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شقيقة آمبر هيرد صرخت في مقر عملها حين علمت بهذا الأمر.. مفاجأة جديدة تكشفها الوثائق!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
شقيقة آمبر هيرد صرخت في مقر عملها حين علمت بهذا الأمر.. مفاجأة جديدة تكشفها الوثائق! watanserb.com
آمبر هيرد وجوني ديب
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وطن– اعترفت شقيقة النجمة الأمريكية آمبر هيرد، لرئيستها في العمل، أن بطلة “أكوا مان“، قامت فعلاً بقطع إصبع جوني ديب. وذلك حين ألقت عليه زجاجة فودكا، بحسب ما أظهرت وثائق المحكمة المفتوحة.

حادثة الإصبع

وتكشف الوثائق التي تم كشف النقاب عنها مؤخراً، شهادة من جينيفر هويل ، صديقة سابقة ورئيسة أخت هيرد ويتني هنريكيز ، تتحدث عن حادثة الإصبع التي يُزعم أنها وقعت في عام 2015.

وقالت هويل، أن شقيقة آمبر صرخت في المكتب حينها “لقد قطعت إصبعه لعنة الله”، بينما كان الزوجان المشهوران في أستراليا حيث ديب يصور الجزء الخامس من قراصنة الكاريبي.

وتم الإعلان عن هذه الإفادة خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما تم الكشف عن آلاف الصفحات من الوثائق التي تم تقديمها في محاكمة التشهير الخاصة بآمبر وجوني بحسب “ديلي ميل“.

تعويضات عقابية

وفي يونيو / حزيران ، أُمرت هيرد بدفع 10.35 مليون دولار لديب في نهاية محاكمة استمرت ستة أسابيع ، عندما حكمت هيئة محلفين بأنها شوهت سمعة زوجها السابق في مقال رأي صحفي نُشر في 2018.

وتلقى ديب 15 مليون دولار ، بما في ذلك 10 ملايين دولار كتعويضات و 5 ملايين دولار كتعويضات عقابية.

وفي وقت لاحق ، حدد القاضي التعويضات بحد أقصى للولاية وهو 350 ألف دولار ، تاركًا ديب بإجمالي 8.35 مليون دولار.

دعاوى مضادة

في هذه الأثناء ، فازت هيرد بواحدة من ثلاث دعاوى مضادة لها تتعلق بتصريحات أدلى بها محامي ديب تشير إلى أنها وأصدقاؤها قاموا بتدمير شقتهم قبل الاتصال بالشرطة.

وحصلت هيرد على 2 مليون دولار كتعويضات من أصل 100 مليون دولار طلبتها.

وفي حديثها مع محامية ديب كاميل فاسكيز ، قالت هاول: “كنت أجلس بالضبط هكذا في مكتبي على جهاز الكمبيوتر الخاص بي ، أعمل”.

“لقد قطعت إصبعه”

وتابعت: “وهناك بالضبط ، كان هناك كرسيان بالأبيض والأسود في ذلك الوقت مع طاولة بينهما. كانت ويتني شقيقة آمبر جالسة على أحد الكراسي ذات اللونين الأبيض والأسود”.

وأردفت: “فجأة صرخت قائلة لقد فعلت ذلك الآن. لقد قطعت إصبعه، اللعنة.. فدفعت كرسيي للخلف. وقلت ماذا!!”.

وتابعت هاول سرد القصة: “ثم قالت ، قطعت إصبعه. قطعت إصبعه. وبعد ذلك خرجت من الباب فكانت مثل ، “يجب أن أتصل بشخص ما. يجب أن أتصل بشخص ما. وخرجت من الباب واتصلت بأحد. لا أعرف من اتصلت. هذا ما قيل”.

وختمت رئيسة شقيقة هيرد: “يبدو أنها ألقت زجاجة وقطعت إصبعه. هذا ما أفادت به عندما عادت وأخبرت شخصاً في الخارج بذلك”.

ونفت هيرد التسبب في قطع إصبع جوني، قائلةً إنه جرح نفسه أثناء نوبة غضب وهو مخمور.

كما أخبر ديب المحكمة أنه كذب على طبيب بشأن كيفية إصابته في إصبعه في ذلك الوقت.

تقرير صادم….جوني ديب حاول تقديم صور عارية لآمبر هيرد كدليل في المحكمة

المصدرديلي ميل - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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