرشقونها بالحجارة.

توثيق من داخل مركبة عسكرية للجيش "الإسرائيلي" خلال رشقها بالحجارة في جنين الليلة الماضية#جنين #الكيان_المؤقت #الخنادق pic.twitter.com/BZD0DqUhzh — موقع الخنادق (@AlKhanadeq) August 2, 2022

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت قبل ساعات، استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين.

وقالت الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، إنه وصل إلى مستشفى جنين الحكومي شهيد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء الإثنين، مخيم جنين ومحيطه، وسط اشتباكات مسلحة اندلعت مع المقاومين، بحسب وكالة سما الإخبارية.

وتسللت قوة خاصة إلى محيط مخيم جنين وتم اكتشافها وإطلاق النار تجاهها، فيما وصلت تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، فيما اشتبكت مجموعة من المقاومين مع قوات الاحتلال داخل المخيم وفي محيطه.

مراسلتنا: تبادل اطلاق نار بين المقاومين وقوات الاحتلال في جنين. pic.twitter.com/s9vNS1wesU — صوت الأقصى – عاجل (@Alaqsavoice_Brk) August 1, 2022

في السياق، اقتحمت قوات الاحتلال منزل القيادي في الجهاد الإسلامي الشيخ بسام السعدي واعتقلته هو ووزوج ابنته أشرف الجدع بعد الاعتداء علي القيادي وزوجته.

بدورها، نعت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الشهيد ضرار رياض الكفريني (17 عامًا)، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال الصهيوني أثناء التصدي البطولي لاقتحامهم مخيم جنين مساء الإثنين.

وقالت الحركة في بيان، إنّ العدوان الهمجي على جنين، وما تخلله من اعتقال للقيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي بعد الاعتداء عليه وأهله بالضرب، سيشعل المقاومة التي ستلاحق الاحتلال وقطعان مستوطنيه في كل مكان على أرضنا المباركة.

صورة الشهيد في مخيم جنين ضرار الكفريني رحم الله الشهيد واسكنه فسيح جنانه🖤 pic.twitter.com/ZPjg1e6sY1 — فارس (@asqlan0) August 1, 2022

وأضافت:” إننا إذ نشيد بمقاومة جنين ومخيمها وأهلها الصامدين، لنؤكد أنّ شلال الدم الفلسطيني المتدفق على تراب الوطن السليب سيبقى نبراساً يضيء لشبابنا الثائرين طريق الانتفاضة المباركة نحو التحرير والعودة”.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ بسام السعدي واعتقلته هو ووزوج ابنته أشرف الجدع بعد الاعتداء علي القيادي وزوجته.

وانتشر مقطع فيديو، على موقع تويتر، يوثق لحظة اعتقال الشيخ بسام السعدي من منزله في جنين بعد الاعتداء عليه.

مصادر محلية: "لحظة اعتقال قوات الاحتلال للقيادي في حــــــركة الجــــهاد الإسلامي الشيخ بسام السعـــدي من مخيم جنين الليلة الماضية بعد الاعتداء عليه". pic.twitter.com/wWx1HKhtik — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 2, 2022

وأكد عز الدين السعدي، نجل القيادي بسام، أنّ “الاحتلال اعتقل والده وزوج شقيقته”، لافتاً إلى أنّ “والده تعرّض لإصابة خلال الاقتحام، ولا يعلم إلى أي جهة تم اقتيادهما”.

وقال نادي الأسير، إن الاحتلال اعتقل الأسير المحرر الشيخ السعدي بعد إصابته، وكذلك جرى اعتقال زوج ابنته الأسير المحرر أشرف زيدان الجدع من بلدة برقين أثناء تواجده في بيت الشيخ السعدي.

وخلال عملية الاعتقال تم الاعتداء على زوجته الأسيرة المحررة نوال السعدي، وجرى نقلها للمستشفى.

وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الاستنفار العام ورفع الجاهزية لدى وحداتها القتالية.

وقالت السرايا في بيان: “نعلن في سرايا القدس الاستنفار ورفع الجاهزية لدى مجاهدينا، والوحدات القتالية العاملة ؛تلبيةً لنداء الواجب أمام العدوان الغادر الذي تعرض له القيادي الكبير الشيخ بسام السعدي وعائلته قبل قليل في جنين”.