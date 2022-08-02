طليق جينيفر لوبيز يكشف مفاجأة حول زواجها من بن أفليك وما قالته على السرير ليلة الزفاف

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وطن– فجر النجم الكوبي أوجاني نوا، والزوج الأول للمغنية الأمريكية جنيفير لوبيز، مفاجأة بشأن زواجها من النجم بن آفليك.

وقال أوجاني نوا في لقاء مع صحيفة “ديلي ميل”، إنه يتوقع طلاق جينفير لوبيز وبن أفليك، وأن الأيام ستثبت صحة كلامه.

رقم أربعة

وتابع: ” قال: “أتمنى لها ولبن الأفضل ، لكنني لست مقتنعًا بأن ذلك سيستمر. جينيفر تحب أن تكون في حالة حب لكن تمت خطوبتها ست مرات. بن هو الزوج رقم أربعة”.

وأردف نوا: ” كنت الزوج الأول وقالت لي إنني حب حياتها. عندما استلقينا على السرير ليلة زفافنا ، قالت إننا سنبقى معًا إلى الأبد “.



ورأى أوجاني (48 عاماً)، أن طليقته تحب فقط أن تكون موضع حب واهتمام. مشيراً إلى أنها بدأت تفقد الاهتمام خلال الآونة الأخيرة. بعد تلاشي شغف الرجال في الارتباط بها.



شريط الذكريات

وتابع أوجاني الذي انفصل عن جينيفر عام 1998 بعد عام فقط من الزواج: “أعادت مراسم زفاف جنيفير لوبيز وبن آفليك شريطا طويلا من الذكريات القديمة”.

وأضاف: “لقد كنا معًا بشكل رومانسي لمدة عامين ، لكننا أصدقاء لما يقرب من عقد من الزمان”.

وكان أوجاني الذي فر من كوبا على زورق تفجير في الخامسة عشرة من عمره.

واعترف قائلاً حول أول مرة رأى فيها جينيفر: “لقد شعرت بأنني أمير لسندريلا عدة مرات. كانت أجمل امرأة رأيتها في حياتي. في البداية ، لم يكن لدي أي فكرة عن هويتها”.

الحديث عنها مؤلم

وتابع: “لقد وقعنا في الحب عندما كانت مشهورة بالفعل. لكن خلال زواجنا أصبحت نجمة كبيرة. لسنوات كان الحديث عنها مؤلمًا جدًا. أردت أن أستلقي وأعيش حياتي. لكن عندما رأيت أنها تزوجت من بن ، وهو رجل طيب ، عادت المشاعر إلى الفيضان “.

ويضيف: “لقد كتب الكثير عن جين وأنا ، خاصة في الأسبوعين الماضيين ، معظمها خاطئ. أريد أن يعرف الناس القصة الحقيقية “.

التقى أوجاني وجينيفر في عام 1996 عندما كان يعمل في مطعم شهير في ميامي زارته النجمة حينها.

القصة الحقيقية

يصر أوجاني: “لم يكن لدي أي فكرة عن هويتها. نظرت أعيننا إلى بعضنا البعض واعتقدت أنها أجمل امرأة رأيتها في حياتي. كانت مع صديقتها أنيتا ومساعدتها آرلين”.

وتابع: “لقد عادوا في الليلة التالية وكان جين في الحانة. كنت أحضر البطاطس المقلية لعميلة أخرى. وقالت حينها يا إلهي ، هذه تبدو لذيذة.” سلمتها لها دون أن أنبس ببنت شفة”.

وأردف أوجاني: “لقد كنت مغرمًا بها. كانت ترتدي قميصًا وسروالًا أبيض ، وأتذكر أنني كنت أعتقد أنها تتمتع بأفضل جسد رأيته في حياتي. أخبرتني لاحقًا أنها عرفت تلك الليلة الأولى أنها ستتزوجني “.