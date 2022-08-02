أسطورة الجولف “تايغر وودز” يصدم السعودية بعدما أغرته بـ800 مليون دولار

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وطن – رفض نجم الغولف الأميركي “تايغر وودز” عرضاً تراوح قيمته بين 700 و800 مليون دولار للمشاركة في دوري “ليف غولف” المموّل من السعودية، بحسب ما أعلن الرئيس التنفيذي لهذا المشروع البطل العالمي السابق الأسترالي غريغ نورمان.

“تايغر وودز” يرفض عرضا سعوديا مذهلا

وقال بطل الجولف السابق ورجل الأعمال الأسترالي، “غريغ نورمان”، إن لاعب الجولف الشهير، “تايغر وودز”، رفض عرضا بحوالي 700 إلى 800 مليون دولار للمشاركة في بطولات “إل آي في” المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وأبلغ “نورمان” محطة “فوكس نيوز” (FOX News) أن هذا العرض جاء قبل اختياره لرئاسة هذه السلسلة المثيرة للجدل، التي تتعرض لانتقادات من سلسلة بطولات المحترفين.

وأكد نورمان، وهو الرئيس التنفيذي للبطولة الممولة سعوديا، في مداخلة مع قناة “فوكس نيوز”، الاثنين، ما قاله لصحيفة واشنطن بوست قبل شهرين، عندما أكد أن العرض كان “ضخما بشكل مذهل”.

ويعد “وودز” أحد أغنى الرياضيين في العالم، حيث تبلغ ثروته ١،٧ مليار دولار وعُرف بموهبته منذ الصغر في رياضة الغولف التي سطّر فيها تاريخاً استثنائياً بالولايات المتحدة.

ولطالما عارض “وودز” المشاركة في الدوري المدعوم سعوديا، واتهم اللاعبين الذين أخذوا الأموال الممولة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بأنهم “أداروا ظهورهم” لبطولات “بي جي أيه PGA”، المنافسة التابعة لرابطة محترفي الغولف العالمية، التي جعلتهم “مشهورين”.

السعودية استقطبت أشهر لاعبي الجولف بالعالم

ووقع السعوديون عقودا مع أشهر لاعبي الجولف، ليشاركوا في بطولتهم الجديدة التي يمولها صندوق الاستثمارات العامة السعودي بعد أن “أغروهم بالمال”.

ولطالما تعرض دوري “إل آي في LIV” للغولف لانتقادات، باعتباره وسيلة للمملكة “لغسل” سجلها في مجال حقوق الإنسان.

كما انتقدت منظمات عدة للدفاع عن حقوق الإنسان ذلك مؤكدة أن هذه البطولة موجودة لتلميع الصورة الدولية للسعودية في مناورة تعرف باسم “الغسل الرياضي”.

وفي مقابلات سابقة، قال نورمان، إن دوري الغولف الجديد لا ينظم لأجل “الغسيل الرياضي” للتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان.

رؤية المملكة 2030

وعندما سئل “نورمان” في المقابلة عن السبب في الضجة التي تسببها البطولة، أجاب: “لا أعرف.. أنا لا أهتم حقا.. أنا فقط أحب اللعبة كثيرا وأريد تطويرها ونحن في “إل أي في” نرى هذه الفرصة”.

ونفت المملكة ذلك، مصرة على أن سلسلة “إل آي في” وغيرها من البطولات الرياضية التي تستضيفها وتدعمها تأتي في ضمن إطار “رؤية المملكة 2030” لإنهاء اعتماد اقتصادها عن النفط وتنويع مصادر الدخل.

وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية في وقت سابق، إن ثمة انقساماً متزايداً بعالم الجولف أحدثته بطولات “إل أي في” الجديدة التي تدعمها السعودية. والتي باتت تتنافس مع بطولات “بي جي إيه” الشهيرة وتستقطب نجومها عن طريق إغرائهم بالمال.

مباراة غولف

وتقام الجولة الثالثة للدوري المدعوم سعوديا حاليا بنادي بيدمينستر في نيوجيرزي، المملوك للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب. الذي تعرض لهجوم عنيف من عائلات ضحايا 9/11 لاستضافته مباراة غولف بتمويل سعودي في ناديه في نيوجيرسي.

وجمعت البطولة الجديدة 48 لاعبا، وهي ممتدة على 8 جولات في مختلف أنحاء العالم. وتبلغ مجموع جوائزها أكثر من 250 مليون دولار.