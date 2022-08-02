الرئيسيةحياتنا"أحضان وغزل" .. الإماراتي أحمد خميس وزوجته يشعلان "انستغرام" بالزيّ العماني (صور)
حياتنا

“أحضان وغزل” .. الإماراتي أحمد خميس وزوجته يشعلان “انستغرام” بالزيّ العماني (صور)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
مشاعي الشحي وزوجها أحمد خميس watanserb.com
مشاعي الشحي وزوجها أحمد خميس
- Advertisement -

وطن – نشرت مشهورة مواقع التواصل الإماراتية مشاعل الشحي، وزوجها الإعلامي أحمد خميس، صوراً، لهما بالزيّ العماني التقليدي.

وظهر الثنائي “الشحي وخميس”، في الصور بإطلالة عُمانية تقليدية، نالت اعجاب المتابعين، حيث بدا فيها وهو يحتضن زوجته، ويسند رأسه على رأسها.

وأرفق خميس الصور بتعليق: “غزل عماني : حبش لعوزني وقلوعبي وتغلغل داخل مصاريني “.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by أحمد خميس علي (@aka.a)

وتفاعل الجمهور مع صور مشاعل الشحي وزوجها أحمد خميس، إذ قالت متابعة: “احلى اثنين الله يديمكم صراحه البس العماني طالع عليكم ولا غلطة” .

بينما كتب آخر: “قلوعبي .. هي تعتبر مثل ازالة الشي يعني مثلا كانك تقول قلعته بمعنى ازلته بس عندنا بعمان نستخدمها باشياء كثيرة”.

وقال متابع ثالث: “وااااو  ع الجمال العماني… بسم الله عليكم”. وعلقت متابعة عمانية: “شكرا على لبسكم ليس بلادي عنجد فرحتوني كتتتير”.

يذكر أن زفاف أحمد خميس ومشاعل الشحي الذي أقيم عام 2018، أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي؛ نظراً لما تضمنه من مشاهد منافية للأعراف والعادات والتقاليد الإماراتية، بينما استدعتهما الشرطة للتحقيق.
وتخللّ حفل زفافهما احتضان العريس لعروسه وحمله لها أمام الحضور، وهو الأمر الذي رآى فيه معلّقون إماراتيون بأنه “فعل فاضح”.
كما أعلنت شرطة الفجيرة حينها أنها استدعت “عريساً وعروسه” -لم تسمّهما-.
لكنّ المعقلين أكدوا أن المقصود هما “خميس والشحي”، على خلفية انتشار مقاطع فيديوهات مخالفة للأعراف والعادات والتقاليد الإماراتية.
ووقعت خلافات شديدة بين الثنائي في بداية العام الماضي، كادت أن تؤدي إلى الطلاق بينهما.
المصدروطن - انستغرام
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

“أسوأ يوم بحياتنا” .. الإماراتي أحمد خميس ينشر صور من زفافه على مشاعل الشحي بأوضاع جريئة!

حياتنا

مشاعل الشحي تنهار داخل المستشفى وتدخل في نوبة بكاء (فيديو)

حياتنا

الاعلامي الإماراتي أحمد خميس ينهار على الهواء بعد أن سألته المذيعة عن عائلته (فيديو)

حياتنا

مقطع مشاعل الشحي المُخل يُخرج زوجها أحمد خميس عن صمته

حياتنا

مشاعل الشحي تنهار بسبب فيديو مُخل بالآداب:”الشباب يقولون شفنا جسمك”!

حياتنا

مشاعل الشحي تثير الجدل بفيديو فاضح مع زوجها .. المقطع انتشر رغم قيام زوجها بحذفه!

حياتنا

الإماراتية مشاعل الشحي تظهر على كرسي متحرك ومفاجأة حول حالتها الصحية!

حياتنا

شاهد ماذا حدث للإماراتية المثيرة للجدل مشاعل الشحي .. لن تتمكن من المشي قريباً!

حياتنا

“هذه حبي وهي نائمة”.. الإماراتي أحمد خميس لم يكتف بفيديوهات “العض والتقبيل” وصور زوجته في غرفة نومها!

حياتنا

“شاهد” إعلامي إماراتي ينشر صورة “حميمة” مع زوجته ويثير استياء المتابعين!

حياتنا

“شاهد” إعلامية إماراتية شهيرة جعلت الحجاب “لعبة” تثير جدلا واسعا!

حياتنا

بعد فيديوهات “القبل والعض والحب الأبدي”.. الإماراتية مشاعل الشحي تنفصل عن زوجها أحمد خميس!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا