أصوات مخيفة وغامضة تحت الأرض تُرعب سكان قرية تركية

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وطن– تلقت السلطات في تركيا، شكاوى مرعبة من السكان حول سماعهم أصواتاً غامضة قادمة من أسفل الأرض.

أصوات مخيفة

وقال سكان قرية ميداندارا في ولاية سعرد إن الأصوات مخيفة، وطالبوا السلطات بالكشف عن مصدرها وأسبابها.

وبحسب صحيفة “زمان التركية”، فقد أجرت السلطات تحقيقاً عاجلاً حول هذه الأصوات.

وتقدم رئيس الحي، نجم الدين بايكارا، بطلب إلى إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية، بناء على طلب سكان القرى الذين يسمعون أصوات قادمة من أسفل الأرض.

هزة مرافقة

وأشار إلى أن السكان شعروا بهزات تستمر عدة ثواني منذ نحو أسبوعين، مرافقة للأصوات.

وبعد الفحص الميداني، أصدرت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية بالمدينة بيانا، أعلنت خلاله أنه لم يتم التعرف على سبب الأصوات التي يسمعها سكان المنطقة.

وأكدت إدارة الطوارئ أنه سيتم متابعة تطورات القضية.

وأفاد مدير وحدة الطوارئ والكوارث الطبيعية بالمدينة، جاهد أكويون، أنه أجرى العديد من الفحوصات الميدانية.

وأضاف: “سنبلغ الجهات المعنية بتقارير الدراسات الجيولوجية التي سنعدها”.

همهمة الأرض

وقبل أعوام، تتبع علماء طنين “همهمة” غامضة سمعت في أنحاء مختلفة من العالم لأكثر من عام. وتبين حينها أنها ناجمة عن ولادة بركان تحت الماء.

ورصد علماء الأرض أكثر من 400 إشارة طنين منذ عام 2018، ولكن أصولها لم تكن معروفة.

ولاحقاً، كشفت دراسة أنها ناجمة عن خزان مملوء بالصهارة في أعماق المحيط الهندي، بين مدغشقر وموزمبيق، عندما ولد بركان جديد.

وبدأت الأجهزة بالتقاط إشارات لآلاف الزلازل في مايو 2018.

وبلغت قوة واحدة من الهزات 5.9 درجة على مقياس ريختر، ضربت “مايوت” في أرخبيل جزر القمر.

بركان تحت الماء

وقال فريق البحث في مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض (GFZ) في بوتسدام، إن هذا “أثار فضول المجتمع العلمي”. بحسب ما ذكرت صحيفة “ذا صن“.

وخمن العلماء حينها أن الهمهمة قد تكون مرتبطة ببركان جديد تحت الماء، بعرض 3.1 ميل، اكتُشف في المنطقة في عام 2019.

ولجأ علماء الجيولوجيا إلى طرق جديدة لمساعدتهم على تجميع جدول زمني لمدة عام، لإعادة بناء صورة حديثة لما حدث.

وكشفت الدراسة التي نشرت في مجلة Nature Geoscience، أن المرحلة الأولى تضمنت الصهارة التي ترتفع بسرعة من خزان في الوشاح على عمق 18 ميلا تحت سطح الأرض.

و أدى ذلك إلى فتح قناة في قاع المحيط، يسمح للصهارة بالتدفق والبدء في تشكيل بركان جديد تحت الماء.

وفي مايو 2019، أظهرت دراسة أوقيانوغرافية أن بركانا تشكل في المكان نفسه.