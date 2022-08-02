“حميدتي” يعترف: انقلابنا فشل والسودان يسير نحو الأسوأ

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وطن- انتقد نائب رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان محمد حمدان دقلو “حميدتي” الانقلاب العسكري العام الماضي قائلا إنه فشل في إحداث التغيير وعمق الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وقال “حميدتي” خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي“: “لم ننجح للأسف في إحداث التغيير”، لكنه رفض الخوض في التفاصيل.

وأضاف “حميدتي” الذي يقود قوات الدعم السريع شبه العسكرية القوية “كل شيء فشل والآن نحن (السودان) أصبحنا أسوأ.”

وشهد السودان اضطرابات عميقة منذ الانقلاب العسكري في أكتوبر / تشرين الأول من العام الماضي ، بقيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ، والذي قلب الانتقال إلى الحكم المدني الذي تم تنصيبه بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير عام 2019.

وأثار الانقلاب إدانة دولية واسعة وخفضت الحكومات الأجنبية المساعدات ، مما أدى إلى تفاقم أزمة اقتصادية مزمنة.

ومنذ ذلك الحين ، يعاني السودان ، أحد أفقر دول العالم ، من احتجاجات شبه أسبوعية ، وتفاقم المشاكل الاقتصادية وتدهور الوضع الأمني ، مع تصاعد الاشتباكات العرقية في المناطق النائية.

ولطالما أصر البرهان على أن استيلاء الجيش على السلطة لم يكن “انقلابًا” ولكنه كان يهدف فقط إلى “تصحيح” مسار الفترة الانتقالية التي أعقبت حكم البشير.

وفي الشهر الماضي، تعهد قائد الجيش بالتنحي وإفساح المجال للجماعات المدنية لتشكيل حكومة جديدة.

ورفض القادة المدنيون الرئيسيون هذه الخطوة ووصفوها بأنها “خدعة” ، وتمسك المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية بصرخة حاشدة مفادها أنه لا يمكن أن يكون هناك “لا مفاوضات ولا شراكة” مع الجيش.

وزعم “حميدتي” خلال المقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إنه “ليست لديه طموحات (سياسية)” وإنه لن يتدخل إلا “إذا كان السودان يتجه نحو الانهيار”.

وجدد تعهد البرهان قائلا إن الجيش سيخرج من المشهد السياسي “إذا سمح ذلك للسودان بالاستقرار والازدهار”.

وقال “نحن لسنا مراوغين ونحن صادقون في كلمتنا” ، مضيفا أنه يأمل أن تتوصل الفصائل المدنية إلى اتفاق قريبا.