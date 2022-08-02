“أحضان وغزل” .. الإماراتي أحمد خميس وزوجته يشعلان “انستغرام” بالزيّ العماني (صور)

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وطن – نشرت مشهورة مواقع التواصل الإماراتية مشاعل الشحي، وزوجها الإعلامي أحمد خميس، صوراً، لهما بالزيّ العماني التقليدي.

وظهر الثنائي “الشحي وخميس”، في الصور بإطلالة عُمانية تقليدية، نالت اعجاب المتابعين، حيث بدا فيها وهو يحتضن زوجته، ويسند رأسه على رأسها.

وأرفق خميس الصور بتعليق: “غزل عماني : حبش لعوزني وقلوعبي وتغلغل داخل مصاريني “.

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وتفاعل الجمهور مع صور مشاعل الشحي وزوجها أحمد خميس، إذ قالت متابعة: “احلى اثنين الله يديمكم صراحه البس العماني طالع عليكم ولا غلطة” .

بينما كتب آخر: “قلوعبي .. هي تعتبر مثل ازالة الشي يعني مثلا كانك تقول قلعته بمعنى ازلته بس عندنا بعمان نستخدمها باشياء كثيرة”.

وقال متابع ثالث: “وااااو ع الجمال العماني… بسم الله عليكم”. وعلقت متابعة عمانية: “شكرا على لبسكم ليس بلادي عنجد فرحتوني كتتتير”.