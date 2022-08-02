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رياضة

برشلونة يبيع جزءا من ممتلكاته خوفاً من الإفلاس

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
لابورتا وبيع حصة جديدة من نادي برشلونة watanserb.com
لابورتا وبيع حصة جديدة من نادي برشلونة
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وطن – أعلن نادي برشلونة عن بيع العديد من ممتلكات الفريق الكتالوني، بعد الحصول على تفويض من قبل الجمعية العمومية لأعضاء النادي، لمواجهة الأزمة المالية وتراكم الديون الخارجية عليه.

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر)، جاء فيه: ” يعلن برشلونة عن بيع 24.5% من الاستوديوهات الخاصة بالنادي لشركة (Socios)، بمبلغ يقدر ب100 مليون يورو، في المجال السمعي والبصري”.

برشلونة يبيع حصة من ممتلكاته

وأردف برشلونة في بيانه، ” لقد تمت عملية البيع بناءً على تفويض من الجمعية العمومية لأعضاء النادي، والتي عقدت في ال23 من شهر أكتوبر الماضي”.

من جانبه قال رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، في المؤتمر الصحفي خلال تقديم لاعبه الجديد جول كوندي، ” نحن متفائلون وواثقون، وسنفعل كل ما بوسعنا من أجل تسجيل جميع اللاعبين، كما أننا عقدنا الاتفاقيات العديدة من أجل فعل هذا الأمر”.

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رابطة الدوري الإسباني

وأضاف لابورتا، ” نأمل أن تكون حسابتنا تتوافق مع رابطة الدوري الإسباني، حتى لو كان الوضع غير ذلك. فسنجد الحلول، من خلال بيع عدد من اللاعبين. لكن هذا ليس بالأمر السهل”.

كما وتابع رئيس برشلونة حديثه، ” التعامل مع قاعدة اللعب النظيف ليس بالأمر السهل، ومنافسونا يستغلون الوضع ويقولون ألا يمر برشلونة بكذا وكذا.. (أزمة مالية)، أنا لن أتحدث عن الآخرين، لو أرادوا مواصلة الحديث فأهلا وسهلاً بهم”.

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لابورتا وصفقة برشلونة الجديدة

وأردف، ” الصيف لا يزال طويلاً، وربما سنتعاقد مع لاعب جديد خلال الأيام المقبلة، لكن علينا في البداية تسجيل اللاعبين وبعدها سنرى ماذا سنفعل لو طالبوا منا تعزيزات إضافية؟!”.

وكان رئيس برشلونة قد كشف منذ توليه رئاسة البلوغرانا في ولايته الثانية، عن مقدار الديون المتراكمة على النادي الكتالوني ب1.35 مليار دولار في شهر أغسطس/ آب العام الماضي.

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لكن لابورتا قام بإبرام العديد من الاتفاقيات من أجل زيادة الإيرادات للنادي الذي كان قد أوشك على إعلان إفلاسه، وهي التنازل عن 25% من حقوق البث التلفزيوني لمباريات الدوري الإسباني، وصفقة رعاية لقميصه وملعبه مع شركة (سبوتيفاي) العالمية ب280 مليون يورو.

ومن الجدير بالذكر، بأن نادي البرسا قد أجرى 5 صفقات. مع لاعبين مميزين هذا الصيف، وهم روبرت ليفاندوفسكي، فرانك كيسي، جول كوندي، رافينيا دياز، أندرياس كريستنسن، بالإضافة إلى تجديد عقد عثمان ديمبيلي.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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