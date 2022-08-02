الثلاثاء, أغسطس 2, 2022
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حياتنا

الأردن: مشهد صادم لمواطن يسير عارياً وسط المارة وهذا ما فعلوه به

باسل النجار
كتب باسل النجار
شاب عاري watanserb.com
شاب عارٍ في الأردن يثير استهجان الأردنيين
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وطن – تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، صورة غريبة أثارت جدلا واسعا لمواطن يسير عارياً في الشارع.

شاب يسير عاريا في شوارع الأردن

ويظهر في الصورة التي تم تداولها على نطاق واسع، شخص يسير عاريا تماما دون أي ملابس.

وأوضحت صفحات أردنية أن هذه الصورة التقطت بالقرب من دوار “الكيلو” عند تقاطع شارع المدينة مع شارع مكة في العاصمة الأردنية عمان.

وفيما لم يعرف سبب إقدام هذا الشخص على إتيان هذه الفعلة المشينة، ذكر موقع “خبرني” المحلي الأردني، أنه وبحسب المتابعين كانت هناك أزمة سير خانقة والعديد من السيارات خفضت من سرعتها، ليلتقط أصحابها صورا للفتى.

واستفز مشهد الشاب المارة وأثار استهجانهم، وطالبوا بضرورة تحديد هويته وتوقيع العقوبة عليه لردعه وردع من تسول له نفسه، الإخلال بآداب المجتمع العامة.

ردود فعل مواقع التواصل

وجاءت تعليقات الأردنيين على هذه الصورة، بين الاستنكار والسخرية أيضا.

وفي هذا السياق كتب سفيان الفرحات: “الجو هيك بيطلب.. معقول نط بالبركة.”

فيما غرد آخر ساخرا ورابطا الأمر بالظروف المعيشية الصعبة في البلاد: “بروفة لحالة المواطن الأردني بعد كم سنة.”

فيما كتب ناشط أردني مبديا تعاطفا مع الشاب: “اكيد مريض نفسي من كثر الضغط وضيق الحال.. الناس تحكي مع حالها.”

وفي ذات السياق كتب الصحفي نضال سلامة: “شاب سار عاريا بالكامل.. طبعا هذا شي مخزي ومرفوض. ولكن الله أعلم شو ظروفه قد يكون مريض نفسي أو مجنون.”.

وتابع الصحفي الأردني: “لكن عجبي من اللي عملوا ازمة على الدوار عشان يصوروه بدل ما يستروه”.

حادث مشابه قبل أشهر

ويشار إلى أنه في حادث مشابه قبل أشهر وتحديدا في يناير الماضي، تداول ناشطون في الأردن، فيديو غريب لمواطن يركض عارياً في الشارع.

وظهر بالفيديو المتداول آنذاك، رجل مُسن يرتدي ملابس داخلية من الأسفل فقط، بينما كافة جسده عارياً. ويركض في الشارع بينما تتساقط الثلوج على البلاد.

ولفت منظره بعض الشباب الذين مروا صدفة بسيارتهم ورأوه وقاموا بتصويره. وألقوا عليه التحية ورد عليهم ملوحاً بيده مستمراً بالركض.

وسأل الشباب الرجل العاري عما يفعله، ليرد عليهم: “رياضة والله رياضة يا ولدي”.

المصدروطن - رصد تويتر
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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