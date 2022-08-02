الثلاثاء, أغسطس 2, 2022
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ضاحي خلفان يتوقع تداعيات زيارة نانسي بيلوسي لتايوان رغم التهديدات الصينية

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
ضاحي خلفان وزيارة بيلوسي watanserb.com
ضاحي خلفان وزيارة بيلوسي
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وطن- رأى ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، أن زيارة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب في الكونجرس الأمريكي إلى تايوان وضعت الصين أمام اختبار صعب.

وقال في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع “تويتر”: “زيارة نانسي إلى تايوان وضعت الصين تحت اختبار صعب أما أن تكون او لا تكون سيادتها على تايوان..وهذا ما سيفجر كما هو متوقع أزمة مقبلة”.

وأشار إلى أن الصين من حقها أن تعبر عن رفضها لما أسماه هذا الاستفزاز المكشوف.

وأضاف: “إن الحقيقة إن أردتم فهمها افعال نانسي في التحدي مضيعة”.

وتساءل خلفان: “ماذا لو احتلت الصين مساحة من تايوان في عملية خاصة محدودة ؟”.

ووصلت نانسي بيلوسي مساء الثلاثاء إلى تايوان، في وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع الصينية أنها ستبدأ عمليات عسكرية محددة ردا على هذه الزيارة.

وأظهرت صور مباشرة بيلوسي (82 عاما) المسافرة على متن طائرة عسكرية أمريكية وهي تصل إلى مطار سونغشان في تايبيه، وكان في استقبالها وزير الخارجية التايواني جوزيف وو.

ومن المقرر أن تزور بيلوسي برلمان تايوان وتلتقي رئيسه اليوم الأربعاء، كما أنها ستلتقي رئيسة تايوان تساي إنغ ون قبل مغادرتها تايبيه بعد الظهيرة.

وقال بيان أصدرته بيلوسي وأعضاء وفد الكونغرس: “زيارتنا إلى تايوان تكرّس التزام واشنطن الثابت بدعم الديمقراطية فيها”.

وأضافت: “المناقشات مع القيادة التايوانية تركز على إعادة تأكيد دعمنا لشريكنا، وعلى تعزيز مصالحنا المشتركة.. ومن المقلق أن تايوان الديمقراطية القوية والنابضة بالحياة مهددة”.

وأكدت نانسي أن زيارتها إلى تايوان “لا تتعارض مع سياسة الولايات المتحدة”، مضيفة: “دعمُنا لشعب تايوان أكبر من أي وقت مضى”.

وأضافت عبر حسابها على موقع تويتر، أن تايوان شريك مهم في منطقة المحيطين الهادئ والهندي.

وكانت وسائل إعلام تايوانية قد أكدت أنه “تم تفعيل منظومة الدفاع الجوي في مطار تايبه” قبيل وصول بيلوسي.

كما أعلنت هيئة البث اليابانية أن “8 مقاتلات أمريكية انطلقت من جزيرة أوكيناوا شرق تايوان”.

في المقابل، دانت وزارة الخارجية الصينية زيارة بيلوسي، قائلة إنها تضر بشكل خطير بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان.

واستدعت الخارجية الصينية السفير الأمريكي لديها للاحتجاج على زيارة بيلوسي لتايوان.

وأضافت أنه إذا أصرت واشنطن على إتباع النهج الخاطئ فإنها يجب أن تكون مسؤولة عن أي عواقب خطيرة.

وأشارت إلى أن زيارة المسؤولة الأميركية تؤثر بشدة على الأسس السياسية للعلاقات الصينية الأمريكية، موضحة أنها قدمت احتجاجا شديدا إلى الولايات المتحدة.

عسكريا، أجرى الجيش الصيني تدريبات عسكرية بالقرب من مضيق تايوان.

واستعرض الجيش الصيني جانبا من قدراته العسكرية وآلياته في مقاطعة فوجيان الجنوبية المطلة على مضيق تايوان.

وأعلنت وزارة الدفاع الصينية، إطلاق مناورات عسكرية بدءا من يوم الخميس حتى الأحد المقبلين في 6 مناطق بحرية تحيط بجزيرة تايوان.

وسيجري الجيش الصيني تدريبات عسكرية، بما في ذلك تدريبات بالذخيرة الحية، في 6 مناطق حول تايوان من الرابع إلى السابع من أغسطس الجاري.

كما أعلنت وزارة الدفاع الصينية أنها ستبدأ عمليات عسكرية محددة لمواجهة زيارة بيلوسي إلى تايوان.

وقالت الوزارة في بيان إن جيش الصين في حالة استعداد قتالي، وسوف يقوم بعدد من الأنشطة العسكرية ردا على زيارة بيلوسي.

أمريكيا، قال البيت الأبيض إن زيارة بيلوسي إلى تايوان ليس فيها تهديد لسيادة الصين، وإن تهديدات بكين لن تخيفها.

بالتزامن، أعلنت تايوان حالة التأهب العسكري، وأكدت قدرتها على حماية أمنها.

وقررت وزارة الدفاع التايوانية،رفع مستوى الإنذار القتالي، وقالت إن لديها العزم والثقة والقدرة على ضمان الأمن الوطني.

استقطاب سياسي وتحرك عسكري.. هل تشعل زيارة بيلوسي لتايوان صداما صينيا أمريكيا؟

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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