الرئيسيةاقتصادسعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022.. مفاجأة في سعر...
اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022.. مفاجأة في سعر اليورو والإسترليني

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
سعر الدولار في السودان اليوم watanserb.com
سعر الدولار في السودان اليوم
- Advertisement -

وطن- شهد سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022 استقرارا في تعاملات البنوك بحسب النشرة الصباحية لبنك الخرطوم أكبر البنوك الحكومية.

سعر الدولار في السودان اليوم

سجل سعر الدولار في السودان اليوم 568 جنيها للشراء، و572.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء في السودان 578.16 جنيه للشراء و582.50 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

سجل سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم الأربعاء 691.59 جنيه للشراء و696.78 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم 149.51 جنيه للشراء و150.63 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 154.76 جنيه للشراء و155.92 جنيها للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

كما سجل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 155.27 جنيه للشراء و156.44 جنيها للبيع.

سعر الريال العماني في السودان اليوم

بلغ سعر الريال العماني في السودان اليوم 1475.70 جنيه للشراء و1486.77 جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم في السودان

سجل سعر الدينار البحريني اليوم الثلاثاء 1507.03 جنيه للشراء، و1518.33 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في السودان

سجل سعر الدينار الكويتي في السودان اليوم في السوق الرسمية سعر 1830.55 جنيه للشراء و1846.61 جنيها للبيع.

أسباب استمرار تدهور الجنيه السوداني

ويجمع الخبراء والمحللون الاقتصاديون على أن استمرار تدهور الجنيه أمام الدولار، “سببه مشتريات الحكومة من العملة الأميركية لتغطية الاحتياجات الأساسية كالدقيق والوقود، حيث يكلف البنك شركات لتشتري له الدولار، وهو يقوم بطباعة النقود”، كما يقول متعاملون في سوق العملة الموازية في السودان، الذين لم تتأثر أعمالهم رغم الحملات ضدهم؛ حسب قول أحدهم.

وكشف المتعاملون عن أن الحكومة لا تشتري منهم الدولار مباشرة، وإنما عبر وسطاء بأسماء مختلفة.

وتحدثت مصادر في بنك السودان المركزي مؤخرا حول الآليات التي يتبعها “المركزي”لمقابلة احتياجات البلاد من السلع الأساسية والضرورية، “مثل الاستدانة من البنوك، وطباعة النقود، وشراء الذهب، لكن عائدات هذه الموارد لا تدخل في الإنتاج؛ بل في دعم السلع وتوفير مرتبات العاملين بالدولة، مما يعمق الأزمة”.

سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022.. تغير صادم في سعر اليورو والإسترليني

المصدررصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
اقتصاد

أحدث سعر للدولار وجميع العملات بالسوق السوداء في السودان

الهدهد

“حميدتي” يعترف: انقلابنا فشل والسودان يسير نحو الأسوأ

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022.. تغير صادم في سعر اليورو والإسترليني

اقتصاد

أحدث سعر للدولار في السوق السوداء بالسودان بعد ارتفاعات الأمس

اقتصاد

انهيار الجنيه.. سعر الدولار سيصل لهذا الرقم وخبير يقدم الحل للسيسي قبل فوات الأوان

اقتصاد

الدولار أصابه الجنون.. سعر جميع العملات في السوق السوداء بالسودان

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 31 يوليو 2022.. ارتفاع مفاجئ

اقتصاد

أقل من البنك.. انخفاض كبير بسعر الدولار في السوق السوداء بالسودان

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم السبت 30 يوليو 2022.. انخفاض للأخضر وارتفاع لليورو والإسترليني

اقتصاد

السودان.. سعر الدولار بالسوق السوداء يخالف التوقعات ويصعد من جديد

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 29 يوليو 2022

اقتصاد

تغير جديد بسعر الدولار.. سعر جميع العملات في السوق السوداء بالسودان

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا