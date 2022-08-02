الممثل الكويتي خالد أمين يتعرض لضربة خطيرة من زميله وهذا وضعه الصحي (فيديو)

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وطن- تعرض الممثل الكويتي خالد أمين، لإصابة بليغة في وجهه بسبب زميل له، أثناء تصوير عمل جديد.

إصابة بالخطأ

ونشر خالد أمين صورة له عبر حسابه على “انستجرام”، وهو على سرير المستشفى، وقد غطت الضمادات الطبية أنفه، وعقب عليها: “تمت العملية بحمد الله وفضل منه.. وشكراً للجميع ومَن سال عني هاتفياً، أو بالتواصل الاجتماعي، عسى ربي يحفظكم ويبعد عنكم كل مكروه”.

وكشف خالد أمين تفاصيل إصابته معقباً: “الحقيقة أنا تعرَّضت بالخطأ لإصابة من قبل أحد الزملاء، لم يكن يقصد ذلك. كان المشهد عبارة عن أكشن، وأصبت بكسرٍ بالأنف، بالغضروف والعظم”.

وختم: “الحمد لله الآن بدأت أتماثل للشفاء، لم أكن أود أن أفصح عمَّا أصابني. لكنْ الكثيرون سألوني، وأحببت أن أوضح المشهد”.

ضربة في الوجه

وكان خالد أمين قد ظهر في مقطع فيديو قبل خضوعه لعملية جراحية، يوضح خلاله حالته الصحية بعد تعرضه لضربة في وجهه.

وقال أمين في الفيديو: “مساكم الله بالخير، أنا موجود الآن خارج البلاد لتصوير عملٍ جميلٍ فيه نخبة من النجوم. لكن لا أستطيع أن أفصح عنه حالياً، ولا أستطيع التحدث عن اسمه، وسأجيب فقط عمَّن سألني عن إصابتي بالعمل”.

View this post on Instagram A post shared by الفنان خالد أمين (@khaledameen71)

وتابع: “الحقيقة أنا تعرَّضت بالخطأ لإصابة من قبل أحد الزملاء. لم يكن يقصد ذلك، كان المشهد عبارة عن أكشن. وأصبت بكسرٍ بالأنف، بالغضروف والعظم. والحمد لله الآن بدأت أتماثل للشفاء”.

أمر طبيعي

وتابع: “شاءت الأقدار أن يحدث ما حدث، وأصبت إصابة عملٍ، والحمد لله بدأت أشفى. وأحتاج إلى عملية صغيرة وتعديلات بسيطة بإذن الله، وهذه ليست المرة الأولى التي أصاب بها فقد تعرضت سابقاً في أعمالٍ أخرى إلى كسرٍ في اليد، والساق، وهذا أمرٌ طبيعي قد يحدث في التصوير”.

وأردف خالد أمين: “سعيدٌ بالتجربة الجميلة، وأهنئ فريق العمل، وأتمنى للجميع التوفيق في أعمالهم. وأحببت من خلال الفيديو أن أوضح ما حدث لي، واستمتعوا بالصيف الجميل سواءً كنتم بالوطن أو خارجه”.

الجدير ذكره أن خالد أمين هو الابن الأول للممثل والمخرج أمين الحاج. وقد حصل على بكالوريوس التمثيل والإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت.

كما حصل أمين على شهادة الماجستير في التمثيل والإخراج من فرنسا، وشهادة الدكتوراه في التمثيل والإخراج من جامعة الروح القدس في لبنان. ويعمل حالياً مدرساً في المعهد العالي للفنون المسرحية.