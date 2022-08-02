بسبب طارق النهري.. مصريون يتمنون العيش في معتقلات السيسي وسخرية واسعة!

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وطن – تسببت أحدث تصريحات للفنان طارق النهري، عن المعتقلات والسجون المصرية، في سخرية واسعة منه على مواقع التواصل.

طارق النهري يتملق النظام بمدح أوضاع معتقلاته

ويشار إلى أن طارق النهري، تم الإفراج عنه مؤخرا ضمن العفو الرئاسي الذي تم الإعلان عنه، الجمعة 29 يوليو، بعدما تم حبسه وحكم عليه بالمؤبد، في القضية التي عُرفت باسم “أحداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمي” عام 2011.

دا انا صدقتك.لدرجه اني بفكر اتبرع بكليتي للملائكة اللي ماسكين السجون. 😅😅 pic.twitter.com/kFEGmzJDqr — MOHAMED💪ABDELRAHMAN👈 (@mohamed041979) August 2, 2022

طارق النهري وفي حواره لموقع “تحيا مصر“، وصل به النفاق والتملق لنظام السيسي الذي أطلق سراحه، إلى درجة تصوير المعتقلات على أنها فنادق 5 نجوم.

وزعم “النهري” بحسب ما رصدت (وطن) في حواره: “واحنا بنقرأ الصحافة في السجون كنا بنضحك على التقارير الكاذبة عن أوضاع السجون.”

وتابع: “في السجن كنا بنتعامل أحسن معاملة.. والدكتور بيتقاله يا دكتور، والضابط في السجن كان بيقول لأحمد دومة يا أستاذ أحمد.”

واستطرد الفنان طارق النهري في تملق النظام: “الضابط في السجن كان بيقولي أنتم أمانة عندي ولازم أحافظ عليكم”.

كما نفى الفنان المصري وجود أي تعذيب أو اعتداءات على المعتقلين في سجون السيسي، وزعم: “أي كلام عن وجود ضرب أو اعتداءات في السجون مش صحيح.”

مضيفا أن “الضباط بيحترموا كل اللي في السجن حتى اللي مش محترمين.”

ورغم التقارير الحقوقية الكثيرة التي صدرت عن الإهمال الطبي داخل معتقلات السيسي، والذي تسبب بوفاة العديد من المعتقلين، أكمل طار النهري مزاعمه عن رعاية طبية وصفها بأنها عالية المستوى داخل السجون.

وقال: “الرعاية الطبية في السجون على أعلى مستوى في مصر.. وفيه دكاترة طب نفسي بالسجون والرعاية الطبية فوق الوصف.”

سخرية واسعة من تصريحات طارق النهري

وتسببت تصريحات “النهري” في موجة جدل واسعة على مواقع التواصل في مصر، من قبل النشطاء الذين أمطروه بالتعليقات والردود الساخرة، كاشفين حقيقة الأوضاع بمعتقلات النظام التي توصف بـ”السلخانات البشرية”.

وفي هذا السياق كتب أحد النشطاء ساخرا: “الشعب بيطالب يتعامل معامله المساجين علي كلامك ده.”

فيما ذكر آخر متندرا بتصريحات الفنان المصري أن المصريون سيتمنون دخول المعتقلات، بعد تصريحات النهري هذه، حسب وصفه.

ومن جانبه علق الناشط والسياسي المصري عمرو عبدالهادي: “ملخص حوار المجرم طارق النهري للصحافة: السجون جميلة..السجون صحية وفيها علاج وتغذية واحترام واطلاع ودراسة.”

وأكمل في تغريدته التي رصدتها (وطن): “وخلاصة الخلاصة أحمد دومة مبسوط في السجن وبينادوه يا استاذ.. ياريتك ماخرجت لكن طول ما ماسك مصر السيسي المجرم طبيعي يخرجك.”

ملخص حوار المجرم #طارق_النهري للصحافة

السجون جميله

السجون حلوه

السجون صحيه

السجون علم

السجون علاج

السجون دراسه

السجون اطلاع

السجون تغذيه

السجون احترام

وخلاصة الخلاصة احمد دومه مبسوط في السجن وبينادوه يا استاذ

ياريتك ماخرجت لكن طول ما ماسك مصر #السيسي المجرم طبيعي يخرجك pic.twitter.com/EO4dGSIwG8 — 🅰🅼🆁 عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) August 2, 2022

ودون الإعلامي سامي كمال الدين ساخرا: “طب ليه بيقولوا السجن في مصر وحش.. ليه بتخوفونا م السجن.. طارق النهري طالع يقول قصايد شعر في السجن والسجان أهو.!!”

أزمة طارق النهري

وكان طارق الخولي، عضو مجلس النواب ولجنة العفو عن المسجونين، كشف أن رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية.

وجاء من بين الأسماء المفرج عنها الفنان طارق النهري الذي تم حبسه في 2020، وقضت محكمة النقض بتخفيف عقوبته من السجن المؤبد إلى ‏‏15 عام في القضية التي عُرفت باسم “أحداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمي“.

وبدأت أزمة طارق النهري في أوائل شهر أبريل عام 2012، وجهت مديرية أمن القاهرة اتهاما له بتحريض بعض الأشخاص ضد ضباط ‏الأمن في أحداث مجلس الوزراء‎.

وكان من ضمن التهم المنسوبة إليه، تهمة إثارة الشغب والفوضي في التصادمات التي اندلعت بين معتصمي مجلس الوزراء والشرطة ‏العسكرية، وأمرت النيابة بحبسه 30 يومًا على ذمة القضية.‏

وفي منتصف عام 2013، انتشرت صورة للنهري وهو يمسك مسدس ويصوبه تجاه مجموعة من المعتدين على اعتصام ميدان التحرير.

و‏كان تعليقه على انتشار هذه الصور أنه قال “المعمل الجنائي قادر على إثبات أن المسدس الذي أمسكته بيدي كان (رصاص فشنك)، ‏وغرضي الوحيد من استخدامه كان لتخويف الإخوان‎”.

وفي يونيو 2017 ألقت قوات مباحث القاهرة القبض على الممثل طارق النهري، في منطقة السيدة زينب، وذلك لهروبه من حكم ‏بالسجن المؤبد‎.‎