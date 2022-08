برشلونة يبيع جزءا من ممتلكاته خوفاً من الإفلاس

وطن – أعلن نادي برشلونة عن بيع العديد من ممتلكات الفريق الكتالوني، بعد الحصول على تفويض من قبل الجمعية العمومية لأعضاء النادي، لمواجهة الأزمة المالية وتراكم الديون الخارجية عليه.

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر)، جاء فيه: ” يعلن برشلونة عن بيع 24.5% من الاستوديوهات الخاصة بالنادي لشركة (Socios)، بمبلغ يقدر ب100 مليون يورو، في المجال السمعي والبصري”.

وأردف برشلونة في بيانه، ” لقد تمت عملية البيع بناءً على تفويض من الجمعية العمومية لأعضاء النادي، والتي عقدت في ال23 من شهر أكتوبر الماضي”.

من جانبه قال رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، في المؤتمر الصحفي خلال تقديم لاعبه الجديد جول كوندي، ” نحن متفائلون وواثقون، وسنفعل كل ما بوسعنا من أجل تسجيل جميع اللاعبين، كما أننا عقدنا الاتفاقيات العديدة من أجل فعل هذا الأمر”.

