الثلاثاء, أغسطس 2, 2022
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رياضة

عمر السومة يتلقى العروض المغرية للرحيل عن الأهلي السعودي

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
رحيل عمر السومة عن أهلي جدة السعودي watanserb.com
رحيل عمر السومة عن أهلي جدة السعودي
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وطن- تلقى الهداف السوري المخضرم عمر السومة 33 عاماً، لاعب أهلي جدة السعودي، العديد من العروض المغرية للرحيل عن صفوف قلعة الكوؤس في سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي الحالي.

وذكرت تقارير صحفية سعودية، بأن السوري السومة، لديه 3 عروض مغرية من مختلف الأندية في دول الخليج العربي، وهم القادسية الكويتي، والجزيرة الإماراتي. والعربي القطري.

عمر السومة والعروض المغرية

وبينت تلك التقارير، بأن نادي العربي القطري قدم عرضاً إلى إدارة أهلي جدة السعودي، للتعاقد مع السومة بمبلغ 7 ملايين ريال سعودي. أي ما يعادل 1.8 مليون دولار أمريكي.

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كما وأشارت، بأن السومة رشح كذلك للانضمام إلى صفوف نادي الجزيرة الإماراتي، أو العودة إلى ناديه السابق القادسية الكويتي.

الأهلي وبديل السومة

وفي ذات السياق، أفادت تقارير آخرى عن اهتمام نادي المصري البورسعيدي في الحصول على خدمات السومة في سوق الانتقالات الصيفية. وكذلك الوحدة السعودي.

كما ويرغب نادي الأهلي السعودي في التعاقد مع اللاعب المصري أحمد حسن المعروف باسم (كوكا)، مهاجم نادي أوليمبياكس اليوناني بعد انتهاء فترة إعارته مع نادي قونيا سبور التركي.

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وانضم الهداف عمر السومة إلى صفوف نادي أهلي جدة السعودي عام 2014، قادماً من صفوف نادي القاسية الكويتي.

كما وشارك منذ قدومه إلى قلعة الكؤوس 240 مباراة في مختلف البطولات، استطاع من خلالها تسجيل 192 هدفاً. كما وصنع 30 تمريرة حاسمة، وتوج هدفاً للدوري السعودي مع الفريق 3 مرات على التوالي.

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وحقق السومة مع الأهلي السعودي، 4 ألقاب مختلفة، وهم لقب الدوري السعودي 2015-2016. وكأس خادم الحرمين الشرفين، كما وكأس السوبر السعودي، وكأس ولي العهد.

يشار إلى أن عقد السومة سينتهي مع أهلي جدة السعودي في صيف 2024، في ظل رغبة النادي في الاستغناء عن خدماته هذا الصيف بعد هبوط الفريق لأول مرة في تاريخه الموسم الماضي.

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المصدروطن + وسائل الإعلام السعودية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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