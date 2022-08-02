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شاهد.. نجم “سان جيرمان” إدريسا غاي يزور المسجد الأقصى ويعلق: “هنا السيطرة لله وحده”

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
لاعب باريس سان جيرمان في الاقصى watanserb.com
لاعب باريس سان جيرمان في الاقصى
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وطن- وثق اللاعب السنغالي الدولي إدريسا غانا غاي، لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، زيارته للمسجد الأقصى خلال وجوده في الأراضي الفلسطينية المحتلة لخوض مباراة كأس السوبر الفرنسي مع فريقه ضد “نانت”، والتي انتهت بفوز فريقه بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت يوم الأحد على استاد بلومفيلد في مدينة تل أبيب.

ونشر “غاي” عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” صورتين ومقطع فيديو أثناء وجوده داخل المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.

صورة أمام قبة الصخرة وأخرى في المسجد الأقصى

ووفقا للصور لتي رصدتها “وطن”، فقد ظهر “غاي” في الصورة الأولى وهو أمام قبة الصخرة المشرفة ويشير بأصبعه إلى السماء، ثم التقط صورة أخرى وهو جالس داخل المسجد الأقصى.

وعلق “غاي” على الصورتين بالقول:”هنا السيطرة لله وحده”.

الله هو المسيطر

كما نشر “غاي” على حسابه على “إنستجرام” مقطع فيديو عرض من خلاله لمتابعيه باحات المسجد الأقصى، التي بدت خالية من المصلين.

وعلّق إدريسا غانا غاي على المنشور: “في المسجد الأقصى، الله المسيطر”، وهي كلمات رأى متابعوه أنها تحمل دلالة وتلميحاً إلى أن سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الأقصى لا تعني شيئاً.

قرب انتقال إدريسا غاي إلى إيفرتون الإنجليزي

وتزامن ذلك مع ما كشفه الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق الانتقالات، عن اقتراب انتقال إدريسا إلى فريق إيفرتون الإنجليزي.

وكتب رومانو عبر حسابه على تويتر: “يوجد إدريسا في مدينة ليفربول حالياً، من أجل الخضوع للفحوصات الطبية والتوقيع كلاعب جديد في إيفرتون”.

وأضاف: “عقده مع باريس ما زال سارياً، ويوجد هناك بعض الأمور التي يجب حلها بين الناديين، إدريسا وافق بالفعل على الانتقال إلى إيفرتون، وفي انتظار اللمسات النهائية”.

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باريس سان جيرمان يتوج ببطولة كأس السوبر

يشار إلى أن نادي باريس سان جيرمان قد توج بلقب بطل الدوري الفرنسي باللقب، بفوزه على نانت بطل الكأس برباعية دون رد، سجلها كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 22، والبرازيلي نيمار في الدقيقتين 45 و82 (من ركلة جزاء)، والإسباني سيرخيو راموس (الدقيقة

هل سيعلق حفيظ دراجي على مباراة باريس سان جيرمان ونانت المقرر إقامتها غدا في تل أبيب؟

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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