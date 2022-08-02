الرئيسيةتقاريرصادم.. أول رد جزائري رسمي على خطاب الملك المغربي محمد السادس!
تقارير

صادم.. أول رد جزائري رسمي على خطاب الملك المغربي محمد السادس!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
الجزائر و خطاب ملك المغرب watanserb.com
- Advertisement -

وطن- في أول موقف رسمي على ما أعلنه الملك المغربي محمد السادس حول يده الممدودة للجزائر لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين في خطاب عيد العرش، اعتبر مصدر جزائري رسمي قريب من ملف العلاقات بين البلدين بأن خطاب الملك المغربي لم يغير من الواقع شيء.

وردا على سؤال لموقع “الشروق أون لاين”، حول موقف الجزائر من خطاب العاهل المغربي محمد السادس الأخير، اكتفى المصدر بالتعليق الجاف قائلا: “لا يمكننا التعليق على لا حدث “.

يشار إلى أنه كان لافتا أن الإعلام الرسمي الجزائري لم يتناول ما جاء في خطاب العاهل المغربي ولم يعلق عليه إطلاقا على غير المعتاد.

ما جانبه، اعتبر الدبلوماسي الجزائري والوزير الأسبق عبد العزيز الرهابي، أن خطاب ملك المغرب محمد السادس بمناسبة حفل العرش يستحضر العلاقات مع الجزائر على غرار ما حدث في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنه مرة أخرى ، يلقي باللوم على الجزائر في فشل البناء في شمال إفريقيا ، وعلى الحالة السيئة للعلاقات الثنائية ويحاول أن يظهر شعور الضحية المغربية ولكنه على استعداد للحوار.

الغرب يقود عملية لسحق الجزائر

وقال في تصريحات لموقع “TSA” إن هذا “ليس هو الحال ، بل على العكس من ذلك ، يقود المغرب الرسمي عملية لسحق الجزائر من خلال تقديمها كحليف للقوى والجماعات المعادية للغرب ودبلوماسيتها على أنها معادية للمصالح الأمريكية والأوروبية.”

وأشار إلى أن المغرب “قاد حملة ضد موقف الجزائر من الحرب في أوكرانيا ، وهو يشارك الآن بنشاط في إشراك الجزائر في التوترات بين إيران ودول الخليج وإسرائيل التي لا تتحمل الجزائر أي مسؤولية فيها”.

المغرب يتبع استراتيجية معادية

وتابع أنه “على المستوى الثنائي ، يتبع المغرب استراتيجية معادية للجزائر بصراحة من خلال محاولة التقليل من قيمة تاريخها الطويل وتزييفها ، ومهاجمته بشكل خاص ، على شبكات التواصل الاجتماعي ، المؤسسة الرئاسية التي يعيّنها بحرية ، علاوة على ذلك ، كمحاور متميز و لشن حرب ممنهجة على الجيش الجزائري وقيادته.”

ملك المغرب: لن نسمح بالإساءة للجزائر

يشار إلى أنه وفي رسائل هامة للجارة الجزائر ذكر ملك المغرب محمد السادس في خطابه بمناسبة عيد العرش الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية المغربية، أن “الحدود، التي تفرق بين الشعبين الشقيقين، المغربي والجزائري، لن تكون أبدا، حدودا تغلق أجواء التواصل والتفاهم بينهما.”

وتابع موضحا: ”بل نريدها أن تكون جسورا، تحمل بين يديها مستقبل المغرب والجزائر، وأن تعطي المثال للشعوب المغاربية الأخرى.”
وأهاب الملك في خطابه بالمغاربة “التحلي بقيم الأخوة والتضامن، وحسن الجوار، التي تربطنا بأشقائنا الجزائريين؛ الذين نؤكد لهم بأنهم سيجدون دائما، المغرب والمغاربة إلى جانبهم، في كل الظروف والأحوال.”

“إشعال نار الفتنة” بين المغرب والجزائر

واستطرد الملك: ”أما فيما يخص الادعاءات، التي تتهم المغاربة بسب الجزائر والجزائريين، فإن من يقومون بها، بطريقة غير مسؤولة، يريدون إشعال نار الفتنة بين الشعبين الشقيقين.”
وتابع أن ما يقال عن العلاقات المغربية الجزائرية، “غير معقول ويحز في النفس. ونحن لم ولن نسمح لأي أحد، بالإساءة إلى أشقائنا وجيراننا.”
وأكمل الملك: ”وبالنسبة للشعب المغربي، فنحن حريصون على الخروج من هذا الوضع، وتعزيز التقارب والتواصل والتفاهم بين الشعبين.

كما شدد ملك المغرب على تطلعه للعمل مع الرئاسة الجزائرية “لأن يضع المغرب والجزائر يدا في يد، لإقامة علاقات طبيعية، بين شعبين شقيقين، تجمعهما روابط تاريخية وإنسانية، والمصير المشترك.

موقع فرنسي يفجر مفاجأة عن خطاب محمد السادس في عيد العرش

المصدرالشروق أون لاين ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
الهدهد

لا لمهرجان البيرة.. تحركات شعبية وبرلمانية لمنع تنظيم “أكتوبر فيست كازابلانكا” في المغرب

تقارير

ما هو سر إلغاء “ابن سلمان” زيارته للجزائر في اللحظات الأخيرة وتوتر لقائه مع “ماكرون” ؟!

تقارير

موقع فرنسي يفجر مفاجأة عن خطاب محمد السادس في عيد العرش

الهدهد

قيس سعيد يصدر قرارا يخص دخول الجزائريين إلى تونس

الهدهد

لماذا حذفت الرئاسة الجزائرية حديث “تبون” عن التحالف المغربي-الإسرائيلي؟!

الهدهد

هذا ما قاله الملك الراحل الحسن الثاني لصحفية مغربية فجعلها تبكي

تقارير

ملك المغرب محمد السادس:”بصفتي أمير المؤمنين لن أحل ما حرم الله” (فيديو)

الهدهد

ما دلالة افتتاح الجزائر لـ”غار جبيلات” بالتزامن مع موعد عيد العرش في المغرب؟

الهدهد

بمنزل والدته للا لطيفة.. هل يلتقي ملك المغرب بمحمد بن سلمان في باريس؟

رياضة

سبب وفاة أيمن شاشو لاعب نادي وفاق سطيف الجزائري عن عمر 15 عاما؟!

الهدهد

ملك المغرب محمد السادس متأثر جدا بانفصاله عن للا سلمى واتخذ هذا القرار

الهدهد

رد جديد.. الجزائر تفسخ عقدا مع إسبانيا وتستأجر قاذفات روسية لمكافحة الحرائق

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا