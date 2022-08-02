عمر السومة يتلقى العروض المغرية للرحيل عن الأهلي السعودي

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وطن- تلقى الهداف السوري المخضرم عمر السومة 33 عاماً، لاعب أهلي جدة السعودي، العديد من العروض المغرية للرحيل عن صفوف قلعة الكوؤس في سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي الحالي.

وذكرت تقارير صحفية سعودية، بأن السوري السومة، لديه 3 عروض مغرية من مختلف الأندية في دول الخليج العربي، وهم القادسية الكويتي، والجزيرة الإماراتي. والعربي القطري.

عمر السومة والعروض المغرية

وبينت تلك التقارير، بأن نادي العربي القطري قدم عرضاً إلى إدارة أهلي جدة السعودي، للتعاقد مع السومة بمبلغ 7 ملايين ريال سعودي. أي ما يعادل 1.8 مليون دولار أمريكي.

🚨🚨🚨🚨🚨 إدارة الأهلي وافقت على بيع عمر السومة لنادي العربي القطري، لكن اللاعب لم يوافق إلى الآن حيث يفضل البقاء في السعودية بجانب أسرته وهناك محاولات لإقناعه بالرحيل. pic.twitter.com/RmwMnRVJQW — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) August 1, 2022

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كما وأشارت، بأن السومة رشح كذلك للانضمام إلى صفوف نادي الجزيرة الإماراتي، أو العودة إلى ناديه السابق القادسية الكويتي.

الأهلي وبديل السومة

وفي ذات السياق، أفادت تقارير آخرى عن اهتمام نادي المصري البورسعيدي في الحصول على خدمات السومة في سوق الانتقالات الصيفية. وكذلك الوحدة السعودي.

إدارة الوحدة قريبة من التعاقد مع عمر السومة لمدة موسم على سبيل الإعارة وفقًا للميدان الرياضي.🔴 العقيد لن يرحل عن المنطقة الغربية. ❌ مشوار الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين يتواصل بقميص جديد. ⚽️ pic.twitter.com/E6PGrdfzTy — موقع جول السعودي – GOAL (@GoalSA) August 1, 2022

كما ويرغب نادي الأهلي السعودي في التعاقد مع اللاعب المصري أحمد حسن المعروف باسم (كوكا)، مهاجم نادي أوليمبياكس اليوناني بعد انتهاء فترة إعارته مع نادي قونيا سبور التركي.

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مشواره الكروي مع الأهلي السعودي

وانضم الهداف عمر السومة إلى صفوف نادي أهلي جدة السعودي عام 2014، قادماً من صفوف نادي القاسية الكويتي.

التاريخ لا يُنسى ✍️ عمر السومة الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين برصيد 144 هدفًا 👑 العقيد تربع على الصدارة بالتسجيل في 8 مواسم ⚽️ pic.twitter.com/eBy80phsGa — موقع جول السعودي – GOAL (@GoalSA) July 30, 2022

كما وشارك منذ قدومه إلى قلعة الكؤوس 240 مباراة في مختلف البطولات، استطاع من خلالها تسجيل 192 هدفاً. كما وصنع 30 تمريرة حاسمة، وتوج هدفاً للدوري السعودي مع الفريق 3 مرات على التوالي.

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وحقق السومة مع الأهلي السعودي، 4 ألقاب مختلفة، وهم لقب الدوري السعودي 2015-2016. وكأس خادم الحرمين الشرفين، كما وكأس السوبر السعودي، وكأس ولي العهد.

يشار إلى أن عقد السومة سينتهي مع أهلي جدة السعودي في صيف 2024، في ظل رغبة النادي في الاستغناء عن خدماته هذا الصيف بعد هبوط الفريق لأول مرة في تاريخه الموسم الماضي.

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