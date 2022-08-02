الأردن: مشهد صادم لمواطن يسير عارياً وسط المارة وهذا ما فعلوه به

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وطن – تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، صورة غريبة أثارت جدلا واسعا لمواطن يسير عارياً في الشارع.

شاب يسير عاريا في شوارع الأردن

ويظهر في الصورة التي تم تداولها على نطاق واسع، شخص يسير عاريا تماما دون أي ملابس.

مواطن يسير عارياً بالقرب من دوار "الكيلو" في عمان pic.twitter.com/JMotgubC8E — الأردنية نت (@alurdunyya) August 2, 2022

وأوضحت صفحات أردنية أن هذه الصورة التقطت بالقرب من دوار “الكيلو” عند تقاطع شارع المدينة مع شارع مكة في العاصمة الأردنية عمان.

وفيما لم يعرف سبب إقدام هذا الشخص على إتيان هذه الفعلة المشينة، ذكر موقع “خبرني” المحلي الأردني، أنه وبحسب المتابعين كانت هناك أزمة سير خانقة والعديد من السيارات خفضت من سرعتها، ليلتقط أصحابها صورا للفتى.

واستفز مشهد الشاب المارة وأثار استهجانهم، وطالبوا بضرورة تحديد هويته وتوقيع العقوبة عليه لردعه وردع من تسول له نفسه، الإخلال بآداب المجتمع العامة.

ردود فعل مواقع التواصل

وجاءت تعليقات الأردنيين على هذه الصورة، بين الاستنكار والسخرية أيضا.

وفي هذا السياق كتب سفيان الفرحات: “الجو هيك بيطلب.. معقول نط بالبركة.”

فيما غرد آخر ساخرا ورابطا الأمر بالظروف المعيشية الصعبة في البلاد: “بروفة لحالة المواطن الأردني بعد كم سنة.”

فيما كتب ناشط أردني مبديا تعاطفا مع الشاب: “اكيد مريض نفسي من كثر الضغط وضيق الحال.. الناس تحكي مع حالها.”

وفي ذات السياق كتب الصحفي نضال سلامة: “شاب سار عاريا بالكامل.. طبعا هذا شي مخزي ومرفوض. ولكن الله أعلم شو ظروفه قد يكون مريض نفسي أو مجنون.”.

في الاخبار .. شاب سار عاريا بالكامل اليوم قرب دوار الكيلو بعمان .. طبعا هذا شي مخزي.. ومرفوض ولكن الله اعلم شو ظروفه قد يكون مريض نفسي او مجنون .. لكن عجبي من اللي عملوا ازمة على الدوار عشان يصوروه بدل ما يستروه — الصحفي نضال سلامه (@nidal_news) August 2, 2022

وتابع الصحفي الأردني: “لكن عجبي من اللي عملوا ازمة على الدوار عشان يصوروه بدل ما يستروه”.

حادث مشابه قبل أشهر

ويشار إلى أنه في حادث مشابه قبل أشهر وتحديدا في يناير الماضي، تداول ناشطون في الأردن، فيديو غريب لمواطن يركض عارياً في الشارع.

وظهر بالفيديو المتداول آنذاك، رجل مُسن يرتدي ملابس داخلية من الأسفل فقط، بينما كافة جسده عارياً. ويركض في الشارع بينما تتساقط الثلوج على البلاد.

اليوم في الأردن أيضا رجل مسن يمارس الرياضة أثناء تساقط الثلوج وهو عاري pic.twitter.com/2Q8JXe5gL5 — Yousef_Salman (@designer_Saddam) January 26, 2022

ولفت منظره بعض الشباب الذين مروا صدفة بسيارتهم ورأوه وقاموا بتصويره. وألقوا عليه التحية ورد عليهم ملوحاً بيده مستمراً بالركض.

وسأل الشباب الرجل العاري عما يفعله، ليرد عليهم: “رياضة والله رياضة يا ولدي”.