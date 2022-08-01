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وفاة 8 وإصابة 50..فيديوهات وصور صادمة لانفجار صهريج نفط في بنت بية الليبية

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
انفجار بنت بية watanserb.com
انفجار صهريج بترول في بلدية ”بنت بية“ بوادي الحياة في منطقة الزاوية جنوب ليبيا
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وطن – قتل ثمانية أشخاص وأصيب أكثر من 50 بحالة حرجة، جراء انفجار صهريج بترول في بلدية ”بنت بية“ بوادي الحياة في منطقة الزاوية جنوب ليبيا.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق حادثة انفجار لصهريج الذي أدى إلى سقوط هذا العدد الكبير من القتلى والمصابين.

كما تداول لناشطون صورا للعديد من المصابين داخل المستشفى الذي تعرضوا لإصابات حرجة نتيجة الانفجار.

وقال مصدر محلي في تصريح إلى “بوابة الوسط” إن عددا من المواطنين تدافعوا على شاحنة وقود كانت قادمة إلى البلدة، وقاموا بتعبئة غالونات منها وأثناء التعبئة انفجرت الشاحنة واندلعت بها النيران.

يشار إلى بلدية بنت بية تقع جنوب غرب ليبيا، وهي إحدى بلديات وادي الآجال (وادي الحياة سابقا)، وتتكون من 14 منطقة من البيض شرقا إلى تكركيبة غربا.

عبدالحميد الدبيبة يوجه بإرسال طائرة لنقل المصابين

من جهته، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، تعليمات لجهاز الإسعاف الطائر، ووزارة الصحة لمتابعة أوضاع المصابين بحريق صهريج الوقود بمنطقة بنت بية، وإرسال طائرة لنقل المصابين.

كما قرر رئيس الحكومة تكليف فريق طبي من مستشفى الحروق والتجميل طرابلس للانتقال لبلدية بنت بية لمتابعة الحالات، وكلف وكيلي وزارتي الصحة والحكم المحلي بالانتقال لمكان الحادث ومتابعة الحالات رفقة الفريق والكادر الطبي لدعم جهود المنطقة في هذه الأوضاع الاستثنائية، حسب منصة “حكومتنا” الإعلامية التابعة للحكومة.

وقال الدبيبة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “نتابع عن كثب الفاجعة ببلدية بنت بية بسبب انفجار صهريج الوقود، كلفنا جهاز الإسعاف بتشكيل خلية أزمة والعمل لنقل الحالات إلى المستشفيات الكبرى في أسرع وقت، وكلفنا وكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة الحكم المحلي وطاقم طبي من مستشفى الحروق لدعم جهود المنطقة في هذه الأوضاع الاستثنائية.”

باشاغا يوجه وزارات حكومته باتخاذ اللازم

من جانبه، علق فتحي باشاغا رئيس الوزراء المكلف من قبل برلمان طبرق على الحادثة قائلا: “فُجعنا بحادث انفجار ناقلة الوقود ببلدية بنت بيّة، وأتقدم بأحر التعازي لأهالي الضحايا، وأدعو الله السلامة والشفاء للمصابين.”

وأضاف:” وسط هذا المصاب الجلل قمنا بإصدار تعليماتنا العاجلة للسيد نائب رئيس الحكومة والسادة وزراء الصحة والداخلية والطيران المدني، بإجراء كافة الإجراءات حيال سرعة إسعاف المصابين ودعم المركز الطبي بسبها وفتح تحقيق في الحادثة.”

الوضع كارثي

من جانبها، قالت الناطقة باسم مركز سبها الطبي، حليمة الماهري، إن عددا من المصابين بحروق متفاوتة وصلوا إلى المركز وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهم.

ووصفت صحيفة ”المرصد“ المحلية الوضع في مركز سبها الطبي بـ“الكارثي“ إثر وصول عشرات المصابين من موقع حادثة انفجار شاحنة الوقود.

المصدربوابة الوسط + تويتر + فيسبوك
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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