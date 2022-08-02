نهاية مأساوية لطفلة عمانية ابتلعها السيل وتحذير هام جدا لكل الأُسر (شاهد)

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وطن – كشفت السلطات في سلطنة عمان، عن وفاة مأساوية لطفلة عمانية تبلغ من العمر 4 سنوات، جراء السيول العارمة التي اجتاحت السلطنة.

وفاة طفلة عمانية في سيول ولاية بهلاء

ووقعت الوفاة في ولاية بهلاء، إحدى ولايات محافظة الداخلية حيث فقدت الطفلة في السيل.

وبحسب شرطة عمان السلطانية، فإنه تم فقدان طفلة تبلغ من العمر ٤ سنوات كانت برفقة ذويها في مجرى “وادي بُهلاء”.

وأوضح بيان الشرطة العمانية الذي رصدته (وطن) أنه تم العثور على الطفلة لاحقًا من قِبل أحد المواطنين وهي مفارقة للحياة بإحدى البِرك المائية في مجرى الوادي.

فقدان طفلة تبلغ من العمر ٤ سنوات كانت برفقة ذويها في مجرى وادي بُهلاء والعثور عليها لاحقًا من قِبل أحد المواطنين وهي مفارقة للحياة بإحدى البِرك المائية في مجرى الوادي، وتهيب #شرطة_عمان_السلطانية بكافة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة مراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم في بطون الأودية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) August 2, 2022

هذا وأهابت شرطة عمان السلطانية، بكافة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة مراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم في بطون الأودية.

ردود أفعال على الحادثة

وتسبب هذا الحادث في ردود فعل كثيرة على مواقع التواصل بالسلطنة، حيث تضامن العمانيون مع أسرة الطفلة وسألوا الله لذويها الصبر والسلوان.

فيما طالب آخرون بمعاقبة والدي الطفلة، مرجعين سبب وفاتها وابتلاع السيل لها لإهمال أسرتها.

وفي هذا السياق كتب أحد النشطاء: “المفروض قضيه على الوالد المهمل.”

ومن جانبه علق الإعلامي العماني نصر البوسعيدي بقوله: “لا حول ولا قوة إلا بالله طير من طيور الجنة التعازي لعائلتها.”

لا حول ولا قوة إلا بالله..

طير من طيور الجنة..

التعازي لعائلتها..

ويا أيها الناس لا يوجد أكثر من الماء مغري للعب الأطفال..

أرجوكم تجنبوا وجنبوا أطفالكم مجاري الأودية والبرك المائية..

فواجع الغرق تكسرنا جميعا خاصة هذه الأيام..

حفظ الله الجميع..

وإنا لله وإنا إليه راجعون.. — نصر البوسعيدي (@BusaidiNaser) August 2, 2022

وتابع موضحا وناصحا الأسر العمانية: “ويا أيها الناس لا يوجد أكثر من الماء مغري للعب الأطفال.. أرجوكم تجنبوا وجنبوا أطفالكم مجاري الأودية والبرك المائية.. فواجع الغرق تكسرنا جميعا خاصة هذه الأيام.”

سيول تغرق سلطنة عمان

ويشار إلى أن سلطنة عمان، شهدت جريان سيول جارفة في عدة مناطق بمحافظات السلطنة المختلفة، جراء الأمطار الغزيرة الناتجة عن المنخفض المداري الذي يضرب منطقة الخليج.

في حين بث ناشطون، صورا تظهر أضرارا كبيرة نتيجة ما وُصفت بـ”الجرفة التاريخية” في ستال وادي بني خروص بولاية العوابي.

بينما أظهرت مقاطع فيديو متداولة في عُمان، مشاهد مرعبة لجريان السيول التي تسببت بإغراق الطرق ومحاصرة بعض المواطنين.

كما وثق أحد هذه المقاطع من ولاية العوابي، مشهدا مرعبا لجريان وادي بني خروص وهو يجرف السيارات وكأنها قطع من الكرتون.

وتأتي هذه الحالة الجوية التي أطلق عليها “المنخفض المداري” في سلطنة عمان، نتيجة وجود منخفض سطحى متعمق ونشاط الرياح الجنوبية الشرقية الرطبة.