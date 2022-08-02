ضاحي خلفان يتوقع تداعيات زيارة نانسي بيلوسي لتايوان رغم التهديدات الصينية

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وطن- رأى ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، أن زيارة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب في الكونجرس الأمريكي إلى تايوان وضعت الصين أمام اختبار صعب.

وقال في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع “تويتر”: “زيارة نانسي إلى تايوان وضعت الصين تحت اختبار صعب أما أن تكون او لا تكون سيادتها على تايوان..وهذا ما سيفجر كما هو متوقع أزمة مقبلة”.

زيارة نانسي الى تايون وضعت الصين تحت أختبار صعب أما أن تكون او لا تكون سيادتها على تايوان..وهذا ما سيفجر كما هو متوقع أزمة مقبلة. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 2, 2022

وأشار إلى أن الصين من حقها أن تعبر عن رفضها لما أسماه هذا الاستفزاز المكشوف.

من حق الصين أن تعبر عن رفضها لهذا الاستفزاز المكشوف. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 2, 2022

وأضاف: “إن الحقيقة إن أردتم فهمها افعال نانسي في التحدي مضيعة”.

إن الحقيقة إن اردتم فهمها

افعال نانسي في التحدي مضيعة — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 2, 2022

وتساءل خلفان: “ماذا لو احتلت الصين مساحة من تايوان في عملية خاصة محدودة ؟”.

ماذا لو احتلت الصين مساحة من تايوان في عملية خاصة محدودة ؟ — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 2, 2022

ووصلت نانسي بيلوسي مساء الثلاثاء إلى تايوان، في وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع الصينية أنها ستبدأ عمليات عسكرية محددة ردا على هذه الزيارة.

وأظهرت صور مباشرة بيلوسي (82 عاما) المسافرة على متن طائرة عسكرية أمريكية وهي تصل إلى مطار سونغشان في تايبيه، وكان في استقبالها وزير الخارجية التايواني جوزيف وو.

ومن المقرر أن تزور بيلوسي برلمان تايوان وتلتقي رئيسه اليوم الأربعاء، كما أنها ستلتقي رئيسة تايوان تساي إنغ ون قبل مغادرتها تايبيه بعد الظهيرة.

وقال بيان أصدرته بيلوسي وأعضاء وفد الكونغرس: “زيارتنا إلى تايوان تكرّس التزام واشنطن الثابت بدعم الديمقراطية فيها”.

وأضافت: “المناقشات مع القيادة التايوانية تركز على إعادة تأكيد دعمنا لشريكنا، وعلى تعزيز مصالحنا المشتركة.. ومن المقلق أن تايوان الديمقراطية القوية والنابضة بالحياة مهددة”.

#عاجل..

نانسي بيلوسي تطلب من عناصر الامن الهدوء بعد محاولتهم استعجالها مغادرة مدرج المطار. pic.twitter.com/17iN0bZwUF — الموجز الصيني | 中国新闻 🇨🇳 (@mog_Chin) August 2, 2022

وأكدت نانسي أن زيارتها إلى تايوان “لا تتعارض مع سياسة الولايات المتحدة”، مضيفة: “دعمُنا لشعب تايوان أكبر من أي وقت مضى”.

وأضافت عبر حسابها على موقع تويتر، أن تايوان شريك مهم في منطقة المحيطين الهادئ والهندي.

Our visit reiterates that America stands with Taiwan: a robust, vibrant democracy and our important partner in the Indo-Pacific. pic.twitter.com/2sSRJXN6ST — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 2, 2022

وكانت وسائل إعلام تايوانية قد أكدت أنه “تم تفعيل منظومة الدفاع الجوي في مطار تايبه” قبيل وصول بيلوسي.

كما أعلنت هيئة البث اليابانية أن “8 مقاتلات أمريكية انطلقت من جزيرة أوكيناوا شرق تايوان”.

في المقابل، دانت وزارة الخارجية الصينية زيارة بيلوسي، قائلة إنها تضر بشكل خطير بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان.

واستدعت الخارجية الصينية السفير الأمريكي لديها للاحتجاج على زيارة بيلوسي لتايوان.

وأضافت أنه إذا أصرت واشنطن على إتباع النهج الخاطئ فإنها يجب أن تكون مسؤولة عن أي عواقب خطيرة.

وسائل الإعلام الصينية تُهايط: نانسي بيلوسي لن تستطيع النوم في #تايوان بسبب أصوات الصواريخ الصينية في مناورات الليلة. يبدو أن الصين ظاهرة صوتية فقط.#الحرب_العالمية_الثالثة — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) August 2, 2022

وأشارت إلى أن زيارة المسؤولة الأميركية تؤثر بشدة على الأسس السياسية للعلاقات الصينية الأمريكية، موضحة أنها قدمت احتجاجا شديدا إلى الولايات المتحدة.

عسكريا، أجرى الجيش الصيني تدريبات عسكرية بالقرب من مضيق تايوان.

واستعرض الجيش الصيني جانبا من قدراته العسكرية وآلياته في مقاطعة فوجيان الجنوبية المطلة على مضيق تايوان.

#نانسي_بيلوسي وثائقي قصير يشرح لماذا هناك صراع من #امريكا و #الصين على #تايوان وما السر خلف كل ذلك ؟ مشاهده مُمتعة واذا مشغول ضع مفضلة وشوفه بعدين اهم شيء لايفوتك 🔥🤯!

pic.twitter.com/EZ8tOW5gF3 — عالم الوثائقيات (@IDocumentaries_) August 2, 2022

وأعلنت وزارة الدفاع الصينية، إطلاق مناورات عسكرية بدءا من يوم الخميس حتى الأحد المقبلين في 6 مناطق بحرية تحيط بجزيرة تايوان.

الصين تعلن وقف صادراتها من الرمال إلى تايوان اعتبارا من اليوم بعد زيارة نانسي بيلوسي لتايبيه — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) August 3, 2022

وسيجري الجيش الصيني تدريبات عسكرية، بما في ذلك تدريبات بالذخيرة الحية، في 6 مناطق حول تايوان من الرابع إلى السابع من أغسطس الجاري.

كما أعلنت وزارة الدفاع الصينية أنها ستبدأ عمليات عسكرية محددة لمواجهة زيارة بيلوسي إلى تايوان.

وقالت الوزارة في بيان إن جيش الصين في حالة استعداد قتالي، وسوف يقوم بعدد من الأنشطة العسكرية ردا على زيارة بيلوسي.

أمريكيا، قال البيت الأبيض إن زيارة بيلوسي إلى تايوان ليس فيها تهديد لسيادة الصين، وإن تهديدات بكين لن تخيفها.

بالتزامن، أعلنت تايوان حالة التأهب العسكري، وأكدت قدرتها على حماية أمنها.

وقررت وزارة الدفاع التايوانية،رفع مستوى الإنذار القتالي، وقالت إن لديها العزم والثقة والقدرة على ضمان الأمن الوطني.