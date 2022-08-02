الرئيسيةحياتناالقبض على نجل إعلامي مصري شهير بتهمة حيازة المخدرات برفقة فتاة
حياتنا

القبض على نجل إعلامي مصري شهير بتهمة حيازة المخدرات برفقة فتاة

باسل النجار
كتب باسل النجار
القبض على نجل توفيق عكاشة watanserb.com
القبض على نجل توفيق عكاشة
- Advertisement -

وطن- أكدت مصادر أمنية مصرية إلقاء القبض على “إبراهيم” نجل الإعلامي المصري الشهير وعضو مجلس النواب السابق، توفيق عكاشة، برفقة فتاة.

وقالت المصادر الأمنية إن القبض على إبراهيم عكاشة تم منذ عدة أيام بمنطقة النهضة التابعة لمدينة السلام، وبحوزته مخدر “البودرة” بقصد التعاطي.

تحريات الأجهزة الأمنية

وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية، التي أجريت بشأن الواقعة، وفقا لما أكده موقع “مصراوي” أن مجري التحريات أبصر المتهم الأول يسقط منه كيس بلاستيكي شفاف، يظهر بداخله مسحوق لجوهر الهيروين المخدر.

وأوضح انه بمواجهة المتهم أقر بتعاطيه والمتهمة الثانية للمواد المخدرة، وتسبب ذلك في إعيائها فضبطهما، وبتفتيش الأول عثر على كيس آخر بلاستيكي يحوي ذات الجوهر المخدر السابق، وقدمت له المتهمة الثانية كيسا بلاستيكيا، يحوي ذات الجوهر المخدر السابق، وعزا قصدهما تعاطي المواد المخدرة.

المحكمة تحدد جلسة لنظر القضية

من جانبها، حددت محكمة الاستئناف جلسة 13 أغسطس المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة إبراهيم توفيق عكاشة، وأخرى في قضية إحراز مواد مخدرة وتزوير، بدائرة قسم شرطة السلام ثان.

وذكر أمر إحالة المتهم إبراهيم توفيق عكاشة، البالغ من العمر 26 عاما، والمتهمة “أسماء. أ. ع” إلى محكمة جنايات القاهرة، أن المتهم الأول أحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا “حشيش، وهيروين، وبودرة”، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

ووفقا لموقع “أخبار اليوم” فقد شمل امر الإحالة أن المتهمة الثانية ليست من أرباب الوظائف العمومية واشتركت بطريق المساعدة مع موظفين عموميين “حسني النية”، في ارتكاب تزوير محررات رسمية وهي محضر الضبط وتحقيقات النيابة في القضية محل التحقيق، حال تحريرهما المختصين بوظيفتهما وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن مثلت أمام الموظفين المختصين وانتحلت اسم شقيقتها المجني عليها “بسمة.أ”، على خلاف الحقيقة، فدون الموظفون تلك البيانات بالمحررات آنفة البيان، فتمت الجريمة، بناءً على تلك المساعدة.

رد توفيق عكاشة على الواقعة

وفي أول تعليق له على الواقعة، قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه تم تحديد جلسة لمحاكمة ابنه بتهمة حيازة المخدرات، مضيفًا أنه تلقى اتصالًا بالقبض على ابنه بصحبة فتاة وبحيازته مواد مخدرة.
وأضاف عكاشة في تصريحات خاصة لموقع “مصراوي”، أنه رد على المتصل قائلًا أنه يطالب بتطبيق القانون، وإذا كان ابنه مخطئًا لابد من محاسبته.
وأوضح عكاشة أن المستشار مرتضى منصور، تولى الدفاع عن ابنه في القضية، لأنه درس الاتهامات دراسة جيدة، مضيفًا أن القضاء سيكون كاشفًا للحقيقة في النهاية.

هل أقدمت على الانتحار؟.. حياة الدرديري “تريند” في مصر وزوجها توفيق عكاشة يخرج عن صمته ويوضح

المصدرمصراوي ،أخبار اليوم ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

بعد سماحها لإسرائيليين.. مصر تمنع مطربة فلسطينية من دخول أراضيها لإحياء حفل في الأوبرا

اقتصاد

انهيار الجنيه.. سعر الدولار سيصل لهذا الرقم وخبير يقدم الحل للسيسي قبل فوات الأوان

الهدهد

مفاجأة بشأن نتائج التحقيق في وفاة وائل الإبراشي وزوجته تُصاب بصدمة

الهدهد

صحيفة فرنسية: مصر وتونس على خطى سريلانكا

حياتنا

مفاجآت مدوية في هتك عرض طفلة مصرية داخل مركز تعليمي

الهدهد

جبروت سعودي.. صاحب شركة يمنع مصريا من العودة لوطنه والقاهرة تتدخل

حياتنا

مغني “مهرجان مفيش صاحب يتصاحب” يتوب ويتبرأ من أعماله.. ويوجه مناشدة مؤثرة

حياتنا

بالفيديو .. مصري يفضح زوجته وهي تخونه مع سائق حافلة مدرسة بعد خروجه للعمل!

حياتنا

أب يشارك صديقه في اغتصاب ابنته: دسّا لها المخدر في العصير وتناوبا عليها!

الهدهد

حفل آمال ماهر وفضيحة تركي آل الشيخ.. هكذا حاول الانتقام منها فجاءت النتيجة عكسية

تقارير

“امرأة تحكم مصر”.. تقرير استخباراتي إسرائيلي خطير عن زوجة السيسي

الهدهد

في إيه يا مالك؟”..علاء مبارك يهاجم إبراهيم عيسى دفاعا عن الصحابي خالد بن الوليد

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا