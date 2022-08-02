تفاعل كبير مع فيديو لشرطي عُماني خلال تساقط الأمطار الغزيرة

وطن- أثارت بطولة وتضحية أحد أفراد شرطة عمان السلطانية وعمله في ظروف قاسية أعجاب وتأثر مواقع التواصل الاجتماعي في السلطنة.

ووفي هذا السياق، تداول ناشطون عمانيون مقطع فيديو يوثق قيام شرطي عماني بتنظيم حركة المرور على إحدى الطرق أثناء تساقط الأمطار الغزيرة دون كلل أو ملل.

وبحسب الفيديو، فقد ظهر الشرطي وهو يتنقل بكل جهد بين السيارات لتوجيه قائديها لمرور الطريق في ظل تساقط كميات كبيرة من الامطار.

يوجه السيارات تحت المطر الغزير ..

تحية شكر وتقدير لشرطة عمان السلطانية على جهودها وتفانيها في هذه الأجواء الماطرة والأودية الجارفة ..#الرستاق #المنخفض_المداري pic.twitter.com/rM6YYRQblB — محمود الريامي (@m73sar) August 1, 2022

الفيديو أثار إعجاب الكثير من المغردين العمانيين الذين أشادوا بجهود الشرطي بشكل خاص وشرطة عمان السلطانية بشكل عام، حيث قال المغرد “أبو فارس” في رد له مرفقا به فيديو لدورية شرطة تتفقد أحد الأودية للتأكد من خلوه من الناس:” جزاهم الله خير نازلين للوادي بمصابيحهم ليتأكدوا بأن لايوجد احد في مجرى الوادي… فلهم منا خالص التقدير وعظيم الامتنان”.

جزاهم الله خير نازلين للوادي بمصابيحهم ليتأكدوا بأن لايوجد احد في مجرى الوادي… فلهم منا خالص التقدير وعظيم الامتنان pic.twitter.com/vMwFNm9rNR — 🇴🇲Abu Fares🇴🇲 (@Sultanate_Om) August 1, 2022

وقالت المغردة “أم قدس”:” الله يحفظهم .. أستغرب من كل هالسيارات كم سيارة منهم طالعة لوضع طارئ؟”.

الله يحفظهم ..

أستغرب من كل هالسيارات كم سيارة منهم طالعة لوضع طارئ؟ — أم Quds (@Um_Quds_) August 1, 2022

وأثنت المغردة “إلهام البلوشية” بما فعله الشرطي وما يفعله زملاؤه بالقول:” كل الامتنان والاحترام لهذا الباسل ولكل زملاءه الظاهريين و غير الظاهريين في خدمه الوطن والمواطن تحيه لكم ياجند عمان دمتم الحصن الحصين والدرع المتين .. ولكل مواطن الرجاء التعاون معهم في هذه الاجواء الغير اعتياديه ولكم كل التقديم لهذا التعاون”.

كل الامتنان والاحترام لهذا الباسل ولكل زملاءه الظاهريين و غير الظاهريين في خدمه الوطن والمواطن تحيه لكم ياجند عمان دمتم الحصن الحصين والدرع المتين .. ولكل مواطن الرجاء التعاون معهم في هذه الاجواء الغير اعتياديه ولكم كل التقديم لهذا التعاون 🇴🇲 — albalusiah (@ilhamalbalusiah) August 1, 2022

وقالت المغردة “عائشة القرموطية” مشيدة بفعل الشرطي:” ويحق ان نفتخر بهم رجال عمان الاشاوس حتى احنا نستحي نسوي مخالفه اونجازف مايهونوا”.

ويحق ان نفتخر بهم رجال عمان الاشاوس

حتى احنا نستحي نسوي مخالفه اونجازف مايهونوا — عائشه القرطوبيه (@Aysha_Alqrtoobi) August 2, 2022

وقال المغرد “محسن الجابري”:” هم أبطال عمان المخلصين في أشد المحن، تحية إجلال واحترام وتقدير لهم .”

✋️هم أبطال عمان المخلصين في أشد المحن، تحية إجلال واحترام وتقدير لهم . — Mohsin Aljabri (@aljabri_mohsin) August 2, 2022

وكانت شرطة عُمان السلطانية قد أعلنت الإثنين، عن إنقاذ شخصين علقا داخل مركبتهما، بعد انجرافها بمجرى سيول في وادي البويردة في محافظة الظاهرة.

ونشرت الشرطة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، مقطع فيديو يوثق عملية الإنقاذ.

وأكدت أنه ”جرى إخراجهما ونقلهما إلى مكان آمن وهما بصحة جيدة“.

يوجه السيارات تحت المطر الغزير ..

تحية شكر وتقدير لشرطة عمان السلطانية على جهودها وتفانيها في هذه الأجواء الماطرة والأودية الجارفة ..#الرستاق #المنخفض_المداري pic.twitter.com/rM6YYRQblB — محمود الريامي (@m73sar) August 1, 2022

سيول جارفة

وشهدت سلطنة عمان جريان سيول جارفة في عدة مناطق بمحافظات السلطنة المختلفة، جراء الأمطار الغزيرة الناتجة عن المنخفض المداري الذي يضرب منطقة الخليج.

وأصدرت “الأرصاد العمانية” في بيانات لها عدة تحذيرات للمواطنين بشأن السيول، وضرورة الابتعاد عن مجاريها خلال هذه الأيام حتى تنتهي هذه الموجة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة في عُمان، مشاهد مرعبة لجريان السيول التي تسببت بإغراق الطرق والسيارات ومحاصرة بعض المواطنين.

أحد هذه المقاطع من ولاية العوابي، وثق مشهد مرعب لجريان وادي “بني خروص” وهو يجرف السيارات وكأنها قطع من الكرتون.

مشهد مرعب لجريان وادي بني خروص، وهو يجرف السيارات.

يا رب تكون بدون ركاب.

نسأل الله السلامة للجميع.#المنخفض_المداري pic.twitter.com/u4bBmXClUh — د.حمود النوفلي (@hamoodalnoofli) August 1, 2022

توقعات سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء

وتُشير الخرائط الجوية إلى توقعات بتجدد نشاط التكونات المحلية على طول جبال الحجر في سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، والتي ستكون مُترافقة بهطول أمطار مُتفاوتة الغزارة تجري على إثرها الأودية والشعاب في العديد من المناطق.