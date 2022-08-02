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حياتنا

ابنة عاصي الحلاني تفاجئ متابعيها بفستان شفاف يكشف الكثير! (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
ابنة عاصي الحلاني تفاجئ متابعيها بفستان شفاف يكشف الكثير! (شاهد) watanserb.com
عاصي الحلاني وابنته ماريتا الحلاني
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وطن– استعرضت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، ابنة عاصي الحلاني، إطلالتها التي تجمع بين الأناقة والجرأة، في صورة جديدة.

وضع سندريلا

ونشرت ماريتا الحلاني مجموعة صور عبر “انستجرام”، وهي ترتدي فستاناً أزرق طويل من دون أكمام وشفاف لدى منطقة البطن.

ماريتا الحلاني

واعتمدت ماريتا تسريحة شعر ذيل الفرس، مع مساحيق تجميل ناعمة تناسب ملامحها.

وشبهت ماريتا نفسها بأميرات ديزني، معقبة: ” وضع سندريلا قيد التشغيل”.

ماريتا الحلاني

رقص ماريتا

وفي وقت سابق، نشرت ماريتا مقطع فيديو عبر حسابها على “انستجرام”، وهي بقدم مكسورة وتمسك العكاز في يدها.

وتحدت ماريتا كسر قدمها وقامت بالرقص بقدم واحدة على أغنية “هذا الحلو” لميريام فارس“.

 

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وعلقت الحلاني على الفيديو بقولها: “ما فيي اسمع هالأغنية وما أرقص!”.

ماريتا الحلاني

في حين علق الفنان السوري اسماعيل تمر ممازحاً الحلاني بقوله “قعدي عاقلة بدنا نكفي المسلسل”.

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مسلسل نزيف

وكان تمر يشير بقوله إلى مسلسل “نزيف” الدرامي، وهو ثالث عمل لماريتا.

ويشاركها في بطولته كل من أسعد رشدان وتاتيانا مرعب وختام اللحام، وهو من تأليف جاد الخوري وإخراج إيلي الرموز.

ارتباط ماريتا الحلاني

وفي سياق آخر، كشفت ابنة عاصي الحلاني، سر عدم ارتباطها حتى الآن.

وقالت ماريتا في لقاء ببرنامج et بالعربى: “أنا ببعد عن الارتباط تجنبا للتشتيت. لأني في مقتبل حياتي وبحاول ابني مستقبلي وأركز طاقتي على أعمالي الفنية وليس على العلاقات العاطفية”.

وتابعت: “بجانب أنني مشغولة ومعنديش وقت وإذا ارتبطت هقول لجمهوري في أسرع وقت”.

السوشيال ميديا

وقالت ماريتا في لقاء آخر: “قبل دخولي مجال التمثيل كنت كثيرة التواجد على السوشيال ميديا. وكثيرا ما كنت أنشر فيديوهات ولكن بمجرد ما كلموني كي أشارك أصبح وجودي قليلا”.

وأضافت: “لا يوجد وقت كاف لتصوير الفيديوهات، ولكن من وقت لآخر أحاول أن اتواجد. ومن أكثر الفنانات اللي بحبها شيرين عبد الوهاب وأنغام”.

وأوضحت ماريتا الحلاني: “والدي دائما كان يشجعني ويقول لي تعالي نغني مع بعض”، مردفة: “والدي لم يقف في وجهي ودائما كان يشجعني وينصحني، لأن هذا حلمي”.

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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