برشلونة يبيع جزءا من ممتلكاته خوفاً من الإفلاس

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وطن – أعلن نادي برشلونة عن بيع العديد من ممتلكات الفريق الكتالوني، بعد الحصول على تفويض من قبل الجمعية العمومية لأعضاء النادي، لمواجهة الأزمة المالية وتراكم الديون الخارجية عليه.

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر)، جاء فيه: ” يعلن برشلونة عن بيع 24.5% من الاستوديوهات الخاصة بالنادي لشركة (Socios)، بمبلغ يقدر ب100 مليون يورو، في المجال السمعي والبصري”.

برشلونة يبيع حصة من ممتلكاته

وأردف برشلونة في بيانه، ” لقد تمت عملية البيع بناءً على تفويض من الجمعية العمومية لأعضاء النادي، والتي عقدت في ال23 من شهر أكتوبر الماضي”.

من جانبه قال رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، في المؤتمر الصحفي خلال تقديم لاعبه الجديد جول كوندي، ” نحن متفائلون وواثقون، وسنفعل كل ما بوسعنا من أجل تسجيل جميع اللاعبين، كما أننا عقدنا الاتفاقيات العديدة من أجل فعل هذا الأمر”.

FC Barcelona announces the sale of 24.5% of Barça Studios to the company https://t.co/SkC8g62KY4 for 100 million euros to accelerate the club’s audiovisual, blockchain, NFT and Web.3 strategy. More details https://t.co/0sM9grct3L pic.twitter.com/5xcLWYg440 — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 1, 2022

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رابطة الدوري الإسباني

وأضاف لابورتا، ” نأمل أن تكون حسابتنا تتوافق مع رابطة الدوري الإسباني، حتى لو كان الوضع غير ذلك. فسنجد الحلول، من خلال بيع عدد من اللاعبين. لكن هذا ليس بالأمر السهل”.

كما وتابع رئيس برشلونة حديثه، ” التعامل مع قاعدة اللعب النظيف ليس بالأمر السهل، ومنافسونا يستغلون الوضع ويقولون ألا يمر برشلونة بكذا وكذا.. (أزمة مالية)، أنا لن أتحدث عن الآخرين، لو أرادوا مواصلة الحديث فأهلا وسهلاً بهم”.

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لابورتا وصفقة برشلونة الجديدة

وأردف، ” الصيف لا يزال طويلاً، وربما سنتعاقد مع لاعب جديد خلال الأيام المقبلة، لكن علينا في البداية تسجيل اللاعبين وبعدها سنرى ماذا سنفعل لو طالبوا منا تعزيزات إضافية؟!”.

لابورتا: "سنركز الآن على تسجيل اللاعبين والمغادرين وسنرى ما إذا كان المدرب يخبرنا في النهاية أنه بحاجة إلى المزيد من التعاقدات" — FCB World (@forcabarca_ar) August 1, 2022

وكان رئيس برشلونة قد كشف منذ توليه رئاسة البلوغرانا في ولايته الثانية، عن مقدار الديون المتراكمة على النادي الكتالوني ب1.35 مليار دولار في شهر أغسطس/ آب العام الماضي.

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لكن لابورتا قام بإبرام العديد من الاتفاقيات من أجل زيادة الإيرادات للنادي الذي كان قد أوشك على إعلان إفلاسه، وهي التنازل عن 25% من حقوق البث التلفزيوني لمباريات الدوري الإسباني، وصفقة رعاية لقميصه وملعبه مع شركة (سبوتيفاي) العالمية ب280 مليون يورو.

رسميًا | لابورتا يُعلن عن تفعيل الرافعة الثالثة، بيع 25% من بارسا استديو والمشتري هو @socios مقابل 100 مليون يورو ✅✅✅ — FCB World (@forcabarca_ar) August 1, 2022

ومن الجدير بالذكر، بأن نادي البرسا قد أجرى 5 صفقات. مع لاعبين مميزين هذا الصيف، وهم روبرت ليفاندوفسكي، فرانك كيسي، جول كوندي، رافينيا دياز، أندرياس كريستنسن، بالإضافة إلى تجديد عقد عثمان ديمبيلي.

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