أحدث سعر للدولار وجميع العملات بالسوق السوداء في السودان

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وطن – كشف متعاملون في السوق الموازية “السوداء” بالسودان لـ (وطن)، عن أحدث سعر للدولار في هذه السوق، حيث تشهد أسعار العملة الخضراء تقلبات كبيرة مؤخرا.

سعر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

وكان سعر الدولار في السوق السوداء بالسودان، قد شهد أمس ارتفاعا طفيفا بعد هبوط من مستويات ما فوق الـ570 جنيها.

وبحسب هؤلاء المتعاملين فقد حافظ الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الثلاثاء، في السوق السوداء على سعره عند 568 جنيها.

وكان سعر الدولار قد قفز، الأحد، داخل السوق السوداء بالسودان إلى ما فوق الـ570 جنيها، ليشهد بعد ذلك هبوطا.

وتلفت (وطن) أنظار متابعيها في السودان إلى أن الأسعار المنقولة لا يمكن البناء عليها بشكل عام، حيث يختلف السعر بالنسبة للدولار في السوق السوداء السودانية من منطقة لأخرى ومن تاجر لآخر.

لذا ننصح متابعينا في السودان بالتحقق من الأسعار عبر أكثر من مصدر، قبل تنفيذ أي عمليات بيع أو شراء للدولار.

سعر الدولار في السودان اليوم بالبنوك

هذا وسجل سعر الدولار اليوم، الثلاثاء 2 أغسطس، 566.50 جنيها للشراء، و570.74 جنيها للبيع داخل بنك “أم درمان”.

سعر اليورو في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر اليورو في السودان لدى السوق السوداء عند 581 جنيها.

فيما جاء متوسط سعر اليورو ببنوك السودان عند 579 جنيها.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالسوق السوداء

الجنيه الإسترليني حقق اليوم سعر 675 جنيها في السوق السوداء بالسودان.

فيما جاء متوسط سعر الإسترليني داخل بنوك السودان عند 645.81 جنيها.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالسوق السوداء

سجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 150 جنيها.

فيما بلغ سعر الريال السعودي داخل بنوك السودان اليوم، 149 جنيها كمتوسط سعر.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم بالسوق السوداء

وحافظ الدرهم الإماراتي في السوق السودانية السوداء على سعره عند مستوى 155 جنيها.

فيما جاء سعره داخل البنوك السودانية بشكل تقريبي عند 154.95 جنيها للشراء.

سعر الريال القطري في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر الريال القطري داخل السوق السوداء بالسودان اليوم، لـ 155 جنيها.

فيما جاء متوسط سعر الريال القطري داخل البنوك عند 148.27 جنيها.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم بالسوق السوداء

وسجل سعر الدينار البحريني داخل السوق الموازية بالسودان إلى 1505 جنيها.

فيما بلغ سعره داخل بنك الخرطوم1502.35 جنيها.

جدير بالذكر أن (وطن) تحرص دائما على إمداد متابعيها في السودان بأحدث سعر للدولار في السوق السوداء والبنوك، وتعتمد في ذلك على أحدث نشرات البنوك السودانية، وكذلك مصادرها الخاصة داخل السوق السوداء.