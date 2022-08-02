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المنخفض المداري في عمان.. السيول تحاصر سيدات وتجرف سيارات (فيديوهات مرعبة)

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
المنخفض المداري في عمان watanserb.com
المنخفض المداري في عمان
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وطن- شهدت سلطنة عمان جريان سيول جارفة في عدة مناطق بمحافظات السلطنة المختلفة، جراء الأمطار الغزيرة الناتجة عن المنخفض المداري الذي يضرب منطقة الخليج.

وبث ناشطون، صورا تظهر أضرارا كبيرة نتيجة ما وُصفت بـ”الجرفة التاريخية” في ستال وادي بني خروص بولاية العوابي.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة في عُمان، مشاهد مرعبة لجريان السيول التي تسببت بإغراق الطرق ومحاصرة بعض المواطنين.

كما وثق أحد هذه المقاطع من ولاية العوابي، مشهدا مرعبا لجريان وادي بني خروص وهو يجرف السيارات وكأنها قطع من الكرتون.

كما أظهر مقطع فيديو آخر من ولاية ينقل محاصرة السيل الجارف، لعدد من النساء واحتجازهم في الوادي.

وأشارت الخرائط الجوية إلى توقعات بتجدد نشاط التكونات المحلية على طول جبال الحجر في سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، والتي ستكون مُترافقة بهطول أمطار مُتفاوتة الغزارة تجري على إثرها الأودية والشعاب في العديد من المناطق.

تفاعل كبير مع فيديو لشرطي عُماني خلال تساقط الأمطار الغزيرة

وهناك نشاط واسع للتكونات المحلية على جبال الحجر وخاصةً الحجر الغربي وتحديداً المناطق الجبلية الواقعة في شمالي الداخلية والظاهرة. وشمال وجنوب الباطنة والبريمي.

وتترافق هذه السُحب بأمطار مُتفاوتة الغزارة تؤدي إلى جريان الأودية والشِعاب في بعض المناطق وتترافق بِحُدوث العواصف الرعدية.

بدورها، نبهت هيئة الأرصاد العمانية، المواطنين إلى استمرار تشكل السحب الركامية على جبال الحجر والمناطق المجاورة.

وأشارت الهيئة إلى أن هناك فرصا لهطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة (مصحوبة برياح هابطة نشطة أحيانا وجريان الأودية) خلال فترة الظهيرة والمساء.

في الوقت نفسه، كشف بيان للأرصاد عن نشاط خلايا رعدية على أجزاء من جبال الحجر الغربي (أجزاء من المناطق الجبلية من محافظتي البريمي وشمال الباطنة).

وبحسب بيان هيئة الأرصاد، تستمر فرص تشكل السحب الركامية وتوسعها وهطول أمطار متفاوتة الغزارة على جبال الحجر خلال قادم الوقت.

وتأتي هذه الحالة الجوية التي أطلق عليها “المنخفض المداري” في سلطنة عمان، نتيجة وجود منخفض سطحى متعمق ونشاط الرياح الجنوبية الشرقية الرطبة.

مشاهد مرعبة لسيول المنخفض المداري في عُمان.. انهيار طرق ونساء محتجزات (فيديو)

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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