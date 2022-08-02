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الهدهد

نهاية مأساوية لطفلة عمانية ابتلعها السيل وتحذير هام جدا لكل الأُسر (شاهد)

باسل النجار
كتب باسل النجار
وفاة طفلة في سلطنة عمان watanserb.com
صورة تعبيرية
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وطن – كشفت السلطات في سلطنة عمان، عن وفاة مأساوية لطفلة عمانية تبلغ من العمر 4 سنوات، جراء السيول العارمة التي اجتاحت السلطنة.

وفاة طفلة عمانية في سيول ولاية بهلاء

ووقعت الوفاة في ولاية بهلاء، إحدى ولايات محافظة الداخلية حيث فقدت الطفلة في السيل.

وبحسب شرطة عمان السلطانية، فإنه تم فقدان طفلة تبلغ من العمر ٤ سنوات كانت برفقة ذويها في مجرى “وادي بُهلاء”.

وأوضح بيان الشرطة العمانية الذي رصدته (وطن) أنه تم العثور على الطفلة لاحقًا من قِبل أحد المواطنين وهي مفارقة للحياة بإحدى البِرك المائية في مجرى الوادي.

هذا وأهابت شرطة عمان السلطانية، بكافة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة مراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم في بطون الأودية.

ردود أفعال على الحادثة

وتسبب هذا الحادث في ردود فعل كثيرة على مواقع التواصل بالسلطنة، حيث تضامن العمانيون مع أسرة الطفلة وسألوا الله لذويها الصبر والسلوان.

فيما طالب آخرون بمعاقبة والدي الطفلة، مرجعين سبب وفاتها وابتلاع السيل لها لإهمال أسرتها.

وفي هذا السياق كتب أحد النشطاء: “المفروض قضيه على الوالد المهمل.”

ومن جانبه علق الإعلامي العماني نصر البوسعيدي بقوله: “لا حول ولا قوة إلا بالله طير من طيور الجنة التعازي لعائلتها.”

وتابع موضحا وناصحا الأسر العمانية: “ويا أيها الناس لا يوجد أكثر من الماء مغري للعب الأطفال.. أرجوكم تجنبوا وجنبوا أطفالكم مجاري الأودية والبرك المائية.. فواجع الغرق تكسرنا جميعا خاصة هذه الأيام.”

سيول تغرق سلطنة عمان

ويشار إلى أن سلطنة عمان، شهدت جريان سيول جارفة في عدة مناطق بمحافظات السلطنة المختلفة، جراء الأمطار الغزيرة الناتجة عن المنخفض المداري الذي يضرب منطقة الخليج.

في حين بث ناشطون، صورا تظهر أضرارا كبيرة نتيجة ما وُصفت بـ”الجرفة التاريخية” في ستال وادي بني خروص بولاية العوابي.

بينما أظهرت مقاطع فيديو متداولة في عُمان، مشاهد مرعبة لجريان السيول التي تسببت بإغراق الطرق ومحاصرة بعض المواطنين.

كما وثق أحد هذه المقاطع من ولاية العوابي، مشهدا مرعبا لجريان وادي بني خروص وهو يجرف السيارات وكأنها قطع من الكرتون.

وتأتي هذه الحالة الجوية التي أطلق عليها “المنخفض المداري” في سلطنة عمان، نتيجة وجود منخفض سطحى متعمق ونشاط الرياح الجنوبية الشرقية الرطبة.

المصدروطن - رصد تويتر
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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