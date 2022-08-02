المنخفض المداري في عمان.. السيول تحاصر سيدات وتجرف سيارات (فيديوهات مرعبة)

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وطن- شهدت سلطنة عمان جريان سيول جارفة في عدة مناطق بمحافظات السلطنة المختلفة، جراء الأمطار الغزيرة الناتجة عن المنخفض المداري الذي يضرب منطقة الخليج.

وبث ناشطون، صورا تظهر أضرارا كبيرة نتيجة ما وُصفت بـ”الجرفة التاريخية” في ستال وادي بني خروص بولاية العوابي.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة في عُمان، مشاهد مرعبة لجريان السيول التي تسببت بإغراق الطرق ومحاصرة بعض المواطنين.

كما وثق أحد هذه المقاطع من ولاية العوابي، مشهدا مرعبا لجريان وادي بني خروص وهو يجرف السيارات وكأنها قطع من الكرتون.

أكثروا عباد الله من الاستغفار – فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الأستغفار – والصدقة والأحسان الى المساكين والضعفاء وصلة الأرحام لعل الله يرحمنا

في السناب متابعة خاصة ومباشرة ومتنوعة من #سيول #سلطنة_عمان

فيضانات

"مشهد مرعب لجريان وادي بني خروص، وهو يجرف السيارات" متداول pic.twitter.com/ib0bDTivjc — عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) August 1, 2022

كما أظهر مقطع فيديو آخر من ولاية ينقل محاصرة السيل الجارف، لعدد من النساء واحتجازهم في الوادي.

ولاية ينقل نساء محتجزات في الوادي؛ شوف جذع النخله ضرب في الحرمه 😖 لا حول ولا قوة الا بالله. الأثنين – 1-8 -2022 م #المنخفض_المداري pic.twitter.com/Bcg6VnI9ou — mohammed aljardani (@m85_photo) August 1, 2022

وأشارت الخرائط الجوية إلى توقعات بتجدد نشاط التكونات المحلية على طول جبال الحجر في سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، والتي ستكون مُترافقة بهطول أمطار مُتفاوتة الغزارة تجري على إثرها الأودية والشعاب في العديد من المناطق.

وهناك نشاط واسع للتكونات المحلية على جبال الحجر وخاصةً الحجر الغربي وتحديداً المناطق الجبلية الواقعة في شمالي الداخلية والظاهرة. وشمال وجنوب الباطنة والبريمي.

وتترافق هذه السُحب بأمطار مُتفاوتة الغزارة تؤدي إلى جريان الأودية والشِعاب في بعض المناطق وتترافق بِحُدوث العواصف الرعدية.

بدورها، نبهت هيئة الأرصاد العمانية، المواطنين إلى استمرار تشكل السحب الركامية على جبال الحجر والمناطق المجاورة.

يوجه السيارات تحت المطر الغزير ..

تحية شكر وتقدير لشرطة عمان السلطانية على جهودها وتفانيها في هذه الأجواء الماطرة والأودية الجارفة ..#الرستاق #المنخفض_المداري pic.twitter.com/rM6YYRQblB — محمود الريامي (@m73sar) August 1, 2022

وأشارت الهيئة إلى أن هناك فرصا لهطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة (مصحوبة برياح هابطة نشطة أحيانا وجريان الأودية) خلال فترة الظهيرة والمساء.

في الوقت نفسه، كشف بيان للأرصاد عن نشاط خلايا رعدية على أجزاء من جبال الحجر الغربي (أجزاء من المناطق الجبلية من محافظتي البريمي وشمال الباطنة).

وبحسب بيان هيئة الأرصاد، تستمر فرص تشكل السحب الركامية وتوسعها وهطول أمطار متفاوتة الغزارة على جبال الحجر خلال قادم الوقت.

ولاية بهلاء جبرين اليوم

ما شاء الله لا قوة إلا بالله #المنخفض_المداري pic.twitter.com/WBCzual8k4 — صفاء اليحيائية (@Ss_a_f_a) August 2, 2022

وتأتي هذه الحالة الجوية التي أطلق عليها “المنخفض المداري” في سلطنة عمان، نتيجة وجود منخفض سطحى متعمق ونشاط الرياح الجنوبية الشرقية الرطبة.