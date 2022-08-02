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تفاعل كبير مع فيديو لشرطي عُماني خلال تساقط الأمطار الغزيرة

بواسطة
سالم حنفي
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شرطي عُماني خلال تساقط الأمطار watanserb.com
شرطي عُماني خلال تساقط الأمطار

وطن- أثارت بطولة وتضحية أحد أفراد شرطة عمان السلطانية وعمله في ظروف قاسية أعجاب وتأثر مواقع التواصل الاجتماعي في السلطنة.
ووفي هذا السياق، تداول ناشطون عمانيون مقطع فيديو يوثق قيام شرطي عماني بتنظيم حركة المرور على إحدى الطرق أثناء تساقط الأمطار الغزيرة دون كلل أو ملل.
وبحسب الفيديو، فقد ظهر الشرطي وهو يتنقل بكل جهد بين السيارات لتوجيه قائديها لمرور الطريق في ظل تساقط كميات كبيرة من الامطار.

الفيديو أثار إعجاب الكثير من المغردين العمانيين الذين أشادوا بجهود الشرطي بشكل خاص وشرطة عمان السلطانية بشكل عام، حيث قال المغرد “أبو فارس” في رد له مرفقا به فيديو لدورية شرطة تتفقد أحد الأودية للتأكد من خلوه من الناس:” جزاهم الله خير نازلين للوادي بمصابيحهم ليتأكدوا بأن لايوجد احد في مجرى الوادي… فلهم منا خالص التقدير وعظيم الامتنان”.

وقالت المغردة “أم قدس”:” الله يحفظهم .. أستغرب من كل هالسيارات كم سيارة منهم طالعة لوضع طارئ؟”.

وأثنت المغردة “إلهام البلوشية” بما فعله الشرطي وما يفعله زملاؤه بالقول:” كل الامتنان والاحترام لهذا الباسل ولكل زملاءه الظاهريين و غير الظاهريين في خدمه الوطن والمواطن تحيه لكم ياجند عمان دمتم الحصن الحصين والدرع المتين .. ولكل مواطن الرجاء التعاون معهم في هذه الاجواء الغير اعتياديه ولكم كل التقديم لهذا التعاون”.

وقالت المغردة “عائشة القرموطية” مشيدة بفعل الشرطي:” ويحق ان نفتخر بهم رجال عمان الاشاوس حتى احنا نستحي نسوي مخالفه اونجازف مايهونوا”.

وقال المغرد “محسن الجابري”:” هم أبطال عمان المخلصين في أشد المحن، تحية إجلال واحترام وتقدير لهم .”

وكانت شرطة عُمان السلطانية قد أعلنت الإثنين، عن إنقاذ شخصين علقا داخل مركبتهما، بعد انجرافها بمجرى سيول في وادي البويردة في محافظة الظاهرة.
ونشرت الشرطة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، مقطع فيديو يوثق عملية الإنقاذ.
وأكدت أنه ”جرى إخراجهما ونقلهما إلى مكان آمن وهما بصحة جيدة“.

سيول جارفة

وشهدت سلطنة عمان جريان سيول جارفة في عدة مناطق بمحافظات السلطنة المختلفة، جراء الأمطار الغزيرة الناتجة عن المنخفض المداري الذي يضرب منطقة الخليج.

وأصدرت “الأرصاد العمانية” في بيانات لها عدة تحذيرات للمواطنين بشأن السيول، وضرورة الابتعاد عن مجاريها خلال هذه الأيام حتى تنتهي هذه الموجة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة في عُمان، مشاهد مرعبة لجريان السيول التي تسببت بإغراق الطرق والسيارات ومحاصرة بعض المواطنين.

أحد هذه المقاطع من ولاية العوابي، وثق مشهد مرعب لجريان وادي “بني خروص” وهو يجرف السيارات وكأنها قطع من الكرتون.

توقعات سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء

وتُشير الخرائط الجوية إلى توقعات بتجدد نشاط التكونات المحلية على طول جبال الحجر في سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، والتي ستكون مُترافقة بهطول أمطار مُتفاوتة الغزارة تجري على إثرها الأودية والشعاب في العديد من المناطق.

فيديو انهيار سد بني خروص في عُمان.. حقيقة مقطع أحدث ضجة بالسلطنة

مصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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