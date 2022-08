شاهد.. نجم “سان جيرمان” إدريسا غاي يزور المسجد الأقصى ويعلق: “هنا السيطرة لله وحده”

وطن- وثق اللاعب السنغالي الدولي إدريسا غانا غاي، لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، زيارته للمسجد الأقصى خلال وجوده في الأراضي الفلسطينية المحتلة لخوض مباراة كأس السوبر الفرنسي مع فريقه ضد “نانت”، والتي انتهت بفوز فريقه بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت يوم الأحد على استاد بلومفيلد في مدينة تل أبيب.

ونشر “غاي” عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” صورتين ومقطع فيديو أثناء وجوده داخل المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.

ووفقا للصور لتي رصدتها “وطن”، فقد ظهر “غاي” في الصورة الأولى وهو أمام قبة الصخرة المشرفة ويشير بأصبعه إلى السماء، ثم التقط صورة أخرى وهو جالس داخل المسجد الأقصى.

وعلق “غاي” على الصورتين بالقول:”هنا السيطرة لله وحده”.

كما نشر “غاي” على حسابه على “إنستجرام” مقطع فيديو عرض من خلاله لمتابعيه باحات المسجد الأقصى، التي بدت خالية من المصلين.

وعلّق إدريسا غانا غاي على المنشور: “في المسجد الأقصى، الله المسيطر”، وهي كلمات رأى متابعوه أنها تحمل دلالة وتلميحاً إلى أن سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الأقصى لا تعني شيئاً.

وتزامن ذلك مع ما كشفه الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق الانتقالات، عن اقتراب انتقال إدريسا إلى فريق إيفرتون الإنجليزي.

وكتب رومانو عبر حسابه على تويتر: “يوجد إدريسا في مدينة ليفربول حالياً، من أجل الخضوع للفحوصات الطبية والتوقيع كلاعب جديد في إيفرتون”.

وأضاف: “عقده مع باريس ما زال سارياً، ويوجد هناك بعض الأمور التي يجب حلها بين الناديين، إدريسا وافق بالفعل على الانتقال إلى إيفرتون، وفي انتظار اللمسات النهائية”.

Idrissa Gana Gueye’s in Merseyside in order to undergo medical tests and sign as new Everton player. Deal in place with Paris Saint-Germain, just final details to be resolved. 🚨🔵 #EFC @ElBobble

Gueye has already accepted, waiting for final steps then here we go. pic.twitter.com/Lwxr8iWjh5

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2022