ضاحي خلفان يتوقع تداعيات زيارة نانسي بيلوسي لتايوان رغم التهديدات الصينية

وطن- رأى ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، أن زيارة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب في الكونجرس الأمريكي إلى تايوان وضعت الصين أمام اختبار صعب.

وقال في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع “تويتر”: “زيارة نانسي إلى تايوان وضعت الصين تحت اختبار صعب أما أن تكون او لا تكون سيادتها على تايوان..وهذا ما سيفجر كما هو متوقع أزمة مقبلة”.

وأشار إلى أن الصين من حقها أن تعبر عن رفضها لما أسماه هذا الاستفزاز المكشوف.

وأضاف: “إن الحقيقة إن أردتم فهمها افعال نانسي في التحدي مضيعة”.

وتساءل خلفان: “ماذا لو احتلت الصين مساحة من تايوان في عملية خاصة محدودة ؟”.

ووصلت نانسي بيلوسي مساء الثلاثاء إلى تايوان، في وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع الصينية أنها ستبدأ عمليات عسكرية محددة ردا على هذه الزيارة.

وأظهرت صور مباشرة بيلوسي (82 عاما) المسافرة على متن طائرة عسكرية أمريكية وهي تصل إلى مطار سونغشان في تايبيه، وكان في استقبالها وزير الخارجية التايواني جوزيف وو.

ومن المقرر أن تزور بيلوسي برلمان تايوان وتلتقي رئيسه اليوم الأربعاء، كما أنها ستلتقي رئيسة تايوان تساي إنغ ون قبل مغادرتها تايبيه بعد الظهيرة.

وقال بيان أصدرته بيلوسي وأعضاء وفد الكونغرس: “زيارتنا إلى تايوان تكرّس التزام واشنطن الثابت بدعم الديمقراطية فيها”.

وأضافت: “المناقشات مع القيادة التايوانية تركز على إعادة تأكيد دعمنا لشريكنا، وعلى تعزيز مصالحنا المشتركة.. ومن المقلق أن تايوان الديمقراطية القوية والنابضة بالحياة مهددة”.

وأكدت نانسي أن زيارتها إلى تايوان “لا تتعارض مع سياسة الولايات المتحدة”، مضيفة: “دعمُنا لشعب تايوان أكبر من أي وقت مضى”.

وأضافت عبر حسابها على موقع تويتر، أن تايوان شريك مهم في منطقة المحيطين الهادئ والهندي.

Our visit reiterates that America stands with Taiwan: a robust, vibrant democracy and our important partner in the Indo-Pacific. pic.twitter.com/2sSRJXN6ST

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 2, 2022