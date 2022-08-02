عشيقة بوتين ألينا كابيفا هدفا لأمريكا وواشنطن تستفز الدب الروسي.. ماذا حدث؟

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وطن – قالت صحيفة “واشنطن بوست washington post” الأمريكية، إن الولايات المتحدة فرضت، الثلاثاء، عقوبات على عشيقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السرية، في إطار مجموعة العقوبات الأخيرة التي تستهدف المسؤولين والكيانات المرتبطة بالكرملين ردًا على الحرب الروسية في أوكرانيا.

عشيقة بوتين السرية ألينا كابيفا

وكانت ألينا كابيفا (39 عاما) من بين 13 مواطنا روسيا أضيفوا إلى قائمة عقوبات وزارة الخزانة.

وهي بطلة سابقة في ألعاب الجمباز وحازت ميداليتين ذهبيتين أولمبيتين، أصبح Kabaeva مشهورًا في السنوات الأخيرة بصفته صديقة الزعيم الروسي البالغة من العمر 69 عامًا.

وأشار إعلان الولايات المتحدة، الثلاثاء، إلى “علاقة كابيفا الوثيقة ببوتين” ، على الرغم من أنه لم يشر إلى علاقة عاطفية على وجه التحديد.

لكن الحكومة الأمريكية ترى أن “كابيفا” هي أم لثلاثة على الأقل من أطفال بوتين، حسبما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وقد أعدت في السابق حزمة عقوبات ضدها قبل اتخاذ قرار في اللحظة الأخيرة في أواخر أبريل، بتأجيلها لتجنب إلحاق الضرر بمفاوضات السلام في أوكرانيا.

وعملت “كابيفا” أيضًا كمشرع عن حزب بوتين في مجلس الدوما، وترأس حاليًا المجموعة الإعلامية الوطنية المؤيدة للكرملين، والتي تدير شبكة من المحطات التلفزيونية والإذاعية وتنشر الصحف في روسيا.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية “جانيت إل يلين” في بيان صحفي: “في الوقت الذي يعاني فيه الأبرياء من الحرب العدوانية الروسية غير القانونية ، أثرى حلفاء بوتين أنفسهم ومولوا أساليب حياة مترفة”.

وتابعت مشددة: “ستستخدم وزارة الخزانة كل أداة تحت تصرفنا للتأكد من أن النخب الروسية وداعمي الكرملين مسؤولون عن تواطؤهم في حرب أودت بحياة عدد لا يحصى من الأرواح.”

تاريخ عشيقة بوتين

وُلدت كابيفا في أوزبكستان عام 1983، وبرزت في روسيا كواحدة من أكثر الرياضيين تتويجًا في الجمباز الإيقاعي. لم تكن مسيرتها الرياضية خالية من الجدل – فقد كان عليها إعادة ميداليتين عام 2001 بعد فضيحة المنشطات.

وعندما أعلنت Kabaeva اعتزالها الرياضة، ظهرت في نفس الوقت تقريبًا تقارير تفيد بأنها كانت مرتبطة بشكل رومانسي ببوتين.

ونفى الكرملين هذه العلاقة المزعومة. وفي هذا السياق نشرت صحيفة روسية مقالاً في عام 2008، يقول إن بوتين وكابايفا مرتبطان عاطفياً إلا أن هذه الصحيفة أُغلقت بسرعة في ظل ظروف غامضة.

وطلق بوتين وزوجته ليودميلا بوتينا في عام 2014.

استفادت كابيفا وعائلتها بشكل جيد من العلاقات مع دائرة بوتين ، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الروسية والأمريكية.

وذكرت المجلة في أبريل نقلاً عن مسؤول أمريكي أن تقييمًا استخباراتيًا أمريكيًا سريًا للتدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية لعام 2016 أدرج كابيفا على أنها مستفيدة من ثروة بوتين.

الحياة المترفة لصديقات بوتين

أثارت أنماط الحياة المترفة لصديقات بوتين ، حسبما ورد ، التكهنات حول علاقاتهم مع الرئيس الروسي.

وأظهرت أوراق باندورا ، وهي مجموعة من الوثائق التي كشفت عنها صحيفة “واشنطن بوست” ومجموعة من المؤسسات الإخبارية العام الماضي ، أن امرأة أخرى كانت متورطة عاطفياً مع بوتين. كانت تمتلك شقة فاخرة في موناكو وشركة صورية في جزر فيرجن البريطانية – حتى لأنه لم يكن من الواضح كيف جمعت هذه الثروة الضخمة.

وشوهدت كابيفا علنًا لأول مرة منذ شهور في أواخر أبريل ، عندما قادت “مهرجان ألينا” السنوي ، وهو مهرجان وطني للجمباز الإيقاعي في موسكو.

ووقفت عشيقة بوتين أمام خلفية مزينة بالحرف Z ، رمز الدولة لغزوها لأوكرانيا.

بنات فلاديمير بوتين

وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بنات بوتين من زواج سابق ، وهما كاترينا تيخونوفا وماريا فورونتسوفا، بعد ظهور أدلة على جرائم حرب مزعومة ارتكبتها القوات الروسية أثناء احتلالها لضواحي العاصمة الأوكرانية كييف. وشملت الفظائع قطع رؤوس المدنيين وتعذيبهم.

وجاء في الإعلان أن العقوبات الأخيرة تستهدف النخب الروسية والشركات العاملة في قطاعات “تدر إيرادات كبيرة للنظام الروسي”.

وبالإضافة إلى Kabaeva ، شملت العقوبات عدة شخصيات روسية مقربة من بوتين من بينهم Andrey Grigoryevich Guryev ، مؤسس شركة كيميائية روسية ومالك ثاني أكبر عقار في لندن بعد قصر باكنغهام.

بالإضافة إلى Viktor Filippovich Rashnikov ، المالك الأكبر ورئيس مجلس إدارة MMK ، أحد أكبر منتجي الصلب في العالم. كما تم وضع شركتين تابعتين لـ MMK تحت العقوبات.