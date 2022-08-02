القبض على نجل إعلامي مصري شهير بتهمة حيازة المخدرات برفقة فتاة

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وطن- أكدت مصادر أمنية مصرية إلقاء القبض على “إبراهيم” نجل الإعلامي المصري الشهير وعضو مجلس النواب السابق، توفيق عكاشة، برفقة فتاة.

وقالت المصادر الأمنية إن القبض على إبراهيم عكاشة تم منذ عدة أيام بمنطقة النهضة التابعة لمدينة السلام، وبحوزته مخدر “البودرة” بقصد التعاطي.

تحريات الأجهزة الأمنية

وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية، التي أجريت بشأن الواقعة، وفقا لما أكده موقع “مصراوي” أن مجري التحريات أبصر المتهم الأول يسقط منه كيس بلاستيكي شفاف، يظهر بداخله مسحوق لجوهر الهيروين المخدر.

وأوضح انه بمواجهة المتهم أقر بتعاطيه والمتهمة الثانية للمواد المخدرة، وتسبب ذلك في إعيائها فضبطهما، وبتفتيش الأول عثر على كيس آخر بلاستيكي يحوي ذات الجوهر المخدر السابق، وقدمت له المتهمة الثانية كيسا بلاستيكيا، يحوي ذات الجوهر المخدر السابق، وعزا قصدهما تعاطي المواد المخدرة.

المحكمة تحدد جلسة لنظر القضية

من جانبها، حددت محكمة الاستئناف جلسة 13 أغسطس المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة إبراهيم توفيق عكاشة، وأخرى في قضية إحراز مواد مخدرة وتزوير، بدائرة قسم شرطة السلام ثان.

وذكر أمر إحالة المتهم إبراهيم توفيق عكاشة، البالغ من العمر 26 عاما، والمتهمة “أسماء. أ. ع” إلى محكمة جنايات القاهرة، أن المتهم الأول أحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا “حشيش، وهيروين، وبودرة”، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

ووفقا لموقع “أخبار اليوم” فقد شمل امر الإحالة أن المتهمة الثانية ليست من أرباب الوظائف العمومية واشتركت بطريق المساعدة مع موظفين عموميين “حسني النية”، في ارتكاب تزوير محررات رسمية وهي محضر الضبط وتحقيقات النيابة في القضية محل التحقيق، حال تحريرهما المختصين بوظيفتهما وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن مثلت أمام الموظفين المختصين وانتحلت اسم شقيقتها المجني عليها “بسمة.أ”، على خلاف الحقيقة، فدون الموظفون تلك البيانات بالمحررات آنفة البيان، فتمت الجريمة، بناءً على تلك المساعدة.

رد توفيق عكاشة على الواقعة

وفي أول تعليق له على الواقعة، قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه تم تحديد جلسة لمحاكمة ابنه بتهمة حيازة المخدرات، مضيفًا أنه تلقى اتصالًا بالقبض على ابنه بصحبة فتاة وبحيازته مواد مخدرة.

وأضاف عكاشة في تصريحات خاصة لموقع “مصراوي”، أنه رد على المتصل قائلًا أنه يطالب بتطبيق القانون، وإذا كان ابنه مخطئًا لابد من محاسبته.

وأوضح عكاشة أن المستشار مرتضى منصور، تولى الدفاع عن ابنه في القضية، لأنه درس الاتهامات دراسة جيدة، مضيفًا أن القضاء سيكون كاشفًا للحقيقة في النهاية.