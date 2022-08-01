وفاة 8 وإصابة 50..فيديوهات وصور صادمة لانفجار صهريج نفط في بنت بية الليبية

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وطن – قتل ثمانية أشخاص وأصيب أكثر من 50 بحالة حرجة، جراء انفجار صهريج بترول في بلدية ”بنت بية“ بوادي الحياة في منطقة الزاوية جنوب ليبيا.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق حادثة انفجار لصهريج الذي أدى إلى سقوط هذا العدد الكبير من القتلى والمصابين.

#شاهد| أحد المواطنين يوثق لحظة وقوع انفجار بشاحنة وقود في بنت بية يتسبب في اندلاع حريق هائل مما أدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 50 شخص بحروق بليغة . pic.twitter.com/KZWXVQ0IeW — شبكة لام (@Laamnetwork) August 1, 2022

كما تداول لناشطون صورا للعديد من المصابين داخل المستشفى الذي تعرضوا لإصابات حرجة نتيجة الانفجار.

بعض صور المصابين بحروق إثر انفجار 💥 صهريج الوقود في بنت بيه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم 🚫 مشاهد مؤلمة مركز سبها الطبي pic.twitter.com/HNPubj2OIH — وكـالـة وادي دينـــار الإخبـــارية (@wady_dynar) August 1, 2022

وقال مصدر محلي في تصريح إلى “بوابة الوسط” إن عددا من المواطنين تدافعوا على شاحنة وقود كانت قادمة إلى البلدة، وقاموا بتعبئة غالونات منها وأثناء التعبئة انفجرت الشاحنة واندلعت بها النيران.

يشار إلى بلدية بنت بية تقع جنوب غرب ليبيا، وهي إحدى بلديات وادي الآجال (وادي الحياة سابقا)، وتتكون من 14 منطقة من البيض شرقا إلى تكركيبة غربا.

عبدالحميد الدبيبة يوجه بإرسال طائرة لنقل المصابين

من جهته، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، تعليمات لجهاز الإسعاف الطائر، ووزارة الصحة لمتابعة أوضاع المصابين بحريق صهريج الوقود بمنطقة بنت بية، وإرسال طائرة لنقل المصابين.

كما قرر رئيس الحكومة تكليف فريق طبي من مستشفى الحروق والتجميل طرابلس للانتقال لبلدية بنت بية لمتابعة الحالات، وكلف وكيلي وزارتي الصحة والحكم المحلي بالانتقال لمكان الحادث ومتابعة الحالات رفقة الفريق والكادر الطبي لدعم جهود المنطقة في هذه الأوضاع الاستثنائية، حسب منصة “حكومتنا” الإعلامية التابعة للحكومة.

وقال الدبيبة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “نتابع عن كثب الفاجعة ببلدية بنت بية بسبب انفجار صهريج الوقود، كلفنا جهاز الإسعاف بتشكيل خلية أزمة والعمل لنقل الحالات إلى المستشفيات الكبرى في أسرع وقت، وكلفنا وكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة الحكم المحلي وطاقم طبي من مستشفى الحروق لدعم جهود المنطقة في هذه الأوضاع الاستثنائية.”

باشاغا يوجه وزارات حكومته باتخاذ اللازم

من جانبه، علق فتحي باشاغا رئيس الوزراء المكلف من قبل برلمان طبرق على الحادثة قائلا: “فُجعنا بحادث انفجار ناقلة الوقود ببلدية بنت بيّة، وأتقدم بأحر التعازي لأهالي الضحايا، وأدعو الله السلامة والشفاء للمصابين.”

1/2 فُجعنا بحادث انفجار ناقلة الوقود ببلدية بنت بيّة، وأتقدم بأحر التعازي لأهالي الضحايا، وأدعو الله السلامة والشفاء للمصابين. — فتحي باشاغا Fathi Bashagha (@fathi_bashagha) August 1, 2022

وأضاف:” وسط هذا المصاب الجلل قمنا بإصدار تعليماتنا العاجلة للسيد نائب رئيس الحكومة والسادة وزراء الصحة والداخلية والطيران المدني، بإجراء كافة الإجراءات حيال سرعة إسعاف المصابين ودعم المركز الطبي بسبها وفتح تحقيق في الحادثة.”

2/2 وسط هذا المصاب الجلل قمنا بإصدار تعليماتنا العاجلة للسيد نائب رئيس الحكومة والسادة وزراء الصحة والداخلية والطيران المدني، بإجراء كافة الإجراءات حيال سرعة إسعاف المصابين ودعم المركز الطبي بسبها وفتح تحقيق في الحادثة. — فتحي باشاغا Fathi Bashagha (@fathi_bashagha) August 1, 2022

الوضع كارثي

من جانبها، قالت الناطقة باسم مركز سبها الطبي، حليمة الماهري، إن عددا من المصابين بحروق متفاوتة وصلوا إلى المركز وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهم.

ووصفت صحيفة ”المرصد“ المحلية الوضع في مركز سبها الطبي بـ“الكارثي“ إثر وصول عشرات المصابين من موقع حادثة انفجار شاحنة الوقود.